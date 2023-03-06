Ar-Ge harcamalarında Bursa 4’üncü sırada

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Araş­tırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştır­ması 2021 sonuçlarını açıkladı.

Buna göre gayrisafi yurt içi Ar-Ge harca­ması 2021 yılında bir önceki yıla göre 32 mil­yar 670 milyon TL artarak 101 milyar 738 milyon TL’ye yükseldi.

Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcamasının GSYH içindeki oranı 2020 yılında yüzde 1,37 iken, 2021 yılında 7 trilyon 248 milyar 789 milyon TL’lik GSYH içindeki oranı yüzde 1,40’a yük­seldi. Ar-Ge harcamalarında mali ve mali ol­mayan şirketler yüzde 61,3 ile en büyük paya sahip olurken, bunu yüzde 34,2 ile yüksek­öğretim takip etti. Kâr amacı olmayan kuru­luşlar tarafından yapılan Ar-Ge harcamaları­nın da dâhil olduğu genel devlet Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamaları içindeki payı ise yüzde 4,5 oldu. Ar-Ge harca­maları içerisinde personel harcamaları yüzde 48,9 ile en büyük harcama kalemini oluş­turdu.

Söz konusu dönemde TR41 Bölgesi’nde 19 bin 244 Ar-Ge personeli istihdam edildi.

İmalat sanayinde Ar-Ge faaliyeti yürüten girişimler teknoloji düzeylerine göre sınıflan­dırıldığında, 2021 yılında imalat sanayinde gerçekleştirilen 35 milyar 613 milyon TL Ar-Ge harcamasının yüzde 46,3’ünün yüksek teknoloji faaliyetinde yer alan girişimler tara­fından gerçekleştirildiği görüldü. Ar-Ge harca­masının yüzde 39,6’sı orta yüksek teknoloji faaliyetindeki girişimler, yüzde 9,6’sı orta düşük teknoloji faaliyetindeki girişimler ve yüzde 4,5’i düşük teknoloji faaliyetindeki giri­şimler tarafından yapıldı.