Aktaş: “Bu şehrin şiddetle dönüşüme ihtiyacı var”

BTSO KOBİ Konseyi Strateji Arama Çalıştayı’nın açılış programına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO KOBİ Konseyi Başkanı Cafer Yıldız, Konsey Başkan Yardımcısı Arif Demirören ve konsey üyeleri katıldı.

Aktaş: “En Kötü Plan Plansızlıktan İyidir”

Bursa’nın sanayi karakteristiğinin ön plana çıkması hasebiyle yapılması gereken çok işler olduğunun altını çizen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Türkiye ekonomisi için Bursa’nın ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Şunu biliyorum, en kötü plan plansızlıktan iyidir. Bir şehir planla ortaya çıkar. Planınız varsa o yol haritası doğrultusunda mesafe alırsınız. Bu şehrin şiddetle dönüşüme ihtiyacı var. Bunu dört konu başlığında topladık. Birincisi konut alanlarının dönüşümü, ikincisi turizm özelinde tarihi miras alanlarının dönüşümü, üçüncüsü kamusal yapı ve alanların dönüşümü, dördüncüsü de imalat, sanayi ve lojistik konusudur” dedi.

Burkay’dan mekansal planlama vurgusu

KOBİ Konseyi’nin KOBİ’lerin ve sanayinin rekabetçiliğini güçlendirmek hedefiyle çalışmalar yürüttüğünü ifade eden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın mevcut ekonomik gücünde büyük ölçekli sanayi kuruluşları kadar KOBİ’lerin de büyük payının bulunduğunu söyledi. Burkay, “Dönüşüm sürecini başta Bursa’mız olmak üzere ülkemiz için milli güvenlik meselesi olarak değerlendirmek zorundayız. Bu doğrultuda uygulanacak doğru mekansal planlama ile işletmelerimiz planlı, modern ve güvenli alanlara taşınırken, Bursa’da kentsel dönüşümün sağlıklı bir şekilde işlemesi için de 13 milyon metrekareden fazla bir rezerv alan ortaya çıkacaktır” ifadelerini kullandı.