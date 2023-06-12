Asgari ücret 300-400 dolar bandında olmalı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, temmuz ayında ara zam gelmesi beklenen asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Habertürk’e konuşan Gültepe, “Asgari ücrette maksimum dolar bazında 300 – 400 dolar arasındaki seviyeyi koruyabilmeliyiz” dedi.

Bir önceki dönem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin 500 dolar seviyelerine çıkması yönünde çalışmaları olduğunu dile getirmişti.

Açıklamalarında bu konuya da değinen Gültepe, asgari ücretin 500 dolara yükseltilmesi halinde firmaların ve rekabetin sürdürülebilir noktada kalabilmesi için özel çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayarak, “Aksi takdirde sanayi bunu kaldırabilecek durumda değil. Asgari ücretin 500 dolar olduğu noktada firmaların rekabetçiliğini koruyabileceği teşvikler ortaya konulmalı” dedi.