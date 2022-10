Yatak sektörünün yıldızı parlıyor

Semih AYDIN – Göksel BAŞARAN

Türkiye’de sektörünün ilk ve tek fuarı olan IBIA Expo-Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı, Sa­nayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katılımıyla açıldı. Bir­leşik Fuar Yapım A.Ş. (BİFAŞ) organiza­törlüğünde Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA), Uluslararası Fuar Yapımcıları Derneği (UFYD) ve KOSGEB destekleriyle 6 – 9 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuara sektör profesyonelleri büyük ilgi gösterdi.

Bakan Varank’tan sektöre övgü

Fuarın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 24 ül­keden ziyaretçilerin, 10 hedef ülkeden özel alım heyetlerinin, 25 binin üze­rinde ziyaretçinin, Avrupa, Orta Doğu, Amerika, Kuzey Afrika, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden profesyonellerin yer aldığı IBIA Expo 2022’de en son teknolojiler ve inovatif ürünlerin sergilendiğini aktardı. Varank, “Fuar, ülke­mizin yatak kompanentleri ve teknolojileri konusundaki ilk fuarı. Bu yıl ilk dü­zenlenmesine rağmen sektöründe Avrasya’nın en büyük, dünyanın 2’nci büyük fuarı konumunda. Fuarın, bundan sonra sektörün en önemli buluşma noktala­rından bir tanesi olacağına inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Varank, “Türkiye’nin önümüzdeki dönemde yatak sektörünü, yatak yan sanayi ve tekno­lojileri domine etmesi işten bile değil” dedi. Bakan Varank, bunun için yapay ze­kayı, dijital teknolojileri yataklara da entegre etmek gerektiğini sözlerine ekledi.

Ekonominin gizli kahramanları

IBIA Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler ise fuarın açılışının sektörleri için tarih bir gün olduğunu vurgulayarak, “Yatak üreticilerine tek­noloji ve ham madde sağlayan sektörü­müz, ülke ekonomimizin gizli kahramanları arasındadır. Ülkemizde çok da bilinmeyen sektörümüzü Türki­ye’de ilk defa gerçekleşen uluslararası fuarımızla sahneye çıkardık” dedi. Sek­törün yatak endüstrisine tedarik sağla­yan makine, kumaş, yay, sünger, iplik, kimya, elyaf ve diğer yardımcı ürün­lerle yaklaşık 10 farklı dalı bünyesinde barındırdığı bilgisini paylaşan Osman Güler, “Sektörümüzün bugün itibariyle cirosal büyüklüğü 3 milyar dolar, ihra­catı ise 2 milyar dolar civarında. Sektö­rümüzde 25 bin kişiyi istihdam ediyoruz. Bu veriler ışığında yatak sek­törüne tedarik sağlayan sektörümüz, teknoloji ve yan sanayi olarak Çin’den sonra dünyada ikinci sırada yer al­makta” diye konuştu.

Osman GÜLER

Elektroteks YK Başkanı

Hedefte karanlık fabrikalar var

İlk defa düzenlenen bir fuarda böyle bir kalabalık olması beni çok mutlu etti. IBIA ve IBIA Expo benim çocuğum gibi. Ben fuardaki ortamdan çok memnunum. Güzel ve verimli bir fuar geçeceğini bekliyordum ama beklentilerimin de üstüne çıktı. Bizim her ürünümüz rakiplerimizin bir adım önünde. Elektroteks olarak sektörümüze dünyada yön veren bir firmayız. Dünyada bir üretimde çalışacak eleman bulma sıkıntısı yaşanıyor. Bundan dolayı otomotiv gibi sektörlerde olduğu gibi robotik sistemleri yatak üretimine entegre etmeye çalışıyoruz.

Normal saclarda bir robot ile sacı, camı, mdfyi rahatlıkla taşıyabilirsiniz ama süngeri, kumaşı ve buna benzer esnek ürünleri taşımakta sıkıntı yaşanıyor. Bu noktada Elektroteks olarak son 5 – 6 yıldır robot teknolojileri üzerine çalışmalar gerçekleştirdik. Bundan da güzel neticeler elde ettik. Hedefimiz dünyada, karanlık yatak üretimi fabrikaları kurmak.

Bu hedefi de 6 aşamaya böldük. İlk 3 aşamasını başarıyla gerçekleştirdik. 4’üncü ve 5’inci aşamalar da bitmek üzere. Robotik hatlarımızdan dünyada 20’ye yakın çalışan tesisin kurulumunu gerçekleştirdik. 2023 yılında ya da en geç 2024’te karanlık yatak üretim fabrikası yapma hedefimiz peşinde hızla ilerliyoruz.

Fuarda tüm üretim hattımızı sergilemek mümkün değildi ama bir robot ile demo yaparak, bu işi başarıyla yapabileceğimizi gösterdik. Ancak sadece biz değil fuara katılan tüm firmalar güzel ürünler sergiledi. Fuara katılan herkes çok güzel çalışmalar yapmış. Onları da tebrik ediyorum.

Fuara gelen ziyaretçiler hedefe yönelikti. Biz fuara yatak üreticilerinin kendilerini ve hatta daha ileriye giderek bu firmaların müdürlerini ve ustalarını da fuara davet ettik. Hatta bir kısmının gelmesi için sponsorluk yaptık.

Bu noktada eksikliklerimizi gidermek ve fuarı daha iyi bir noktaya getirmek adına yapmamız gerekenler konusunda onların da fikirlerini aldık.

Gelecek dönemde bu fuarı her yıl organize etmeyi düşünüyoruz. 2’nci fuarımızın tarihi de belli oldu.

Gelecek yıl fuarımızı 1 salon daha genişleterek sürdüreceğiz. Yatak üretimi alanında 10 farklı sektör var. Bu 10 ayrı daldan birer temsilci ile yurt dışında B2B görüşmeler yapmak için organizasyonlar gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda yurt dışından firma ziyaretçilerini de ülkemizde ağırlayacağız.

Yiğit Durak

Durak Tekstil YK Üyesi ve Paz. Dir.

Sanat, yatak endüstrisi ile buluşuyor

Durak Tekstil olarak mobilyadan otomobile, hazır giyimden teknik tekstillere kadar birçok alandaki müşterilerimize çözüm sunuyoruz ve bunlar içinde yatak endüstrisi her zaman önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde yatak endüstrisi alt birimlerle birlikte 25 bin kişilik bir istihdam yaratıyor. Ülke ekonomimiz için vazgeçilmez bir segmente dönüşen yatak endüstrisinin, yenilikçi ve katma değerli ürünlerle büyümesi için bizler de kendimizi ipliklerimizle sektörün bir partneri olarak konumlandırıyoruz.

Yatak ve yatak yan endüstrisini buluşturan IBIA EXPO 2022 ilk defa düzenlenmesine karşın başarılı bir açılış yapmayı başardı. Kurucu üyeleri arasında olmaktan büyük bir onur duyduğumuz Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA) tarafından düzenlenen fuar, Türkiye ve küresel pazarı buluşturarak, birçok yeniliğin lanse edildiği bir platforma dönüştü. Yatak ve yan sektörleriyle birlikte 40 milyar dolarlık küresel bir pazardan bahsediyoruz ve Türkiye bu pazarda sadece 2 milyar dolarlık bir ihracat gücüne sahip. IBIA EXPO fuarlarının hem yerel hem de küresel pazardaki gücümüzü artırmaya katkı sunacağını ve ülke ekonomisinde yatak endüstrisinin önemli bir iş koluna dönüşeceğine inanıyoruz.

İFM’de düzenlenen IBIA EXPO 2022’de 6. Salonda G13 numaralı stantta ziyaretçilerimizi ağırladık. Türkiye’nin önde gelen yatak üreticilerinin yanı sıra yurt dışından gelen ziyaretçilere de en yeni ve yoğun talep gören ipliklerimizi sergiledik. Standımızda özellikle kapitone sektörüne hitap eden ürünlerimiz öne çıktı. “Doğayı Durakla deneyimle” derken GRS belgemizle tescillendirdiğimiz, tüm polyester ürün gamımızın geri dönüştürülmüş halinden ve organik ürünlerimizden ayrıca üretim süreçlerimizden bahsediyoruz. “Teknolojiyi Durakla deneyimle” derken, Duma Duraless gibi üretim verimliliğine odaklanan ürünlerimiz ve güçlü AR-GE’mizin yeniliklerinden söz ediyoruz. Ayrıca, yatak kapama dikişlerinde ateşe dayanıklılık ve geç tutuşma özelliği sağlayan Fire Safe ipliklerimiz de ziyaretçilerimizin ilgisini çekmeyi başardı. 500 dereceye kadar ısıya dayanabilen, aramid malzemeden ürettiğimiz bu teknik ipliklerimiz, başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerde özellikle konaklama sektöründe bir standart olarak talep ediliyor. Son olarak da “Sanatı Durakla deneyimle” derken Durak’ın bakış açısıyla, sanata olan yatkınlığımızı sizlerle paylaşıyoruz. Fuar boyunca Türkiye’nin birçok şehrinden ve dünyanın birçok bölgesinden sektör profesyonelleriyle ve alıcılarla bir araya geldik. 2023 yılı için bizlere güçlü pazar hedefleri koyan bir fuara imza attık. Ayrıca son dönemde etkinliklerde artık ipliklerimiz ve stant konseptlerimizle sanata ve tasarıma yatkınlığımızı vurgulamaya özen gösteriyoruz. Tasarımcılarla çalışarak ipliklerimizle fuarlara özel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde sanata ve tasarıma olan bağlılığımızı yatak endüstrisi ile de paylaşmaya devam ederek, markalaşma süreçlerinde onlara ilham vermeyi hedefliyoruz.

Onur KIRAYOĞLU

Kırayteks YK Üyesi

Beklentilerimizin üzerine çıktı

Bu fuarın yapımında ve sektörün bir araya getirilmesinde çok büyük emek verildi. ABD’de sektörümüze yönelik düzenlenen fuar konsepti Türkiye’ye uyarlandı. Bir dernek çatısı altında bir araya gelindi. Bu anlamda IBIA Expo kuşkusuz başarılı olacaktır. Biz açıkçası bu fuarın ilk defa yapılmasının endişelerini taşıyorduk ama gerek katılımcı sayısı gerekse de ziyaretçi sayısı fuarın ilk yılından itibaren çok ciddi anlamda ses getirdiğini bizlere gösteriyor. IBIA’nın yönetiminde bulunuyorum. Hem dernek kurulumunda hem derneğin gelişme süreçlerinde yer aldım. İlk amacımız bölgesel olarak başlayıp sonra yaymaktı. Ama bir anda öyle bir ses getirdik ki şu anda ABD’li ISPA derneğinin başkanı ve yöneticileri ile ABD’den firmalar da hem katılımcı hem de ziyaretçi olarak fuarımıza geldi. Bizim beklentimiz daha çok Avrupalı ve yakın coğrafyadaki komşu ülkelerimizden ziyaretçi çekmekti ama kıtalararası ziyaretçiler de fuara katıldı.

Kırayteks olarak Türkiye’nin en eski yatak kumaşı üreticisiyiz. 50 yıldan fazla süredir bu alanda imalatımız var. Jakarlı yatak kumaş üretiminden başlamıştık şimdi ise örmeler ve alternatif ürünlerle devam ediyoruz. Her yatak üreticisine ve her ülkeye uygun ürünümüz var. Yenilik ve inovasyon dediğimizde, bünyemizdeki Ar-Ge merkezimiz ve tasarımcılarımızla birlikte her sene yeni koleksiyonlar ve yeni fonksiyonel ürünler çıkarıyoruz. Rekabetten sıyrılmaya, daha çok yeniliğin olduğu tarafa ve onu arayan müşteriye yönelmeye çalışıyoruz.

Şu anda bütün dünyada bir döngüsellik olgusu var. Dönüştürülebilir bir döngüselliğin içinde bulunabilecek ürünlere insanlar ilgi gösteriyorlar. Dönüştürülebilir ürünler, karbon salınımı azaltılmış ya da sıfır karbon üretilmiş ürünler, su kullanımı en aza indirilmiş ürünler dünyanın gündeminde Bu çerçevede IBIA Expo’da döngüsel üretim çerçevesinde imal ettiğimiz ürünleri sergiliyoruz. Bunun yanında insan sağlığına yönelik yaşam ve uyku kalitesini artıran ürünlerimizi sergiliyoruz. Vücut sıcaklığını regüle eden, antibakteriyel ve antiviral ürünlerimizi ziyaretçilerimizin beğenisine sunuyoruz.

Geçmiş yıllarda iki ayrı fuara bölünmüştük. Rekabet yüzünden bu iki fuar da gücünü kaybetti ve sektöre zarar veren bazı hadiseler yaşandı. Ancak başta Osman Güler olmak üzere yönetim kurulu ve tüm destek verenler bir araya geldiler. Bursa yüksek teknoloji üreten bir şehir olduğu için makine ve elektronik ürünlerde çok avantajlıyız. Bunun yanında iplik ve kumaş üretimi yaban bir şehiriz. Dolayısıyla bu noktalarda da çok güçlüyüz. İstediğiniz her şeye çok hızlı çözüm bulabiliyorsunuz. Bursa bu noktada güçlü.

Mehmet ÖZER

Marsala Home Tekstil YKB

Önemli mesafe kat edeceğiz

Firma olarak örme ve dokuma yatak ku­maşı imalatı gerçekleştiriyoruz. Başta Av­rupa olmak üzere Ortadoğu ve Afrika’ya ihracat odaklı çalışıyoruz. Bunun haricinde kısmen de olsa yurt içi satışlarımız var.

Firmamızın ürün kabiliyeti, tasarım ve desen yönü çok güçlü. IBIA Expo 2022’de de bu yönü­müzü ortaya çıkaran, göz alıcı ürünlerimizi sergileme fırsatı yakaladık. IBIA, sektör temsilci­lerini organize bir şekilde bir araya getirdi. Güzel bir fuara da ev sahipliği yaptı. Dernek olarak profesyonel bir tutum sergiliyor. Bursa, İnegöl’den dolayı mobil­yanın ana aktörlerinden biriydi. Şimdi yatak ürün grubu da önemli bir yer tut­maya başladı. Bu noktada Bursa, hem Avru­pa’ya yakın olması hem de Ortadoğu’nun göz­desi olması nedeniyle yatak sektöründe de çok önemli bir mesafe kat edecektir.

Lokman ÖZAY

Özay Grup YKB

Almanya’ya alternatif

Bizim beklentilerimizden ziyade fuarın ülkemize ciddi bir katkısı olacağını düşünüyorum. Derneğin kuruluşundan fuarın düzenlenmesine kadar geçen 1 yıllık süreçte geldiğimiz nokta gurur verici. Bu fuarı Almanya’daki Interzoo Fuarı’na alternatif olarak düşünüyorum. Hedefimiz de bu olmalı. Çünkü bütün üreticiler Türkiye’de. Almanya gibi olmamamız için hiçbir neden yok. Herkeste de bu heyecan var. İlk kez düzenlenen IBIA Expo’ya tüm firmalar fedakarlıklar yaparak katıldı.

Firma olarak farklı üretim alanlarımız olsa da yatak sektörüne yönelik yatak kılıfı imalatı gerçekleştiriyoruz. Bu alanda Türkiye’nin ilk ve en yüksek kapasiteyle üretim yapan firmasıyız. 1986 yılında başladığımız üretime 2000 yılından itibaren Mavi Ay Yatak Kılıfı olarak daha profesyonel bir ekip ve zihniyetle devam ediyoruz. Üretimimizin hemen hemen tamamını 20’den fazla ülkeye ihraç ediyoruz. Alanında dünyanın en büyük firmaları ile çalışıyoruz.

IBIA sektörümüzde ciddi anlamda sinerji oluşturdu. Fuara katılan üreticilerde bir özgüven yarattı. Bu sene ilki düzenlenen fuar gelecek yıllar için önemli bir altyapı oldu.

Zübeyde YILMAZ

Yılmaz Şirketler Grubu YKÜ

Yılmaz Şirketler Grubu olarak IBIA Expo’ya katıldı. Yılmar Çelik olarak yüzde 90 ihracat odaklı çalışan bir firmayız. İhracatta ABD ve İngiltere ana pazarlarımız. Ancak şirketler grubumuzdaki tüm şirketlerimiz ihracat yapmakta. Yatak sektörüne hizmet veriyoruz. Pandemiden sonraki dönemde sektör zor bir süreçten geçiyor. Ancak bu süreçte geliştirdiğimiz stratejiler ile sektörde ayakta kalan zirve kuruluşlardan biriyiz Yılmaz Şirketler Grubu olarak.

İhracat odaklı bir fuardı. Bizim de beklentimiz ihracat konusunda talebin artmasıydı. İhracat müşterilerini artırmaya özen gösterdik IBIA Expo’da. Özellikle İngiltere pazarından beklentimiz yüksekti. Fuar ABD ve Afrika pazarlarına yönelik faaliyetlerin artmasına yönelik tasarlanmış. Bundan da beklentilerimiz yüksek. Bu hedefler doğrultusunda yeni pazarlarda istediğimiz sonuçları alabileceğimizi temmeni ediyorum.

Fuar için özenle hazırladık. Yılmar Çelik olarak yatak sektörünün en önemli kalemi olan yayı üretiyoruz. O yüzden de yeni Ar-Ge çalışmalarının çeşitlilik, konfor ve yeni ürünler konusunda sağladığı kazanımlar yadsınamaz. Torba yaylarda, teknolojik ürünlerde yeni imal ettiğimiz ürünlerin tamamını bu fuara getirdik. Burada yükseklik seviyesinin arttığı, yay çaplarının küçüldüğü, konfor anlamında ağırlığın verildiği bir sürece giriyoruz. Daha yüksek ve konfor odaklı yataklar artıyor. Uyku kalitesini artıran ürünlere doğru bir geçiş var. Bu yüzden daha yüksek ve küçük çaplı yaylara doğru bir gidişat var. Yeni ürünler de müşterilerimizin ilgisini çekti. Biz çok teknik bir ürün üretiyoruz. Dolayısıyla müşterilerimiz için yenilik önemli. Ziyaretçilerin ilgisinin siparişe döneceğini düşünüyorum.

Yayın haricinde yatağa dair her şeyin standımızda yer aldığını söyleyebilirim. Kumaş, sünger, mekanizma gibi bir yatağın oluşmasını sağlayacak tüm malzemeleri sergiledik. Bir firmanın yatak üretimi için ihtiyacı olan tüm ürün gamlarına sahibiz. Ayrıca grup olarak katıldığımız Türkiye’deki ilk fuar IBIA Expo oldu. Bütünlük ve daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefledik.

Fuarın açılış konuşmalarını dinledim. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sektörümüzü yeni keşfettiğini düşünüyorum. Sektörümüzün ciddi bir ihracat potansiyeline sahip olduğunun ve büyük yatırımlar aldığının farkına varılmış. Fuar için ciddi destekler verilmiş. Bunu net bir şekilde gördüm. Bu yüzden sektörümüzün ve fuarımızın hızlı bir şekilde büyüyeceğini düşünüyorum. Bölgemizde bu tarz bir fuarın açığı vardı. Almanya’ya alternatif olarak Türkiye’de yapılan bu fuarın tutacağını düşünüyorum.

Gürkan KARAPINAR

Novvotex by Namlı Firma Sahibi

Doğal kumaşlarımız görücüye çıktı

Türkiye’de böyle bir fuar ilk defa düzenle­niyor. Ancak Türkiye ve dünyanın için­den geçtiği ekonomik ortamda fuardan maddi beklentilerimiz yüksek değil. Lokal müşterileri­miz ile bir araya geldik.

Firma olarak yatak kumaşı üretiyoruz; dokuma, örmek yatak kumaşlarımız var. Üretimimizin yüzde 80’ini ihraç ediyoruz. Hedef pazarımız şu an için ABD. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. IBIA Expo’ya ağırlıklı olarak doğal kumaşlarımızı getirdik. Pamuk ve keten bazlı kumaşlarımızı ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk. Bunun yanında recycle ürünlerden imal ettiğimiz ürünlerimizi de fuarda sergiledik. IBIA kurulalı bir yıl oldu. Sektörümüz açısından oldukça kıymetli bir dernek. Ancak ilerleyen süreçte sektörümüze yönelik daha fazla çalışmanın yapılmasını arzu ediyoruz. Özellikle tanıtım ve ihracatla ilgili adımlar atılmasını bekliyoruz. Bursa’da son yıllarda yatak teknolojileri ile ilgili ciddi üretim artışı yaşandı. Hem makine hem de tekstil alanlarında. Bu alandaki yatırımlar arttı. Daha fazla iş ve ihracatın olmasını arzu ediyoruz.

Recep TUNÇ

Edda Ambalaj Makineleri Gen. Md.

Paketleme alanında hızlı çözüm

Türkiye’de ilk defa düzenlenen fuara biz de katıldık. Firma olarak yumuşak paketleme ile ilgili 75 – 80 ülkeye ihracatımız var. Biz de bu ülkelerden gelecek müşterilerimizle görüşmek ve yeni iş fırsatları oluşturmak adına IBIA Expo’ya katıldık. Ayrıca derneğimizin organize olarak ilk defa böyle bir fuar düzenlemesine destek olmak istedik. Fuarın daha sonraki edisyonlarının daha da güzel olacağına inanıyorum.

Edda Ambalaj Makineleri olarak yumuşak mobilya paketleme makineleri üretiyoruz. Yatak üreticilerinin fabrikaları birkaç parçadan oluşuyor. Bu noktada bizim makinelerimiz yumuşak mobilya kısmında üreticilere fayda sağlıyor. İstediğiniz ölçüde, anlık ve istediğiniz adette kutu yapan makinelerimiz var.

Aslında ürünlerimiz çok geniş bir alanda kullanılıyor. Fuarda da yatak üreticilerinin kullandığı kutu makinemizi görücüye çıkardık. Bu ürünümüz CNC kontrollü bir kutu üretim makinesi. 50’den fazla ön tanımlı kutu şeklini istediğiniz ölçü ve adette yapabiliyor. TÜBİTAK Projesi kapsamında hayata geçirdiğimiz yüksek teknolojili bir makine. Bunun Türkiye’deki ilk üreticisiyiz. Bu ürünümüzü dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyoruz.

ABD, İtalya ve Almanya gibi dünyanın farklı ülkelerindeki fuarlara katılarak makinemizi tanıtıyoruz. Pandemiyle birlikte bu makinenin gelişimi hız kazandı. Salgın sürecinde online alışveriş hız kazanmasıyla farklı ölçülerde siparişlerin anlık kutulanması ihtiyacı ortaya çıktı. Biz de bu ihtiyaca yönelik üretim gerçekleştirdik.

IBIA ile sektörde inanılmaz bir sinerji oluştu. Rakip gibi gözüken firmalar iş birliği yapmaya başladı. Umuyorum birkaç yıl içerisinde bu fuar ve diğer organizasyonlarla IBIA’nın etkinliği daha da artacaktır.

Bursa özellikle otomotiv ve makine alanında oldukça gelişmiş bir sanayi şehri. Çok güçlü bir insan kaynağı var. Nitelikli, yetkin teknik eleman kaynağına sahip. Yatak makineleri ve yatak yan sanayi sektörü ile ilgili de oldukça yetkin bir şehir. Ancak son nihai ürün yatak üretimi konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bursa, yatak üretimi alanında çok fazla firmaya sahip değil ama yatak teknolojileri ile ilgili oldukça yetkin bir şehir.

Serkan KIR

Nano Yay Firma Sahibi

Doğru yapılanma

Kendi müşteri portföyümden aldığım geri dönüşler ve fuara katılıma baktığımda gayet memnun edici bir fuar geçirdiğimizi söyleyebilirim. Firma olarak kendi müşteri portföyümüzden yaklaşık 30 kişilik bir rezervasyon yapmıştık, ağırlıklı olarak Avrupa’dan olmak üzere farklı ülkelerden gelen müşterilerimiz için. İlk defa düzenlenmesine rağmen güzel bir ilgi vardı. Ben bu fuarın devamının da geleceğini düşünüyorum.

Firma olarak uzmanlığımız yatak yayları üzerine. Burada farklı ürün grupları var. Dönel yaylar, torba yay sistemleri gibi ürünlerin imalatını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca torba yay alanında son teknoloji olan tablet torba yay sistemlerinde de geniş bir ürün yelpazemiz var. Yaptığımız inovasyonlar ile ürünlerimizi geliştirmeyi ve farklı ürünler ile müşterinin karşısına çıkmayı istiyoruz. Bunda da bugüne kadar başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Bu noktada ürünlerimizin yüzde 95’ini yaklaşık 20 ülkeye ihraç ediyoruz.

Torba yay ürünlerimizde geliştirdiğimiz yenilikleri bu fuarda sergiledik. Torba yayda, yay yükseklikleri 20 cm’e kadar çıkıyordu. Biz bunu 24 cm’e kadar çıkardık. Buna ek olarak yayın üzerinde kullanılan keçe materyali var. Bunun üretim esnasında yapıştırılması ayrı bir işçilik gerektiriyor. Firma olarak biz bunu hazır hale getirdik. Yayın altına ve üstüne keçeyi paketleyerek, ürünü hazır bir şekilde müşterilerimize sunuyoruz. Bundan da güzel geri dönüşler aldık.

IBIA’nın ilk üyelerinden biriyim. Bir araya gelip, güç birliği yapmanın etkilerini dernek ile birlikte gördük.

Özellikle bu fuarla kurduğumuz derneğin ne kadar doğru bir yapılanma olduğunu görüyoruz. Bu sinerjinin büyüyerek artacağını ve çok daha güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum. Dünya pazarlarında söz sahibi olmak için bir araya gelmek gerekiyor. Biz de bunu başardık. Fuar bunu gösterdi.

İzmir ve Kayseri’de bitmiş yatak ürünleri Bursa’ya göre biraz daha ileride. Oralardaki yatırımlar Bursa’ya göre daha fazla. Yatak yan sanayi alanında ise Bursa söz sahibi olan bir şehir. Yaydan süngere, kumaşa makinelere kadar baktığınızda sektörün önde gelen şehirlerinden biriyiz.

Oğuzhan OĞUZ

Rubateks Firma Sahibi

Sektördeki açık kapandı

Fuar ilk defa düzenlenmesine rağmen bek­lentilerimizi karşıladı. Oldukça yoğun geçti. Türkiye’de yatak yan sanayi fuarı ile ilgili büyük bir eksiklik vardı. Sektörümüzü bir kate­gori içine oturtamıyorlardı. IBIA Expo ile bu du­rumun düzeleceğini düşünüyorum.

Rubateks olarak yatak yüzü kumaşı ve yatak fitili üretiyoruz. Aynı zamanda keçede de Şi­teks’in dünyadaki distribütörlü­ğünü yapıyoruz. Fuarda da bu ürünlerimizi ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk.

IBIA gibi bir derneğin olması gerekiyordu. Osman Güler de bu işe ön ayak oldu ve sektörümüzü bir dernek ça­tısı altında toplamayı başardı. İlerleyen süreçte IBIA’nın daha güzel işlere imza atacağını düşü­nüyorum.