Atık su kullanımına teşvik artıyor
Çevre Kanunu’ndaki değişiklikle, ileri arıtma teknikleri ile arıtılmış atık suyu yeniden kullanan kuruluşlara, yeniden kullanım oranına göre yüzde yüze kadar teşvik verilebilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ileri arıtma teknikleri ile arıtılmış atık suyu yeniden kullanan kuruluşlara yüzde 100’e varan geri ödeme imkanı sağlanacağını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, arıtılmış atık suyunu yeniden kullanan tesislerin, atık su arıtma tesisi enerji teşviki kapsamında desteklenmesine yönelik yeni düzenlemeler getirildiği ifade edildi.
Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un, geçen hafta Meclis’te kabul edildiği anımsatılan açıklamada, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 29. maddesinin üçüncü fıkrasında bir dizi değişiklik gerçekleştirildiği vurgulandı.
Mevcut uygulamada, tesislerin bir önceki yıl atık su arıtma tesislerinde kullandığı ve ödemesini yaptığı elektrik faturalarını bakanlığa ibraz edebildiği ve tesislere yüzde 50’sine kadar geri ödeme yapıldığı hatırlatılan açıklamada, bu kapsamda 2011-2021 arasında toplamda yaklaşık 793 milyon lira geri ödeme yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, “Kanunda yapılan değişiklikle teşvikin kapsamı 2 katına kadar çıkarıldı.
Atık su arıtma tesislerinde uygulanan yüzde 50’sine kadar geri ödeme oranı, ileri arıtma teknikleri ile arıtılmış atık suyu yeniden kullanan kuruluşlara, yeniden kullanım oranına göre yüzde yüze kadar teşvik verilebilecek” bilgisine yer verildi.