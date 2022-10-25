Avrupa OİB’in odağında

Türkiye Otomotiv Sektörü Sürdürülebilir­lik Eylem Planı Çalıştayı’nın açılışında konuşan Çelik, ana ve tedarik sanayisi temsil­cileri olarak sektöre yol göstermenin önemi­nin farkında olduklarını vurguladı.

Yakın gelecekte karşılaşabileceklerinden habersiz bir kesimin olduğuna değinen Çelik, bu eylem planıyla herkese ulaşarak firmalara yol göstermeyi hedeflediklerini aktardı. Son yıllarda çevre duyarlılığının giderek arttığına ve tüketici için bir kıstas haline geldiğine dik­kati çeken Çelik, şunları kaydetti: “Hükümet­lerin ve AB gibi örgütlerin sera gazını azaltmaya yönelik önlemleri de gittikçe artı­yor ve bağlayıcı hale geliyor. Avrupa Komis­yonunun açıkladığı Sınırda Karbon Düzenlemesi Yönetmeliği 1 Ocak 2023’ten iti­baren üç yıllık bir geçiş süreci uygulanarak yürürlüğe girecek. Bu gelişmeler ülkemizdeki sürdürülebilirlik ve Avrupa Yeşil Mutabakatı hedefleri doğrultusunda yapılan çalışmaları hızlandırdı. OİB olarak biz de otomotiv endüs­trisini de kapsayan bu dönüşüm ve gelişme­leri heyecanla takip ediyoruz. Pandemiden sonra Avrupa’da tedarik merkezlerini yakın­laştırma eğilimini, Avrupa pazarına yakınlığı­mız nedeniyle fırsata çevirmek istiyoruz.”