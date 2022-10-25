Beyçelik Gestamp’tan yatırım atağı

Beyçelik Gestamp Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNO­SAB), Kocaeli ve Romanya’da olmak üzere toplam 270 bin metrekare yeni üretim tesisi için yatırımlarını 2023 yı­lına kadar tamamlamayı planlıyor. 2023 yılında 5 yeni projeye dahil olan Beyçelik Gestamp, Ford’un 2 yeni mo­deli, TOOG, yeni Dacia Duster ve yeni elektrikli ticari araç Arrival Van için üretim yapacak. 150 Milyon Euro’ya yakın yatırım yapan firma toplamda 1.600 kişiye istihdam sağlayacak. Bur­sa’nın yeni sanayi bölgesi TEKNO­SAB’da fabrika inşaatına başlayan ilk firmalardan olan Beyçelik Gestamp, 2021 Aralık ayından bu yana bölgede faaliyet göstermeye başladı. Toplamda 176 bin metrekare alana sahip yerleş­kenin 11 bin metrekaresinde üretimini sürdüren şirket, diğer alanların inşaa­tını 2023 yılında tamamlayarak seri üretime geçmeyi hedefliyor.

Mevcutta 4 Ar-Ge Merkezi’ne sahip olan Beyçelik Gestamp’ın, Ar-Ge Mer­kezlerinden edindiği tecrübe ve dene­yim ile TEKNOSAB fabrikasında yerli ve yabancı tüm OEM’lerin ihtiyacı olan teknolojilerde hizmet sağlayıcı olarak bütünleşik hizmet sunacak bir Tekno­loji Merkezi kurma yönünde de yatırımı var.

Avrupa’nın en büyük şasi fabrikasını Kocaeli’ne kuruyor

Beyçelik Gestamp’ın Kocaeli Bölgesinde Gebze ve Yeniköy İlçelerinde de yatırımları sürüyor. Beyçelik Gestamp TOSB’de (Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) bulunan iki fabrikasına ek olarak 3’üncü fabrika yatırımını da tamamladı. Avrupa’nın en büyük şasi fabrikası olma özelliğine sahip ve 46 bin metrekare kapalı alanı bulunan tesiste makine parkı kurulumu ise devam ediyor. Şirketin gövde ve şasi sac parçaları üretimi yapmak üzere inşa edilen Kocaeli’nin Yeniköy İlçesindeki yatırımı ise tamamlandı.

Beyçelik Gestamp’ın yurtdışındaki yatırımı Romanya Fabrikasında da mevcut tesiste gerçekleşecek 19 bin metrekarelik ilave alan yatırımı ile fabrika 40 bin metrekare kapalı alana ulaşacak.