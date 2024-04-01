29’uncu yılımızı kutluyoruz

Kurulduğu günden bu yana Bursa iş dünyasının sesi olmayı kendisine amaç edinen gazete, gelinen noktada sanayici ve iş insanlarının sorunlarını dile getirerek, yol gösterici haberlerle bu alanda gündem belirlemeye devam ediyor. Ekohaber, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da ilkeli, tarafsız ve dürüst yayıncılık ilkesinden sapmadan yoluna devam edecek.

Prof. Dr. Ferudun Yılmaz

BUÜ Rektörü

Bursa’mızın ekonomi ve iş gündemine dair tüm gelişmeleri 29 yıldır kesintisiz, doğru ve hızlı bir şekilde kamuoyuna aktaran Ekohaber Gazetesi’nin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Bursa basınının mihenk taşlarından olan Ekohaber’in yayınlanmasında emeği geçen tüm yönetici ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Gazetenizin daha nice başarılı yıllara erişmesini diliyorum.

Prof. Dr. Naci Çağlar

BTÜ Rektörü

İş dünyasındaki gelişmelerin nabzını çeyrek asrı aşkın süredir tutan Ekohaber gazetesinin 29’ncu yıl dönümünü kutluyorum. Başta ekonomi olmak üzere şehrimizin gelişimine katkı sağlayan, Bursa’nın ilk ekonomi gazetesi Ekohaber’e uzun soluklu bir yayın hayatı diliyorum.

İbrahim Burkay

BTSO YKB

Bursa ekonomi basınının en önemli yapı taşlarından EKOHABER Gazetesi’nin 29. yaşını kutluyor, tarafsız ve ilkeli yayıncılık anlayışı ile nice başarılı yıllar temenni ediyorum.

Ali Uğur

BTSO Meclis Başkanı

Ekohaber’in kuruluş yıldönümünü tebrik ediyor, kaliteli yayıncılık ilkesiyle emek verem tüm çalışanlarını kutluyor, başarılarla dolu nice yıllar diliyorum.

Özer Matlı

Bursa Ticaret Borsası YKB

Hakikatten taviz vermeden, ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışıyla 29 yıldır Bursa'nın ekonomik gündemini yönlendiren Ekohaber Gazetesi, güçlü kalemleri ve uzman kadrosuyla okuyucularına güvenilir bir kaynak olmayı başarmıştır. Yenilikçi bakış açısı ve dinamik yapısıyla her geçen gün gücüne güç katan Ekohaber Gazetesi, sadece haber vermekle kalmadığı gibi, ekonomiye dair değerli analizler ve yorumlar ile Bursa sanayisine de yol göstermektedir. Bu vesileyle sanayinin kalbi Bursa’da, iş dünyasının sesi olan Ekohaber’in 29. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.

Baran Çelik

OİB Yönetim Kurulu Başkanı

Bursa ekonomisinin nabzını tutan, gündem belirleyen haber, yazı ve dosyaları ile iş dünyasına yön veren Ekohaber Gazetesi’nin 29. kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Kuruluşundan bu yana fikir, görüş ve emekleri ile Ekohaber’e emek veren usta gazeteci Tahsin Ardıç başta olmak üzere tüm çalışanlarını tebrik ediyor, daha nice başarılarla dolu yıllar diliyorum.

Nüvit Gündemir

UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı

Bursa’da ekonomi yayıncılığının çınarı Ekohaber Gazetesi, yalnızca şehrimizde değil Türkiye çapında ses getiren haber ve dosyaları ile yıllardır takdirle takip ediliyor. Aynı şevk ve heyecanla daha nice yıllara taşan bir yayın hayatı diliyor, Ekohaber Gazetesi Kurucusu Sayın Tahsin Ardıç ve ekibini kutluyorum.

Özkan Kamiloğlu

UMSMİB Yönetim Kurulu Başkanı

Bir çok potansiyeli, sanayisi ve üretkenliği ile Türkiye’nin en önemli şehirlerinden olan Bursa, basın kuruluşları ile de örnek bir ilimiz. 29 yıldır her hafta inceleme konuları ve haberleri ile iş dünyasına yön veren Ekohaber Gazetesi, Bursa medyasına öncülük eden kuruluşlardan biri. Ekohaber Gazetesi yönetimi ve ekibine başarılar ve daha nice uzun yıllar yayın hayatı diliyorum.

Prof. Dr. Senih Yazgan

UYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı

Bursa ekonomisinin ve iş dünyasının aynası konumundaki Ekohaber Gazetesi’nin 29. Kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Her hafta yayınladığı haber ve inceleme dosyaları ile ekonominin nabzını tutan Ekohaber Gazetesi’ne başarılı ve öncü daha nice yıllar diliyorum.

Pınar Taşdelen Engin

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı

Çalışkan, üretken, yenilikçi yapısıyla birçok sektörde Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundaki Bursa’mızda iş dünyasına ayna tutan Ekohaber Gazetesi’nin 29. Kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Haber ve incelemeleri ile iş dünyasına rehberlik eden Ekohaber Gazetesi’ne uzun ve başarılı yıllarla dolu bir yayın hayatı diliyorum.

OSB'LER

Hüseyin Durmaz

Bursa OSB YKB

İlkeli ve tarafsız haberleriyle, yorum ve değerlendirmeleriyle sektörlere yön veren Ekohaber Gazetesi’nin bütün ekibini kutluyor, 29 yıldır sürdürdüğü başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.

Levent Eski

DOSAB YKB

Bursa ekonomi yayıncılığının önde gelen mecralarından Ekohaber, yıllardır sesimize ses oluyor. Bursa iş dünyasına, yaptığı haberlerle yeri geldiğinde yol da gösteren Ekohaber’i, 29. Kuruluş yıldönümü nedeniyle tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Böylesine kaliteli içerik üreten bir gazetenin temellerini attığı için de gazeteci Tahsin Ardıç ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz.

Erol Gülmez

NOSAB YKB

29 yıl boyunca gösterdiği istikrarlı performansla, EKOHABER sadece bir gazete değil, Bursa'nın gelişimine katkı sağlayan önemli bir paydaş haline gelmiştir. Bu önemli kilometre taşını kutlarken, başarılarınızın artarak devam etmesini diliyor, Ekohaber'in yükselen ivmesini gururla izleyeceğimi belirtmek istiyorum. Nice 29 yıllara...

Ömer Faruk Korun

HOSAB YKB

Bursalı sanayici ve iş insanlarının sorunlarına tercüman olduğu için Ekohaber gazetesine teşekkür ediyor, nice yıllar diliyoruz. İlkeli ve tarafsız duruşuyla Bursa iş dünyasında ayrı bir yeri olan Ekohaber’in, bu çizgisinden sapmayacağını ve başarılı çalışmaları uzun yıllar devam ettireceğine inancımız tam.

Yalçın TOY

Kayapa OSB YKB

Ekonomi haberleri yayıncılığında bir marka durumunda olan Eko Haber gazetesinin kuruluşunun 29. yılını kutlar, yayın hayatındaki başarılarının devamını dilerim.

Enes Çelik

Uludağ OSB YKB

Ekohaber, yaptığı haberler ve gündeme getirdiği konularla her zaman sesimize ses olmuştur. Bu bakımdan Bursa iş dünyası olarak Ekohaber’i aileden görüyoruz. 29’uncu kuruluş yıldönümünüzü kutlar, nice başarılı yıllar dilerim.

Rasim Çağan

BOSİAD YKB

Yerel ekonomiye odaklı belki de ülkedeki tek gazete olan Ekohaber’in 29. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Dünya ve Türkiye ekonomisinin Bursa iş dünyasına etkilerine ve sorunlarına odaklandığı için Ekohaber’in yaptığı iş, hakikaten çok özel. Ekohaber diğer medya kuruluşlarında olmayan Bursa iş dünyasına odaklı özel bir iş yapıyor. Bir bakıma “Bursa’nın Dünya Gazetesi” versiyonu olduğunu düşünüyorum. 29 yıl önce başlayan bu yolculuğun daha da güçlenerek süreceğine olan inancımla, başarılarının devamını diliyorum.

Yalçın Aras

NİLSİAD YKB

Ekohaber gazetesinin nabzı, Bursa iş dünyası ile birlikte atıyor. Kuruluşundan günümüze kadar her bir sayısını merakla okuma fırsatım oldu. Ayrıca 21 yıldır iş adamı gözü ile ülkesini canı gibi seven biri olarak ben de gördüklerimi, öğrendiklerimi, bildiklerimi ve yaşadıklarımı, bir insan olarak da felsefemi Ekohaber aracılığı ile toplumda paylaşma fırsatı buldum. Bundan dolayı da Ekohaber gazetesinin bende ayrı bir yeri var. Kurumsal bir yapıya bürünmüş olan yayın organın ülkemizin geleceği için de önem arz eden bu gazetenin ebediyete kadar devam etmesi dileklerimle, emeği geçen herkesi kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum.

Nilüfer Çevikel

DOSABSİAD YKB

Bursa basınının önemli kuruluşlarından biri olan ve şehrimizin ilk ekonomi gazetesi olarak ekonomi gündeminin nabzını tutan EKOHABER'in 29. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, objektif, yenilikçi ve ilkeli habercilik anlayışından ödün vermeden nice başarılı yıllara ulaşmasını temenni ediyorum.

Hakan Söğünmez

KASİAD YKB

Sanayinin başkenti Bursa’da çok önemli bir faaliyette bulunuyorsunuz. Sanayicinin, iş insanının sesi – soluğu oluyorsunuz. Bu önemli görevden dolayı sizleri en kalbi duygularımla tebrik eder, daha nice başarılı yıllar dilerim. Nice yıllara.

Engin Çetiner

GÖRSİAD YKB

Okuyucuları ile buluştuğu ilk günden bugüne kadar yayım ilkesinden hiç ödün vermeyen, yayımlandığı günden itibaren, Bursa ekonomisi ve Bursa sanayisinin nabzını tutan, Ekohaber Gazetesi Ailesinin 29. Kuruluş yıldönümünü GÖRSİAD yönetim kurulumuz ve üyelerimiz adına kutlarım. Emeği geçen bütün gazete mensuplarını tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim.

Arif Demirören

BARSİAD YKB

Ekohaber Gazetesi’nin 29. kuruluş yıldönümünü kutluyor, nitelikli habercilik anlayışıyla nice başarılı yıllar temenni ediyorum.

MAKİNE

Ahmet Özkayan

Ermaksan YKB Vek. ve Gen. Md.

29 yılı geride bırakan Ekohaber Gazetesi’ni bugünlere taşıyan başta gazetenin kurucusu Sayın Tahsin Ardıç olmak üzere; gazetenin hazırlanmasında ve bizlere ulaştırılmasında emeği geçen tüm basın emekçilerini en içten dileklerimle kutluyorum. Nice başarı dolu yıllara…

Nuri Körüstan

Nuri Körüstan A.Ş. YKB

Ekohaber denilince, Bursa iş dünyası, sanayici ve iş insanları, onların sorunları ve çözüm önerilerini sayfalarına taşıyan gazete gelir. Bugün artık dijital mecra ile iç içe geçmiş Ekohaber’i, başarılı çizgisinden dolayı tebrik ediyor, nice yıllarınız olsun diyorum.

Orhan Er

Erler Group YKB

Bursa’nın basın çınarlarından Ekohaber Gazetesi, kentimiz ve ülke ekonomimizdeki gelişmeleri yakından takip ederek ilkeli yayın anlayışıyla okuyucularına ulaştırmayı sürdürüyor. Bursalı sanayici ve iş insanlarının sorunlarını dile getiriyor, çözüm önerilerini sayfalarına taşıyor. Birikimi ve güçlü altyapısı ile özel bir yere sahip Ekohaber’in güncel gelişmelerle biz okuyucularına ulaşmasında emeği geçen tüm çalışanlarını tebrik ediyorum. Ekohaber Gazetesi’nin yayın hayatındaki 29. yaşı kutlu olsun.

Osman Güler

Elektroteks YKB

Bursa’mızın ekonomi ve iş gündemine dair tüm gelişmeleri 29 yıldır kesintisiz ve doğru bir şekilde kamuoyuna aktaran Ekohaber Gazetesi’nin kuruluş yıl dönümünü kutlarım. Bursa basınının mihenk taşlarından olan Ekohaber’in yayınlanmasında emeği geçen tüm yönetici ve çalışanlarını tebrik eder, nice başarılı yıllara erişmesini gönülden temenni ederim.

Alper Körüstan

Nukon YKB vekili

Ekohaber, Bursa iş dünyasının gözü ve kulağı. Sanayici ve iş insanlarının tercümanı ve de masalarımızın vazgeçilmezi olan Ekohaber, sadece Bursa’da değil, ülke çapında çok önemli bir boşluğu dolduruyor. Tam 29 yıldır bu böyle. Bundan dolayı sizleri tebrik ediyor, nice yıllara diyorum.

Serdar Sağlam

Yavuzlar Dişli YK Bşk. Yrd.

Ekohaber Gazetesi, reel sektörü ilgilendiren konuları ve Bursa ekonomisinin öneminin kavranıp, meselelerinin gündeme getirilmesinde son derece faydalı çalışmalar ve yayınlar yapmaktadır. Ekohaber’in bu objektif, kapsayıcı ve doğru yayın anlayışının daha uzun yıllar devam etmesini diler, yayın hayatının 29. yılını kutlar, emeği geçenleri tebrik ederim.

Ali Karen

Polteks YKB

Bursa iş dünyasının her daim yanında olan, yaptığı haberler, yazılar ve dosyalarla sanayici ve iş insanlarına rehberlik eden Ekohaber’in 29. Yılını kutluyoruz. Başarılı gazeteci Tahsin Ardıç’ın liderliğindeki ekibin, bundan sonra da çok güzel işler çıkacağına eminiz. Kuruluş yıldönümünüzün yeni başarılara kapı aralaması dileklerimizle…

Fatih İğrek

İğrek Makine Ar-Ge Mdr.

Ekohaber Ailesi’nin 29’uncu kuruluş yıldönümünü tebrik ediyoruz. Sadece basın sektörü için değil, bizler için, yani Bursalı sanayici ve iş alemi için de çok önemli bir kazanımdır böyle bir gazete. Ekohaber’in bundan sonra da dopdolu içeriğini ve ilkeli çizgisini koruyacağına inancımız tam. Nice yıllara Ekohaber.

Turan Cesur

Cesurbend YKB

Makina sektörü, endüstriyel gelişmenin temel taşlarından biri olarak sürekli bir şekilde ilerlemektedir. EKOHABER, sektördeki yenilikleri ve güncel gelişmeleri takip ederek okuyucularına değerli bir kaynak sağlamaktadır. Şirketinizin 29. yılını kutlarken, sektördeki liderliğinizin ve bilgi birikiminizin devamını diliyoruz.

Özgür Yıldız

SİFF Elektromekanik Gen.Dir.

Bursa ekonomi basını denilince akla ilk gelen gazetelerden Ekohaber’in 29. Kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Bursa iş dünyası için çok özel bir misyonu yerine getiriyorsunuz. Bundan dolayı sizi canı gönülden tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.

İbrahim Altıparmak

Nümerik Müh&Oemak Kurucu Ortağı

Ekohaber aileden biridir bizler için. Bursa iş dünyasının her zaman yanındadır ve sayfalarına taşıdığı gündem haberleriyle bizlere her zaman yol gösterici olmuştur. Ekohaber Ailesi’nin bu başarısını daha nice yıllar sürdürmesini diler, 29’uncu kuruluş yıldönümünü candan kutlarız.

Fatih Sezgin

Sezgin Lazer Makine YKB

1996’dan beri gazetecilik görevini başarıyla yürüten, Bursa iş dünyasının kalbine güncel bilgileriyle her zaman ışık tutan Ekohaber gazetesi kurucularını, değerli meslektaşlarını tebrik eder, başarılarının daimi olmasını dilerim.

Gürkan Uzunlar

Bölük Makine Gen. Md.

EKOHABER'in 29. kuruluş yılını mutlulukla kutluyorum! Bursa'nın ekonomi ve iş dünyasına sağladığı değerli katkılar için teşekkür ediyorum. Başarılarınızın ve etkin haberciliğinizin devamını dilerim. Nice başarılı yıllara

Hasan Torun

TESLAMAK Gen. Md.

Tarafsız, objektif yaklaşımı ile sanayicin yanında olan Bursa’nın yerel ekonomi gazetesi Ekohaber’in kuruluş yıldönümünü kutlarım. 29’uncu yaşınız kutlu olsun. Nice yıllara…

Lütfi Akıncıoğlu

Lothbrog Makine Gen. Md.

Böylesine yetenekli ve kendini işine adamış profesyonellerle çalışmanın verdiği gururu tarif bile edemeyiz. Yetkinlik ve bağlılık belki de her birinizi tanımlayan en iyi kelimelerdir. Bağlığımızın daha da güçlendiği ve yaratıcılığımızın geliştiği bir yıl olsun, şirketinizin 29.yıl dönümü kutlu olsun! Birlikte başarıyla yürüdüğümüz bu yolda yanımızda yürüdüğünüz için teşekkür ederiz. LOTHBROG MAKİNE ve GWEIKE LASER olarak umuyoruz ki teknolojinin bu nefes kesici serüveninin devamlı bir parçası olarak uzun yıllar aynı hedefe birlikte yürümeyi temenni ederiz.

Umut Karagülle

MTC Metalurji Gen. Md.

Bursa'nın iş dünyasını objektif bir şekilde sayfasına taşıyan, zaman zaman haberleriyle Bursa işletmelerine, firmalara yol gösteren Ekohaber ekibine başarılar dileriz. 29. yılınız kutlu olsun.

Serkan Turan

Biel Makine Gen. Md.

Kurulduğu yıldan bu yana Türk sanayinin geldiği noktayı ve güncel haberleri özgün yorumları ile bize ileten ve okurlarından aldığı güçle daha nice seneler hizmet verecek olan Ekohaber gazetesinin haber alma özgürlüğüne ve toplumu bilinçlendirme çabalarına verdiğiniz katkılardan dolayı Biel Makine ailesi olarak kurumunuz çalışanlarına başarı ve esenlikler dilerim.

Faik Çelik

Beyçelik Holding Yönetim Kurulu Başkanı

İş dünyasının önemli yayınlarından olan Ekohaber Gazetesi’nin kuruluşunun 29. yıl dönümünü kutlarım. İlkeli ve güvenilir habercilik anlayışı ile yıllardır özverili çalışmalarını sürdüren Ekohaber’in bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm çalışanlarını tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dilerim.

Ali İhsan Yeşilova

Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı

1996 yılından bu yana yayın çizgisinden ödün vermeden, ilk günkü heyecanla, objektif, tarafsız ve daima Bursa iş dünyasının yanında ve sesi olan Ekohaber gazetesinin 29. yıl dönümünü tebrik eder, nice başarılı yıllar dilerim.

Fahrettin Gülener

Ermetal Şirketler Grubu YKB

Ekonominin haberlerini yılmadan yayınlar ama; gerçek dışı lisanına yol tutmadan, emeğini hak ederek…

İbrahim Gülmez

Haksan Otomotiv YKB

Başta şehrimiz olmakla üzere ekonomi bilgileri ile bizleri güncel de tutan, bu görevi 29 yıldır kesintisiz sürdüren Ekohaber kurucu ve ekibini tebrik ederiz.

Ayhan Korgavuş

Ünver Group YKB

EKO HABER, kurulduğu günden bu yana izlediği objektif ve sağduyulu yayın politikasıyla saygınlığını her geçen yıl daha da artırdı. Bursa ve ulusal iş dünyasına dair analizleri, özel haberleri ve röportajlarıyla önemli bir misyon üstlenen bu kıymetli kuruluş, ekonomimizin ve iş dünyamızın nabzını tutuyor. Bu önemli başarıların devamını diliyor, 29. kuruluş yıl dönümünüzü en içten dileklerimle kutluyorum.

Osman Aşlav

Demircioğlu Group YKB

Yıllardır Bursa’nın ve dünyanın ekonomik değerlerini bizlere tüm gerçekliği ile anlatan, biz iş insanlarının kılavuz olarak okuyup geleceğimizi düzenleyen, çoğu kararda etkin olan Ekohaber gazetesinde tüm emeği geçenlere sonsuz teşekkürler ediyoruz. Demircioğlu ailesi olarak başarılarınızın artarak devam etmesini temenni ediyorum.

Esma Baş Göcen

Yepsan YKÜ

Doğru habercilik anlayışıyla çalışıp meslek ilkelerine bağlı hareket eden ve kurulduğu günden bu yana ekonomi alanında önemli yayınlar yapan Bursa’nın gözde gazetesi Ekohaber’in 29. kuruluş yılını kutluyorum, nice başarılarla dolu yayın hayatı dilerim.

Hüseyin Tuncer

Pe-ga Otomotiv YKB

Tahsin Ardıç ile kuruldu 2 Nisan 1996’da Ekohaber. Alır iş dünyası her hafta ekonomik ve politik haber. Kutlu olsun 29.yılınız ve mutluluğunuz olsun haber. Ömrünüz uzun, başarınız daim olsun Ekohaber.

Taner Yılmaz

May Fren Gen.Mdr.

Bursa ekonomisinin nabzını tutan ve yön veren Ekohaber ekibinin 29. Yılını kutlar, başarılarının devamını dilerim.

Ümran Ertaş

SKE Otomotiv YKB Yrd.

Ekonomi yayıncılığında çok önemli bir yeri olan Ekohaber, Bursa iş dünyasının her zaman yanında olmuştur. Gazetenizin uzun yıllar istikrarlı ve kaliteli çizgisini koruyacağından şüphemiz yok. Nice yıllara…

İsmail Tatar

İbraş Genel Müdürü

Türkiye'nin önde gelen sanayi şehirlerinden olan Bursa'nın 29 yıllık ekonomi gazetesi Ekohaber'i sürdürdüğü gazetecilik faaliyetleri için tebrik eder, bundan sonraki yayın hayatında başarının devamını dileriz.

Tevfik Kumru

Burpres Gen.Mdr.Yrd.

Ekohaber’i ve bu önemli yayın organının bugünlere kadar ulaşmasında başta gazete yönetimi olmak üzere emeği geçen tüm çalışanları tebrik ediyorum. Ekohaber’in üstlendiği görev, gerçekten takdire değer. İlkeli, tarafsız yayıncılık anlayışını sürdürmeniz dileğiyle, nice yıllara.

Rengin Erener

Erener Otomotiv YKÜ

Şehrimizin ilk ekonomi gazetesi olan Ekohaber’in 29. kuruluş yılını en işten dileklerimle kutluyor, tüm çalışanlarını ve emeği geçen herkese tebrik ediyorum. İlkeli, seviyeli ve kaliteli habercilik anlayışıyla kentimizin ekonomi gündeminin nabzını tutan Ekohaber, başarılarınız daim olsun!

Cihangir Yenice Cihangir Yenice

Maysan Mando Genel Müdür Yardımcısı & CFO

Ekohaber Gazetesi, Bursa ve Türkiye iş dünyasının nabzını tutarak büyümeye devam ediyor. Bu yıl 29. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Ekohaber Gazetesi’nin, bugünlere ulaşmasında emeği geçen tüm çalışanlarını yürekten kutluyor, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de yine çok güzel işler yapmaya devam edeceğinize inanıyorum. Bu vesileyle tüm Ekohaber Gazetesi emekçilerine nice başarı dolu yıllar diliyorum.

TEKSTİL

Emir Murat Özdilek

Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı

İlimizin kaliteli ekonomi gazetesi Ekohaber’in yeni yaşını kutluyor, bizlere keyifle okunan yayınlar hazırladıkları için kendilerine teşekkür ediyorum.

Özkan İrman

Minteks YKB

29 yıldır özveri ve profesyonelliği sayesinde marka değerini koruyan Ekohaber Gazetesi, geçmişten bugüne önemli bir referans noktası olmayı başardı. Yılların birikimi, güçlü kadrosu ve yazarları ile sektörde yol gösterici bir rol üstlenen gazetemizin bu başarısında emeği geçen herkesi kutluyor, daha nice başarılı yıllar diliyorum.

Bülent Yaşar

Prestige Mensucat YKB

Ekonomi, basınının Bursa’mızda mihenk taşı olan Ekohaber Gazetesinin 29. Yılını tebrik eder, başta Tahsin Ardıç olmak üzere emeği geçenleri kutlarım.

Arzu Işık

Işıksoy Tekstil YKÜ

Bursa'da ki Ekonomi gazeteciliğinin gelişimine önemli katkısı olan, sektörümüzde ve ekonomideki gelişmeleri yakından takip etmemizi sağlayan, bizlere ışık tutan Ekohaber ailesinin 29. yayın yılını kutluyor, daha nice başarılarla dolu yayın hayatı diliyorum.

Ali Sayın

Karkent Tekstil YKB

Şehrimizin ilk ekonomi gazetesi olan Ekohaber'in 29. yaşını kutluyor, sanayi kenti olan Bursa'mız ve ülkemiz ekonomisine yön veren değerli fikir katkıları için tüm Ekohaber ekibine şükranlarımı sunuyorum. Yeni yılınızda da nice başarılara koşmanız dileklerimle.

Mustafa Altınsu

Altınsu Tekstil Gen.Mdr.

Bursa’da ekonomi gazeteciliğinde dikkate değer bir görev üstlenen Ekohaber’i kutluyorum. 29’uncu yılınızı tebrik eder, nice başarılı yıllar dilerim. Kaliteli ve dopdolu içeriği ile bizleri temsil eden Ekohaber Ailesi’nin, bundan sonra da bu çizgiden ayrılmayacağına inancım tam.

Yavuz Özdemir

Akrida Tekstil YKB

Bursa ekonomi basını denilince akla ilk gelen gazetelerden Ekohaber’in 29. Kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Bursa iş dünyası için çok özel bir misyonu yerine getiriyorsunuz. Bundan dolayı sizi canı gönülden tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.

Özlem Özel

Marsala Tekstil

Ekohaber ailesinin 29. yılını gururla kutluyor, başarılarınızın her geçen gün artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bilgiyi ve doğru haberciliği ön planda tutan yayın anlayışınızla gelecekte de yolunuza emin adımlarla ilerleyeceğinize inancım tamdır. Uzun yıllardır sunduğunuz değerli içeriklerle bizlere rehberlik ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Nice yıllara!

Semih Kaynar

Ventsa Tekstil Genel Müdürü

Bursa’nın ilk ekonomi gazetesi olan, adil, tarafsız ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla 29 yıldır ekonomi alanında şehrimizin ve iş insanlarının sesi olan Ekohaber Gazetesi’nin kuruluş yıldönümünü kutluyor, tüm Ekohaber Ailesine başarılar diliyorum.

Erman Bükümcü

Pakipek Tekstil Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Direktörü

1996 yılından beri ofisimizden eksik olmayan, Bursa iş dünyasının nabzını tutan ve bu anlamda ilk ve tek olan Ekohaber Gazetesinin 29. yılını kutlar, başarılarınızın devamını dilerim.

Fatma Ayyıldız

Befase Tekstil YKB

Ekonominin ve is dünyasının nabzını tutan, doğru ve ilkeli haber anlayışını benimseyen Bursa’mızın değerli ve başarılı medya yayıncılık kurulusu EKOHABER in 29. Yılını kutlarım.

SAĞLIK

Uzman Dr. Ahmet Özkul

Özel Hayat Hastanesi YKB

Kurulduğu ilk günü hatırladığım ve geride kalan 29 yılda hep birlikte olduğumuz Ekohaber Gazetesine başarılarla dolu yeni nice yıllar temenni ediyorum. Ekohaber Gazetesi’nin kurucusu ve imtiyaz sahibi, 40 yıllık dostum ve arkadaşım Tahsin Ardıç başta olmak üzere yayında emeği geçen ve bu günlere getiren bütün ekip arkadaşlarını da ayrıca tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

Türkay Eyrice

Eyrice Dental Grup YKB

Yayın hayatına başladığından bu yana kaliteli çizgisinden ödün vermeyen EKOHABER Gazetesi’nin kuruluşunun 29. yıl dönümünü kutlarım. Tüm çalışanları ve emeği geçen herkesi tebrik eder, başarılı çalışmalarınızın daim olmasını dilerim.

Op. Dr. Ergin Kopal

Nev Sağlık Grubu YKB

Bundan tam 29 yıl önce yayın hayatına başlayan ve başarılı çalışmaları hayata geçiren Ekohaber Gazetesi’nin bugünlere ulaşmasında emeği olan herkesi yürekten kutluyorum. Bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de yine çok başarılı işler yapmaya devam edeceğinize inanıyorum. Nice başarı dolu yıllar diliyorum.

Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen

Medicabil Sağlık Grubu YKB

Bursa ekonomi gazeteciliğinin öncüsü Ekohaber’in 29’uncu kuruluş yıl dönümünü gönülden kutluyorum. Bursa iş dünyasının sesi olan, taleplerini kamuoyuyla paylaşarak gündemin nabzını tutan ve hatta gündem oluşturan Ekohaber’e uzun ve başarılı bir yayın hayatı diliyorum.

Betül Özkul Kabalar

Hayat Hastanesi Genel Koordinatörü

Bursa iş ve ekonomi dünyasının 29 yıldır nabzını tutan, ilkeli kaliteli seviyeli gazetecilik ile şehrimizin vazgeçilmezi olan Ekohaber’in kuruluş yıldönümümünü kutlar başarılarının devamını dilerim.

ENERJİ

Erol Dağlıoğlu

Dağlıoğlu Enerji YKB

EKOHABER Bursa ekonomisinin nabzını tutan ve iş dünyasından haberdar eden müstesna bir yayın organı. Uzun yıllardır olduğu gibi gelecekte de çizgisini bozmadan devam edeceğine inancım tamdır. Başarılarının devamını diliyorum.

Ömer Annaç

ANR Enerji YKB

Bu düşüncelerle ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışı içerisinde çalışmalarını sürdüren EkoHaber kuruluşunun 29.yıl dönümünü kutluyor, ülkemizin dört bir yanında görev yapan personelini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.

Murat Kılıç

Sunvital Enerji Kurucu Ortağı

Ekohaber denilince Bursa iş dünyası, sanayici ve iş insanları, onların sorunları ve çözüm önerilerini sayfalarına taşıyan gazete gelir. Bugün artık dijital mecra ile iç içe geçmiş Ekohaber'i başarılı çizgisinden dolayı tebrik ediyor, nice yıllarımız olsun diyorum.

Orhan Özcü

Sisina Enerji YK Başkanı

EKOHABER gazetenizin kuruluşunun 29. Yılını kutlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Umuyoruz ki iş dünyasının başarılarının paylaşılmasında ve karşılaştığı problemlerin dile getirilmesindeki desteğinizi hissetmeye devam edeceğiz. Aynı anlayışla uzun soluklu ve başarılı bir yayın hayatı diliyoruz.

Yağmur Ertoksöz

Oktay Holding Dış Tic.Sor.

Bugün, Bursa'nın ekonomik sahnesinde önemli bir kilometre taşını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. İlkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışıyla yola çıkan, ekonomi dünyasının tüm aktörlerine ışık tutan Ekohaber, 29 yıl boyunca sektörün nabzını tutmaya devam ediyor. Bu önemli dönüm noktasında, Ekohaber ailesini içtenlikle kutluyor, başarılarla dolu yayın hayatının devamını diliyorum.

Abdullah Emir Yıldızhan

ELM Kimya YKB

Bursa iş dünyasının tercümanı olan Ekohaber’in 29’uncu yılını tebrik eder, nice yıllar dilerim. Umarım ilkeli ve tarafsız duruşunuz, Bursalı sanayici ve iş insanlarını temsil misyonunuz hep böyle devam eder.

Olgun Şafak Karabiber

LimaDEM YKB

Bursa iş dünyası ve ekonomisinin lokomotif yayın organı Ekohaber, kuruluşundan bu yana yayınları ile üretken Bursa’nın aynası konumunda. Ekohaber Gazetesi’nin kuruluş yıldönümünü kutluyor, daha nice başarılı yıllar diliyorum.

Orkun Estik

Epot Mühendislik Gen.Mdr.

Kurulduğu günden bu yana Bursa ekonomisini yakınen takip edip, ilkeli yayınlarıyla örnek olan Ekohaber Gazetesinin 29.kuruluş yıl dönümünü kutlar, başarılarının devamını dilerim.

Volkan Eren

Volen Mekatronik Gen.Mdr.

Sanayinin içinde olmak, sanayicinin yanında olmak için Bursa’nın önemli mihenk taşlarından olduğunu düşünüyorum. Nice başarılı dolu yıllarınız olsun.

YEMEK

Yusuf Bakioğlu

Referans Holding YKB

İş dünyasının ve ekonominin nabzını tutan Bursa basınının güçlü markası Ekohaber’in 29. kuruluş yılını kutlarım. Ekohaber’e Yayın hayatında nice yaşlarda başarılar dilerim.

Tayfun Kurdal

Kayra Yemek Gen.Mdr.

Bursa'da ve Türkiye'de ekonomik gelişmeleri takip eden, iş dünyasının nabzını tutan Ekohaber Gazetesi'nin 29. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Ekohaber Gazetesi, ekonomiye yön veren birçok isim için de bir kaynak niteliği taşıyor. Tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışınızla, okuyucularınızın günlük hayatlarında karşılaştıkları ekonomik sorunları anlamalarına ve çözmelerine yardımcı olmanızı takdirle karşılıyor, tüm ekibi tebrik ediyorum.

A.Şakir Özen

Örnek Yemek YKB

Çeyrek asrı aşkın bir süredir Bursa ekonomisinin nabzını an ve an tutan Ekohaber ailesinin bu başarılı yayın hayatının daha nice yıllar sürmesi dileğiyle, mutlu yıllar.

Onur Özen

Özen Gross Gen.Mdr.

Bursa ekonomi basını denilince ilk akla gelen gazetelerden biridir Ekohaber. İş dünyasının sesi olmayı kendine ilke edinmiş Ekohaber, 29 yıl boyunca bu başarısını sürdürmüştür. Bu, inanılmaz bir hikaye. Ekohaber Kurucusu Tahsin Ardıç başta olmak üzere gazetenin bugüne gelmesinde emeği geçen herkesi kutlarız.

Elif Özhan

Özhan Marketler Zinciri YKÜ

Sevgili Ekohaber Ailesi, 29 yıl boyunca doğru, güvenilir ve tarafsız habercilikle toplumu aydınlattığınız için teşekkür ediyoruz. Ekohaber ailesinin 29. yıl dönümünü kutlarken, aynı başarı ve ilhamla yolunuza devam etmenizi diliyoruz. Nice yıllara.

Lale Yıldız

TTI PHARMA İLAÇ GIDA Kurucu Ortak

Ekonominin tüm unsurlarını doğru değerlendiren, il­keli, tarafsız ve objektif gazetecilik an­layışından ödün vermeden 29 yıldır iş dünyasının sesi olan Ekohaber Ga­zetesi’ni kutluyorum. Bursa’nın ve Türkiye’nin güçlü ekonomi gazetesinin değerli kurucusuna ve tüm Ekohaber Ailesine daha nice başarılarla dolu bir yayın hayatı dilerim.

EĞİTİM/HİZMET

Çetin Yıldırım

Uludağ Koleji YKB

Ekonomi ve iş dünyasındaki gelişmeleri okuyucularınızla buluşturduğunuz objektif ve tarafsız yayıncılığınızın 29. yılını kutluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

İlhan Özdemir

Mert Software & Electronics YKB

29 yıl boyunca, ülkemizin en önemli olaylarını, en çarpıcı haberlerini ve en derin analizlerini bizlere ulaştırdınız. Her bir sayfanızda, ülkemizin geçirdiği değişim ve dönüşümlere tanıklık ettik, sorunlara çözüm bulma yolunda ilerledik. Ekonomi ve politika alanındaki öncü habercilik anlayışınızla, iş dünyasına ve kentimize yön veren önemli bir güç oldunuz. Kaliteli içerikleriniz, tarafsız haberciliğiniz ve okuyucuya değer veren yaklaşımınızla, hep birlikte daha nice yıllara ulaşacağımıza inanıyorum. Kuruluş yıl dönümünüzü kutlar, emeği geçen herkesi tebrik ederim.

Erdem Kaya

Erdem Kaya Patent Gen. Md.

1996 yılından itibaren doğru bilgi ve kaliteli içerikleriyle gerçek haberciliği ön planda tutarak, toplumu aydınlatma misyonunu başarıyla sürdüren Ekohaber Gazetesi’nin 29. Yılını tebrik ediyor, habercilik yolculuğunda elde ettiği başarılarının devamını diliyoruz.

Erdi Altıntaş

ESA Lojistik Gümrükleme YKB

Bursa’da uzman yazarları, sektörel ve bölgesel ekonomi araştırma haberleriyle ekonomi gazeteciliğinde öncü olan Ekohaber Gazetesi’nin 29. yılını kutlar, başarılı çalışmalarının önümüzdeki yıllarda da devam etmesini dilerim.

Barış Gül

Faveo Danışmanlık YKB

Gücünü yerel değerlerden alıp, Bursa’ya zenginlik kattığına inandığım Ekohaber Gazetesi’ni kuruluşunun 29. yılında tebrik ediyorum. Güçlü altyapısı, tecrübe ve birikimiyle ekonomi haberlerini yorumlayıp kamuoyu ile paylaşan Ekohaber’in tüm çalışanlarını ve köşe yazarlarını kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.

Hasan Eker

BURKON Turizm YKB

Bursa’nın ekonomi alanındaki öncü gazetesi Ekohaber’in 29.kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Ekohaber ailesine ekonomiye yön veren nice yayınlar diliyorum.

Simge Kaya

Özbay Eğitim Kurumları YKÜ

29 yıldır ekonomi ve iş dünyasının nabzını tutan, ekonomi gazeteciliğinde saygın bir yer edinmiş Ekohaber Gazetesi’nin yöneticilerini ve çalışanlarını yürekten kutluyor, başarılarının daim olmasını diliyorum.

Türker Duran

Türker Finansal Danışmanlık YKB

Bu özel yayın organının bugünlere ulaşmasında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ederim. Ekohaber’in bizler için çok özel bir yeri var. Umarız kaliteli ve tarafsız bakış açınızla hazırlanan Ekohaber, hep böyle kalır. 29. Yılınız kutlu olsun.

Muhsine Üçüncüoğlu

Besa Gümrük Müşavirliği YKÜ

Endüstri Şehri Bursa’mızın ekonomisini ve iş dünyasının nabzını tutan Ekohaber gazetesinin 29.yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlar, Ekohaber ailesinde emeği geçen herkesi tebrik ederim.

Nevin Yalçın

Baiza Cosmetic YKB

EkoHaber'in 29. Yıl bu uzun ve başarılı yolculukta, EkoHaber'in çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konularında yaptığı önemli katkıları takdirle karşılıyorum. 29 yıldır, EkoHaber doğaya duyarlı habercilik anlayışıyla önemli bir misyon üstlenmiş ve bu alanda öncü bir rol oynamıştır. Sizlerin liderliğinde ve ekibinizin gayretleriyle, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konularında toplumda farkındalık yaratmaya devam edeceğinize olan inancımız tamdır. Bu özel gün vesilesiyle, sizleri ve EkoHaber ailesini tebrik ediyor, başarılarınızın ve etkinliklerinizin her geçen gün artarak devam etmesini diliyorum.

İNŞAAT

İlker ORAL

Sinta YKB Vekili

Gazeteci olmak zor, ama gazete çıkarmak daha zordur, kaldı ki ekonomi ve politika temelli gazete çıkarabilmek eminim ki daha meşakkatlidir. Doğruyu, günceli yakalayabilmek, yanlı olmadan yayım hayatında ayakta durabilmek daha zordur. Hele ki Ülkemizin sanayi kalbi olan Bursa’da yayım hayatını 29 yıldır hız kesmeden devam ettirebilmek büyük bir özverinin ve sağduyunun eseridir. 29. yılınızda da her Salı ofisimizde ilk olarak okuduğumuz gazete oldunuz. Bundan sonrası içinde başarılarınızın artarak devam etmesi ve yayım hayatınızın uzun soluklu olmasını diliyorum.

Naci Şahin

Burçin İnşat YKB

Bilhassa pandemi günlerinde 2020 yılı tarih itibariyle 4 senedir Bursa haberlerini takip ettiğim güvenilir Ekohaber yerel gazetesine teşekkür eder, gelecek yıllarda da başarıların devamını dilerim.

Hüseyin Ergün Kıratlı

Kıratlı İnşaat YKB

Bursa iş dünyası için vazgeçilmez ve güvenilir haber kaynağı olan Ekohaber gazetesinin 29. Kuruluş yılını tebrik ediyor, Tahsin Ardıç ve ekibine başarılarla dolu nice yıllar diliyorum.

Sertaç Karaalp

Alpiş Holding YKB

Ekonomi gibi önemli ve bir o kadar da zor bir alanda 29 yıldır aralıksız yayın yapan, Bursa ve ülke gündemindeki gelişmeleri ilgiyle takip ettiğimiz EKOHABER Gazetesi’nin 29. kuruluş yıldönümünü kutlar, başta Tahsin Ardıç olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

Ahmet Atış

ATIŞ Grup CEO’su

29 yıldır büyük bir hassasiyetle ekonomi­nin nabzını tutan EKO­HABER Gazetesi’nin kuruluş yıl dönümünü kutluyor, çalışanları ve yöneticileriyle tüm EKOHABER Ailesi’nin başarılarının devamını diliyorum.

Nalan Tüzel

Bursa Çimento YKÜ

Ülkemizin, ilk yerel ekonomi gazetesi, şehrimizin değerli basın kuruluşlarından olan ve çeyrek asrı aşan süreç içerisinde, etkin ve ilkeli yayın anlayışıyla bugünlere gelen Ekohaber’in 29’ncu kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum.

Muhammet Adiloğlu

Adiloğlu Grup YKB

Ekohaber’i ve bu önemli yayın organının bugünlere kadar ulaşmasında başta gazete yönetimi olmak üzere emeği geçen tüm çalışanları tebrik ediyorum. Ekohaber’in üstlendiği görev, gerçekten takdire değer. İlkeli, tarafsız yayıncılık anlayışını sürdürmeniz dileğiyle, nice yıllara.

Nurcan Özdemir

EPSA Yalıtım YKB

Küçük Babıali Bursa’da ekonomi yayıncılığı alanında uzmanlaşmış Ekohaber’in kuruluş yıldönümünü kutlarız. İlkeli, tarafsız yayıncılığı 29 yıl boyunca korumak kolay bir başarı değil. Bundan sonra da Bursalı sanayici ve iş insanlarının gözü, kulağı, sesi olmanız dileğiyle, nice yıllara…

Anıl Alirıza Şohoğlu

Evo Mühendislik YKB

Kentimiz, hatta ülkemiz adına ekonomi yayıncılığı alanında böylesine bir yayın organını kazandırdığı ve bunu bugüne kadar başarılı bir şekilde ulaştırdığı için gazeteci Tahsin Ardıç’a teşekkürü borç biliriz. Kendisini ve gazete çalışanlarını tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının daha nice yıllar sürmesini diliyoruz.

Zerrin Özgüle

Zerrin Özgüle İnşaat YKB

Kurulduğu günden bu yana takipte olduğumuz ve önemli bilgilendirmelerinden faydalandığımız, ekonominin nabzını tutan, köşe yazarları ve araştırmaları ile bizlere katkılar koyan Ekohaber’i ve tüm ekibini kutluyor, nice başarılı yıllar diliyorum.

Cem Kaleli

Numan Kaleli YKB

Kuruluşundan bu yana ekonominin nabzını tutan, ilkeli ve tarafsız haberciliğiyle öne çıkan Ekohaber Gazetesi'nin 29. yaşını kutlarım. Sektörlerin profesyonellerinin analizlerine dayanarak iş dünyasının nabzını tutan Ekohaber ailesine nice başarılarla dolu bir yayın hayatı dilerim.

Ahmet Kaşlıoğlu

Apexlift Gen. Md.

Ekohaber, kurulduğu 1996 yılından bu yana sorunlarımızın, çözüm önerilerimizin ve taleplerimizin dile getirilmesine vesile oldu. Bu çok önemli misyonu yerine getiren, basın sektöründe önemli bir boşluğu dolduran Bursa ekonomi basınının amiral gemisi Ekohaber’i kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını temenni ediyoruz.

Mustafa Altın

Altın İnşaat YKB

Ekonomi gazeteciliğinin Bursa’da lokomotifi konumunda olan, ülkemizde ve şehrimizde ekonominin nabzını tutan “EkoHaber” Gazetesi’nin 29. Kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Kurucusu sevgili abim Tahsin Ardıç ve İmtiyaz sahibi değerli abim Kenan Kibar başta olmak üzere tüm emektarlarına başarılar diliyorum. Hep birlikte nice yıllara…

Macit İlker

Kıvam Grup YKB

Bursa medyasının çınar, ekonominin güçlü sesi Ekohaber Gazetesi’nin 29. Kuruluş yıldönümünü kutluyor, Ekohaber Gazetesi ailesine nice yıllar diliyorum.

İbrahim Doğru

Doğru Lift Gen. Md.

29. yılınız kutlu olsun. Bundan sonra da nice başarılı yıllarınız olsun.

Nedim Yılmaz

3dmaket Gen.Mdr.

Ekohaber Gazetesi’nin 29’uncu kuruluş yıl dönümünü can-ı gönülden kutluyorum. Meslek ilkelerinden ödün vermeden çalışmalarına devam edeceğine inancımla başarılarının devamını diliyorum.

Elif Canıgüleç Tekin

Gayrimenkul Yeri YKB

Donanımlı medya yapılanması ile bu alanda Türkiye’nin gözde illerinden olan Bursa’nın ekonomi ve iş dünyasına ayna tutan mecrası Ekohaber’in 29. yaşını kutluyor, başarılarla dolu nice yıllar diliyorum.

MOBİLYA

Muzaffer Çilek

Çilek Mobilya Gen. Md.

Bursa'nın Ekonomi Gazetesi" olma hedefiyle çıktığınız yolculuğunuzda, bu kıymetli hedefi ekonomi gazeteciliğinin amiral gemilerinden biri olarak gerçekleştirmenizin yakın bir tanığı olarak, başarılarınızın artarak sürmesini diliyorum. Tarafsız ve güvenilir yayın ilkelerinden asla taviz vermeyerek Bursa iş dünyasının sesi olan Eko Haber’in 29. yılını yürekten kutluyorum.

H. Burak Aras

Gökçelik Strateji ve İş Gel. Md.

İş dünyasının sesi olmayı başarmış, nitelikli yayıncılığı ile Bursa medyasına değer katan Ekohaber Gazetesi’nin 29.yaşını kutlarım.

Merve Önsever Çağlayan

PMS Alüminyum YKÜ

Ekonomi gazeteciliği alanında başarılı çalışmalara imza atan ve bundan tam 29 yıl önce yola çıkan Ekohaber Gazetesi, ilkeli ve kaliteli yayıncılığı ile örnek bir kuruluş olarak yayın hayatına devam ediyor. İş dünyası ve okuyucular arasında adeta bir köprü vazifesi gören Ekohaber Gazetesi’nin bizlere ulaştırılmasında büyük emekleri bulunan tüm basın emekçilerine teşekkürlerimi sunuyor, bu vesileyle 29. kuruluş yıl dönümünüzü en içten dileklerimle kutluyorum.

Melih İyigüllü

Akiş Boya YKB

Bursa ekonomi basınının değerli markası Ekohaber, çok önemli bir misyonu gerçekleştirmeye devam ediyor. Her zaman Bursa iş dünyamızın sesi olan Ekohaber’in 29. kuruluş yıldönümünü tebrik ediyorum.

İMALAT Şinasi Güneş

Bemis YKB

Ekohaber'in 29. yılını en içten dileklerimle kutluyor, Türkiye'nin ilk yerel ekonomi gazetesi olarak, yıllardır sağlam bir habercilik geleneğini sürdürerek iş dünyasına değerli bilgiler sunan Ekohaber ailesine nice başarılı yıllar diliyorum.

Ayşe Köksal

ERA Alüminyum

Ekonomi haberciliğinde bir Bursa markası olarak 29 yıldır okuyucusuyla buluşan Ekohaber, her biri alanında uzman köşe yazarları ve zengin içeriğiyle büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bursa iş dünyasının nabzını tutan Ekohaber’in 29. yılını kutluyor, başta kurucusu Tahsin Ardıç olmak üzere Ekohaber ailesine başarı dolu nice yıllar diliyorum.

Can ARAS

ÜÇGE YKB

ÜÇGE Grup Şirketleri olarak, EKOHABER'in 29. kuruluş yılını gururla kutluyoruz. Tarafsız habercilik anlayışıyla yayıncılık camiasında öncülerden biri olan EKOHABER, sağlamış olduğu kaliteli içerikler ve tarafsız yaklaşımıyla sektörde örnek bir kuruluştur. Önümüzdeki yıllarda da başarılarınızın ve etkin yayıncılığınızın devam etmesini dileriz.

Sevgi Saygın

Umdasch Madosan YKÜ

Doğru ve etkili haberciliğiyle tanıdığımız EKOHABER'in 29. yaşını kutluyor ve yürekten tebrik ediyorum. Özellikle kadın girişimcilerimize verdiğiniz destek ve onların görüşlerini ön plana çıkarma çabanızı takdirle karşılıyorum. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de haberlerinizin kalitesi ve doğruluğuyla başarılarınızın artarak devam etmesini diliyorum.

Hakan Özdoğan

Ayaz Kauçuk YKB

Ekohaber olarak Bursa’da ekonomi yayıncılığı alanında çok önemli bir boşluğu dolduruyorsunuz. Bursa iş dünyasının hep yanında ve sorunlarına, dertlerine ortak oluyorsunuz. Ekohaber gazetesi yönetimini ve çalışanlarını, 29’uncu kuruluş yıldönümü nedeniyle tebrik ediyoruz ve nice başarılı yıllara diyoruz.

Ufuk Erdoğan

Erbab Otomat Gen. Md.

Bursa’mıza yakışır çağdaş, üretken ve vizyon sahibi haber anlayışıyla kentimize 29 yıldır değer katan Ekohaber gazetesini tebrik eder nice başarılı yayınlarla dolu yıllar dilerim.

Özge Canıtez

CSA Kaplama Gen.Mdr.

Basın dünyasında kendine etkin ve saygın bir yer edinmiş Ekohaber Gazetesi’nin çeyrek asırdan fazladır süregelen yayın yıldönümünü kutlar, emeği geçen; mesleğe yakışır habercilik anlayışını başarıyla temsil eden yayın mensuplarını tebrik ederim. Güzel, aydınlık haberlerle dolu daha nice yıllarınız olsun.

Sinan Topuk

Bolt Bağl. Ele. Gen. Md.

Öncelikle 29. Yılınızı kutluyor, selamlarımı iletiyorum. İş dünyasının ve ekonominin gündemini kamuoyuna başarıyla duyuran Ekohaber Gazetesi'nin 29. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Başta kurucusu Sayın Tahsin Ardıç olmak üzere, Ekohaber'in bugünlere ulaşmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyor, nice başarılarla dolu uzun bir yayın hayatı diliyorum.

Ramazan Çelik

MTK Teknik Kaplama YKB

Eko Haber Gazetesi'nin 29. kuruluş yılını kutluyorum! MTK Teknik Kaplama'yı 8 yıldır Bursa'ya tanıtarak, tarafsız ve özverili bir yayın anlayışını sürdüren bu gazetenin tüm çalışanlarını tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını dilerim.

Berke Kurtuluş

Dorukmak Genel Müdür Yrd.

Bursa’daki endüstriyel ve ticaret hayatı ile ekonominin nabzını tutan, yıllardır sürdürülebilir habercilik anlayışını devam ettiren Ekohaber Ailesi’nin 29. yılını kutlar, başarılı yayıncılığının devamını dilerim.

Nazan Akıncı

Akka Kalıp Enjeksiyon YKB

“Bursa’nın ekonomi gazetesi” olma hedefiyle 2 Nisan 1996’da yola çıkan Ekohaber’in 29. yılını kutlarım. Ülkemizin ilk yerel ekonomi gazetesi olan Ekohaber, her Salı günü okuyucularının karşısına dopdolu bir içerikle çıkıyor. “Küçük Babıali” olarak adlandırılan Bursa basınının mihenk taşlarından olan Ekohaber’e nice başarılı yıllar dilerim.

Deniz Alagöz

TŞT Amortisör Dış Tic. Md.

Ekohaber’i okudukça ekonomiye dair yeni bilgiler, Bursa sanayisi ve farklı sektördeki firmalar hakkında bilgilere sahip oluyoruz. Sade, güvenilir ve korkusuzca cümlelerle kurulmuş bilgileri bize ileten değer verdiğimiz bir gazetedir. Umarım daha nice yıllara damga vururlar. Ekonomiye dair bilgi almak istiyorsanız Ekohaber’i okumanız yeterlidir. TŞT Amortisör ailesi olarak Ekohaber’i yakından takip ederek Bursa’dan haberdar oluyoruz. Sizde haberdar olmak için lütfen Ekohaber’i takip edin.

STK'LAR

Buğra Küçükkayalar

BUSİAD YKB

Bursa ekonomi dünyasının önemli seslerinden biri olan, ekonomi gazeteciliğinin Bursa’daki öncüsü Ekohaber Gazetesi’nin 29. kuruluş yıl dönümünü kutlarım. Medyanın gerçek anlamda özgürleştiği, üretici güçlerin sesi olduğu bir gelecek hayaliyle, Ekohaber Ailesi’nin daha uzun yıllar Bursa’ya ve ekonomimize katkı sağlamaya devam etmesini gönülden temenni ederim. Yeşil, dijital ve toplumsal dönüşümü gerçekleştirmiş, katma değerli üretimi başarmış, refah mutluluğun kol gezdiği bir kentin haberlerini okumak dileğiyle, nice yıllar diliyorum.

Fatih Şakir

BALKANTÜRKSİAD YKB

Ekohaber Gazetesi, kurulduğu günden bu yana ilkeli, dürüst, tarafsız habercilik anlayışıyla okurlarına ulaşmayı sürdürüyor. Gelecek yıllarda da aynı heyecanla okuyacağım Ekohaber Gazetesi’ne 29’uncu yaşını kutlar, objektif gazetecilik anlayışından ödün vermeden başarıyla yoluna devam etmesini temenni ederim.

Zarif Alp

RUMELİSİAD YKB

Ekonomi haberciliğinde ortaya koyduğu ilkeli ve objektif yayıncılık anlayışıyla, Bursa’mızın çok değerli bir yayın kuruluşu olan Ekohaber Gazetesi’nin 29. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, nice başarı dolu yıllar diliyorum.

Şeref Demir

İMSİAD YKB

Ekohaber gazetesinin 29. kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. İlkeli habercilik anlayışının yanı sıra sektörümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

Mustafa Gümüş

BUMİAD YKB

Tarafsız ve doğru habercilik anlayışı ile Bursa ekonomisine yön veren Ekohaber Gazetesi’nin 29. kuruluş yıldönümünü kutluyor, yayıncılıkta her geçen yıl artan başarılarının devamını diliyorum.

Şeyda Şençayır

BUİKAD YKB

Bursa ekonomisinin güçlü yayın organı Ekohaber Gazetesi’nin kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Çalışma ve üretim hayatımıza rehberlik eden yayınları ile 29 yıldır Bursa’nın ülkemize kattığı değerlere ayna tutan Ekohaber ailesine nice yıllar diliyorum.

Serkan Ürkmez

KalDer Bursa YKB

Ekohaber Gazetesi’nin 29. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Yayıncılık tarihine adını yazdıran Ekohaber Gazetesi, varlığı ve yön veren içerikleri ile her dönemde iş dünyasının sesi ve haftalık buluşma noktası oldu.

Bir STK olarak çalışmalarımızda desteğini her zaman hissettiğimiz, bize güç ve cesaret veren Ekohaber Gazetesi’nin tüm ekibine ve ekol olarak nitelendirilmenin haklı gururunu taşıyan yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum.

Alparslan Şenocak

MÜSİAD YKB

Kaliteli ve tarafsız habercilik anlayışıyla kent ve ülke ekonomisinin nabzını tutan Ekohaber Gazetesi’nin 29. yaşını kutluyorum.

Tolga Papatya

GESİAD YKB

Bursa’nın ekonomi gazetesi Ekohaber’in 29. Kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Bursa iş dünyası için çok özel bir misyonu yerine getiren Ekohaber’i gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

Yavuz Kazangil

TOSYÖV Bursa YKB

29 yıldan bu yana Bursa ekono¬misinin gözü, kulağı ve sesi olan Ekohaber’i kutluyorum. Bursa gibi ülke ekonomisinin lokomotifi konumundaki bir ilde istikrarlı bir şekilde ekonomi yayıncılığını sürdüren gazetenin her hafta dolu bir içerikle okuyucularına ulaştırılması için emek sarf eden herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

Ömer Kula

UTİYAP YKB

Türkiye’de yerel basının en güçlü olduğu şehir durumundaki Bursa’mızda, eko¬nomi yayıncılığında 29. yılına ulaşan EKOHABER Ailesi’ni tebrik ediyor, başarılarının artarak sürmesini can-ı gönülden diliyorum.

İlhan Uslu

BALKANTÜRK Eğitim Vakfı YKB

Bursa medyasının çınarlarından Ekohaber Gazetesi’nin 29. Yaşını kutluyorum. Bursa’da ekonomi çarklarının verimliliğine rehber olan Ekohaber Gazetesi’nin yönetimi ve çalışanlarına daha nice başarılı yayınlar diliyorum.

Murat Çakmaker

BURTİMDER YKB

Ekohaber Gazetesi’nin 29. Kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Bursa iş dünyasına sunduğu katkılarla her geçen yıl şehrimizin medya dünyası arasındaki yerini sağlamlaştıran Ekohaber ailesine daha nice yayın yılları diliyorum.

Ülfet Öztürk

BUMKAD YKB

Çalışmaları ile Bursa’da ekonomiye ve iş dünyasına yön veren Ekohaber Gazetesi’nin 29. Kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Küçük Bab-ı Ali olarak anılan, Türkiye’nin en güçlü medya yapılanmasına sahip Bursa’mızın çınarlarından Ekohaber Gazetesi yönetimi ve ekibine daha nice başarılı yayınlarla dolu yıllar diliyorum.

Servet Yılmaz

BEKSİAD YKB

Bursa ekonomisi ve iş dünyasına rehberlik eden Ekohaber Gazetesi’nin 29. Kuruluş yıldönümünü kutluyor, Ekohaber ailesine daha nice yıllar başarılar diliyorum.

Nermin Ceyhan

TEKSİDER YKB

Bursa medyasının alanında öncü kuruluşlarından olan Ekohaber Gazetesi’nin 29. yaşını kutluyorum. Ekohaber ailesine kent ekonomisine yön veren, ayna tutan yayınlarıyla nice yayınlar diliyorum.

Ali Baklan

Özbekistan Bursa F. Konsolosu

“Bursa’nın Ekonomi Gazetesi” sloganıyla 29 yıl önce yayın hayatına başlayan Bursa basınımızın köklü gazetelerinden Ekohaber Gazetesin tebrik ediyorum. Ülke ekonomisine değer katan Bursa iş dünyamızın sesi olan Ekohaber Gazetesi İmtiyaz Sahibi Sayın Tahsin Ardıç’a ve çalışma arkadaşlarına başarılar diliyorum.

Erdinç Acar

ARSİYAD YK Başkanı

Ekohaber gazetesi 29 yıldır değerli yayınlarıyla Bursa’nın geleceğine katkıda bulunmuş ve sanayi kenti olan Bursa ile özdeşleşmiş bir yayın organıdır. İlkeli, seviyeli ve kaliteli habercilik anlayışıyla kentin ekonomi gündeminin nabzını tutan Ekohaber gazetesinin 29. yıldönümünü kutluyorum.

Rıdvan Kılıçoğlu

ARTKAFKON Genel Başkanı

Kent ve ülke ekonomimizdeki gelişmeleri başta iş dünyamız olmak üzere tüm kamuoyuna duyuran şehrimizin ilk ekonomi gazetesi Ekohaber’in 29’uncu yaşını kutluyor, Ekohaber Ailesi’ne üstün başarılarla dolu nice yıllar diliyorum.

Recep Öztürk

BUDSİAD YK Başkanı

Bursa’mızda, 29 yıldır ekonomi gündeminin nabzını tutarak şehrin gelişimine katkı koyan, ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile iş dünyasının sesi olmayı sürdüren Ekohaber Gazetesi’nin 29. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başta İmtiyaz Sahibi Tahsin Ardıç olmak üzere, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Haşim Kılıç

Bursa PERDER YKB

Bursa'nın ekonomi gazetesi ilkesiyle 29 yıldır yayın hayatına başarıyla devam eden Ekohaber’in yeni yaşını tebrik ediyor, nice yıllar diliyorum.

Sadık Şengül

BUTTİM YKB

Kent, ülke ve dünya ekonomi gündemini ilkeli, objektif ve kaliteli habercilik anlayışıyla bizlere ulaştıran Ekohaber’in kuruluşunun 29. Yıl dönümünü kutlarım. Ekohaber Gazetesi’ni 29 yıldır okuyucuyla buluşturan değerli yönetimi, yazarları ve tüm çalışanlarını tebrik eder, uzun ve başarılı yıllar dilerim.

Ahmet Çakır

Bursa Şoförler Odası YKB

29 yıldır büyük bir hassasiyetle ekonominin nabzını tutan Ekohaber Gazetesi’nin kuruluş yıl dönümünü kutluyor, çalışanları ve yöneticileriyle tüm Ekohaber Ailesi’nin başarılarının devamını temenni ediyorum.

Osman Akın

MARSİFED YKB

Sayın Ekohaber yöneticileri ve Ekohaber basın ekibi; Kurulduğu günden bugüne MARSİFED'in yanında olan siz değerli basın mensupları, 29 yıldır desteğinizi esirgemeyip ekranlarınızda ve manşetlerinizde federasyonumuza yer verdiniz. Şahsım ve MARSİFED Yönetim Kurulu adına kuruluşunun 29. yılını kutlar, başarılarınızın devamını dileriz.