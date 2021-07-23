AK Kadrolar Güçlü Türkiye İçin Çalışıyor

Ak Parti Milletvekili Kılıç, Bursa İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği (BİHMED), Bursa İl Dernekler Federasyonu (BİLDEF), Rumeli Dernekleri Federasyonu (RUDEF), Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Bursa Şubesi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi’ni ziyaret ederek bayramlaştı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Ak Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Osman Mesten ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da iştirak ettiği bayramlaşma ziyaretlerinin ardından değerlendirmede bulunan Ak Parti Milletvekili Kılıç, Bursa’nın STK’larla güçlü bir kent olduğuna dikkat çekerek, birçok STK’nın bayramlaşma programlarına iştirak ederek Kurban Bayramı’nı eski günlerdeki gibi idrak etme imkânı yakalamanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Bayramların birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyleyen Vekil Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü :

“Kurban Bayramı vesilesiyle Bursamızın her biri ayrı değere ve öneme sahip STK’larının bayram programlarına iştirak ederek, bayramlaştık. Özlediğimiz bir bayrama daha birlik ve beraberlik içinde ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah mutluluğumuzu daim etsin. Bursa’mız STK’larıyla daha güçlü daha renkli bir şehir. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin” diye konuştu.

“TÜRKİYE VE BURSA’MIZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM”

Öte yandan, Ak Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından organize edilen bayramlaşma programına da iştirak eden Vekil Ahmet Kılıç, AK kadrolarla bir araya gelerek, özlem gidermenin sevincini yaşadıklarını belitti.

Kılıç, programa yoğun bir katılımın olduğunun altını çizerek, çok verimli bir bayramlaşma geçirdiklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayramlaşma mesajının AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nın programında partililer tarafından dikkatle izlenildiğini belirten Vekil Ahmet Kılıç, Türkiye’nin çok önemli bir eşikte olduğunu vurgulayarak “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önümüzdeki uzun ve güzel maratona başarıyla devam edeceğiz. AK kadrolar ve teşkilat mensupları olarak biz Türkiye’nin yükselişine yükseliş, gücüne güç katarak yolumuza devam edeceğimizi bu bayramlaşma programı vesilesiyle bir kere daha yeniledik. Güçlü Türkiye hedefimizi her zaman dile getirdik, önümüzdeki süreçte de Türkiye ve Bursamız için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.