Ünver’den elektrikli araçlara geçişte dev adım

Başta Avrupa olmak üzere tüm dün­yada elektrikli, hibrit elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli modellerin oranı hızla artıyor. Bu bağlamda yan sanayi fir­maları da ürün gamlarını hibrit ve elek­trikli modellere göre şekillendirmeye başladılar. Birçok dev markanın Av­rupa’da 2030 yılı itibarı ile içten yanmalı motora sahip araç satışlarını durduraca­ğını biliyoruz. Bu yüzden çok sayıda yan sanayi firması OEM firmalarıyla iş birlik­leri geliştirerek yeni projelerde yer al­maya çalışıyor.

Ünver Group sahip olduğu yenilikçi üretim anlayışı ve güçlü gelecek vizyonu sayesinde erken adımlar atarak önemli makina parkuru ve tesis yatırımlarına imza attı. Bu çerçevede 2023 yılından iti­baren Bursa Deri ve Karma OSB tesisinde elektrikli ve hidrojen yakıt hüc­reli modeller için ürünler üretecek.

Kayapa OSB’de bulunan mevcut tesi­sinde teknolojik alt yapı ve üretim hattın­daki düzenlemeler ile dev markaların hibrit ve elektrikli modelleri için ürün te­dariğini sağlayan Ünver Group, bu alan­daki ürünlerinin bir kısmını da 2023 yılından itibaren yeni tesisinde üretecek.

Fabrika Müdürü Dilara Korgavuş Ünver Group için önemli bir adım olacak bu yatırımı; “dönüm noktası” olarak ifade ediliyor. Dilara Korgavuş: “Ün­ver’in tarihindeki bu adım, tüm müşteri­lerimiz ve otomotiv sektörü için kaliteli ve sürdürülebilir çözümler sağlama sözü­müzdeki önemli bir noktayı işaret ediyor. Mevcut tesisimizde teknolojik alt yapı, makine parkuru ve üretim hattında yap­tığımız yatırımlarla üretimlerimiz devam ediyor. Yeni tesisimizin elektrikli ve hid­rojen yakıt hücreli modeller için üretim yapacak olması hem bizim açımızdan hem de sektörümüz açısından çok önemli” dedi.