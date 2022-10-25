Avrupa OİB’in odağında
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Pandemiden sonra Avrupa’da tedarik merkezlerini yakınlaştırma eğilimini, Avrupa pazarına yakınlığımız nedeniyle fırsata çevirmek istiyoruz” dedi.
Türkiye Otomotiv Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı Çalıştayı’nın açılışında konuşan Çelik, ana ve tedarik sanayisi temsilcileri olarak sektöre yol göstermenin öneminin farkında olduklarını vurguladı.
Yakın gelecekte karşılaşabileceklerinden habersiz bir kesimin olduğuna değinen Çelik, bu eylem planıyla herkese ulaşarak firmalara yol göstermeyi hedeflediklerini aktardı. Son yıllarda çevre duyarlılığının giderek arttığına ve tüketici için bir kıstas haline geldiğine dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti: “Hükümetlerin ve AB gibi örgütlerin sera gazını azaltmaya yönelik önlemleri de gittikçe artıyor ve bağlayıcı hale geliyor. Avrupa Komisyonunun açıkladığı Sınırda Karbon Düzenlemesi Yönetmeliği 1 Ocak 2023’ten itibaren üç yıllık bir geçiş süreci uygulanarak yürürlüğe girecek. Bu gelişmeler ülkemizdeki sürdürülebilirlik ve Avrupa Yeşil Mutabakatı hedefleri doğrultusunda yapılan çalışmaları hızlandırdı. OİB olarak biz de otomotiv endüstrisini de kapsayan bu dönüşüm ve gelişmeleri heyecanla takip ediyoruz. Pandemiden sonra Avrupa’da tedarik merkezlerini yakınlaştırma eğilimini, Avrupa pazarına yakınlığımız nedeniyle fırsata çevirmek istiyoruz.”
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Ekim 2022