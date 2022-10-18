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Ünver’den elektrikli araçlara geçişte dev adım

Otomotiv endüstrisi yan sanayi alanında 43 yılı aşkın tecrübeye sahip Ünver Gorup, sektörde yaşanan dönüşüme hızlı bir şekilde uyum sağlamayı hedefliyor. Egea Hibrit ile bu dönüşüme start veren Ünver Group, yeni makina parkuru ve tesis yatırımları ile elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçlara uygun ürünler üretmeye başlayacak.

Genel 18.10.2022, 00:23
Ünver’den elektrikli araçlara geçişte dev adım

Başta Avrupa olmak üzere tüm dün­yada elektrikli, hibrit elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli modellerin oranı hızla artıyor. Bu bağlamda yan sanayi fir­maları da ürün gamlarını hibrit ve elek­trikli modellere göre şekillendirmeye başladılar. Birçok dev markanın Av­rupa’da 2030 yılı itibarı ile içten yanmalı motora sahip araç satışlarını durduraca­ğını biliyoruz. Bu yüzden çok sayıda yan sanayi firması OEM firmalarıyla iş birlik­leri geliştirerek yeni projelerde yer al­maya çalışıyor.

Ünver Group sahip olduğu yenilikçi üretim anlayışı ve güçlü gelecek vizyonu sayesinde erken adımlar atarak önemli makina parkuru ve tesis yatırımlarına imza attı. Bu çerçevede 2023 yılından iti­baren Bursa Deri ve Karma OSB tesisinde elektrikli ve hidrojen yakıt hüc­reli modeller için ürünler üretecek.

Kayapa OSB’de bulunan mevcut tesi­sinde teknolojik alt yapı ve üretim hattın­daki düzenlemeler ile dev markaların hibrit ve elektrikli modelleri için ürün te­dariğini sağlayan Ünver Group, bu alan­daki ürünlerinin bir kısmını da 2023 yılından itibaren yeni tesisinde üretecek.

Fabrika Müdürü Dilara Korgavuş Ünver Group için önemli bir adım olacak bu yatırımı; “dönüm noktası” olarak ifade ediliyor. Dilara Korgavuş: “Ün­ver’in tarihindeki bu adım, tüm müşteri­lerimiz ve otomotiv sektörü için kaliteli ve sürdürülebilir çözümler sağlama sözü­müzdeki önemli bir noktayı işaret ediyor. Mevcut tesisimizde teknolojik alt yapı, makine parkuru ve üretim hattında yap­tığımız yatırımlarla üretimlerimiz devam ediyor. Yeni tesisimizin elektrikli ve hid­rojen yakıt hücreli modeller için üretim yapacak olması hem bizim açımızdan hem de sektörümüz açısından çok önemli” dedi.

#Ünver #elektrikli araç #otomotiv
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