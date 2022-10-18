Ünver’den elektrikli araçlara geçişte dev adım
Otomotiv endüstrisi yan sanayi alanında 43 yılı aşkın tecrübeye sahip Ünver Gorup, sektörde yaşanan dönüşüme hızlı bir şekilde uyum sağlamayı hedefliyor. Egea Hibrit ile bu dönüşüme start veren Ünver Group, yeni makina parkuru ve tesis yatırımları ile elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçlara uygun ürünler üretmeye başlayacak.
Başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada elektrikli, hibrit elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli modellerin oranı hızla artıyor. Bu bağlamda yan sanayi firmaları da ürün gamlarını hibrit ve elektrikli modellere göre şekillendirmeye başladılar. Birçok dev markanın Avrupa’da 2030 yılı itibarı ile içten yanmalı motora sahip araç satışlarını durduracağını biliyoruz. Bu yüzden çok sayıda yan sanayi firması OEM firmalarıyla iş birlikleri geliştirerek yeni projelerde yer almaya çalışıyor.
Ünver Group sahip olduğu yenilikçi üretim anlayışı ve güçlü gelecek vizyonu sayesinde erken adımlar atarak önemli makina parkuru ve tesis yatırımlarına imza attı. Bu çerçevede 2023 yılından itibaren Bursa Deri ve Karma OSB tesisinde elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli modeller için ürünler üretecek.
Kayapa OSB’de bulunan mevcut tesisinde teknolojik alt yapı ve üretim hattındaki düzenlemeler ile dev markaların hibrit ve elektrikli modelleri için ürün tedariğini sağlayan Ünver Group, bu alandaki ürünlerinin bir kısmını da 2023 yılından itibaren yeni tesisinde üretecek.
Fabrika Müdürü Dilara Korgavuş Ünver Group için önemli bir adım olacak bu yatırımı; “dönüm noktası” olarak ifade ediliyor. Dilara Korgavuş: “Ünver’in tarihindeki bu adım, tüm müşterilerimiz ve otomotiv sektörü için kaliteli ve sürdürülebilir çözümler sağlama sözümüzdeki önemli bir noktayı işaret ediyor. Mevcut tesisimizde teknolojik alt yapı, makine parkuru ve üretim hattında yaptığımız yatırımlarla üretimlerimiz devam ediyor. Yeni tesisimizin elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli modeller için üretim yapacak olması hem bizim açımızdan hem de sektörümüz açısından çok önemli” dedi.
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Ekim 2022