Uluslararası Sac Levha İşleme Fuarı 16. Blechexpo başlıyor

Sac levha işleme sektöründen küresel oyuncuları 7-10 Kasım 2023 tarihleri arasında 16. Blechexpo uluslararası sac işleme ticaret fuarında ve 9. Schweisstec uluslararası teknoloji birleştirme fuarında bir araya gelecek. Bursa’dan katılacak 32 firma dünyanın dört bir yanından gelecek ziyaretçilere son teknoloji ürünlerini sergileyecek.

Blechexpo, sac metal, boru ve profillerin endüstriyel olarak işlenmesine yönelik dünya çapındaki ürün ve çözüm yelpazesini temsil ediyor.

Portföy, hammaddeler, bunların depolanması ve işlenmesinden montaja hazır düzeneklerin, cihazların, aparatların ve temel makinelerin üretimine kadar uzanıyor. Birbirini tamamlayan Schweisstec - Uluslararası Birleştirme Teknolojisi Ticaret Fuarı ile genişletilen fuar ikilisi dünya çapında özel bir konuma sahip ediyor.