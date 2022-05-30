Automechanika Istanbul kapılarını açıyor

Otomotiv satış sonrası endüstrisinde dünyanın lider fuar markası Automec­hanika’nın bölgedeki en büyük uluslararası ticaret fuarı Automechanika Istanbul, 2-5 Ha­ziran 2022 tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi’nde yapılacak. Messe Frankfurt Is­tanbul ve Hannover Fairs Turkey işbirliği ile düzenlenecek fuar için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Türkiye ihracatının lideri konumundaki otomotiv sektörünün en önemli buluşma platformu Automechanika Istanbul 2022, ser­gilenen yeni ürün ve hizmetlere ek olarak otomotiv endüstrisi profesyonelleri için tek­nolojik gelişmeler ve trendlerin de karşılıklı olarak paylaşılacağı bir ortam sunuyor. Auto­mechanika Istanbul 2022 fuarı için kayıtlar devam ederken bu yıl 24 farklı ülkeden katı­lımcı firmanın ve 6 ülke pavilyonunun yer al­ması kesinleşmiş durumda. 2022 fuarındaki katılımcılar arasına yeni katılanlar arasında ise Renault ve Peugeot gibi küresel çapta dev firmalar dikkat çekiyor. A’dan Z’ye otomotiv endüstrisinin tüm alt başlıklarını kapsayan geniş ürün yelpazesi, e-mobilite teknolojileri hakkında sunum ve söyleşilerin yer aldığı Automechanika Academy; etkinlikler, yarış­malar, atölyeler ve hepsinden önemlisi, tüm dünyadan profesyonellerin yeniden yüz yüze iş görüşmeleri yapacağı Automechanika Is­tanbul 2022, aynı zamanda mobilite ve lojis­tik teknolojilerinin geleceğine odaklanıyor.