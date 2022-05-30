Automechanika Istanbul kapılarını açıyor
Otomotiv endüstrisinin en büyük organizasyonlarından olan Automechanika Istanbul 2 Haziran’da kapılarını açıyor. Sektörün bu dev buluşmasına Bursa’dan 70 firma katılıyor.
Otomotiv satış sonrası endüstrisinde dünyanın lider fuar markası Automechanika’nın bölgedeki en büyük uluslararası ticaret fuarı Automechanika Istanbul, 2-5 Haziran 2022 tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi’nde yapılacak. Messe Frankfurt Istanbul ve Hannover Fairs Turkey işbirliği ile düzenlenecek fuar için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.
Türkiye ihracatının lideri konumundaki otomotiv sektörünün en önemli buluşma platformu Automechanika Istanbul 2022, sergilenen yeni ürün ve hizmetlere ek olarak otomotiv endüstrisi profesyonelleri için teknolojik gelişmeler ve trendlerin de karşılıklı olarak paylaşılacağı bir ortam sunuyor. Automechanika Istanbul 2022 fuarı için kayıtlar devam ederken bu yıl 24 farklı ülkeden katılımcı firmanın ve 6 ülke pavilyonunun yer alması kesinleşmiş durumda. 2022 fuarındaki katılımcılar arasına yeni katılanlar arasında ise Renault ve Peugeot gibi küresel çapta dev firmalar dikkat çekiyor. A’dan Z’ye otomotiv endüstrisinin tüm alt başlıklarını kapsayan geniş ürün yelpazesi, e-mobilite teknolojileri hakkında sunum ve söyleşilerin yer aldığı Automechanika Academy; etkinlikler, yarışmalar, atölyeler ve hepsinden önemlisi, tüm dünyadan profesyonellerin yeniden yüz yüze iş görüşmeleri yapacağı Automechanika Istanbul 2022, aynı zamanda mobilite ve lojistik teknolojilerinin geleceğine odaklanıyor.