Atık su kullanımına teşvik artıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişik­liği Bakanlığı, ileri arıtma teknik­leri ile arıtılmış atık suyu yeniden kullanan kuruluşlara yüzde 100’e varan geri ödeme imkanı sağlanaca­ğını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıkla­mada, arıtılmış atık suyunu yeniden kullanan tesislerin, atık su arıtma tesisi enerji teşviki kapsamında desteklen­mesine yönelik yeni düzenlemeler ge­tirildiği ifade edildi.

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un, geçen hafta Meclis’te kabul edildiği anımsatılan açıklamada, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 29. maddesinin üçüncü fıkrasında bir dizi değişiklik gerçekleştirildiği vurgulandı.

Mevcut uygulamada, tesislerin bir önceki yıl atık su arıtma tesislerinde kullandığı ve ödemesini yaptığı elek­trik faturalarını bakanlığa ibraz edebil­diği ve tesislere yüzde 50’sine kadar geri ödeme yapıldığı hatırlatılan açık­lamada, bu kapsamda 2011-2021 ara­sında toplamda yaklaşık 793 milyon lira geri ödeme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Kanunda yapılan deği­şiklikle teşvikin kapsamı 2 katına kadar çıkarıldı.

Atık su arıtma tesislerinde uygula­nan yüzde 50’sine kadar geri ödeme oranı, ileri arıtma teknikleri ile arıtıl­mış atık suyu yeniden kullanan kuru­luşlara, yeniden kullanım oranına göre yüzde yüze kadar teşvik verilebilecek” bilgisine yer verildi.