Togg banttan indi

Yaklaşık 2 yıl gibi kısa sürede tamamlanan Togg Gemlik Kampüsü’nün açılışı büyük bir coşkuya şahit oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni, Togg hissedarlarını, Togg Yönetim Kurulu üyelerini ve geniş bir davetli grubunu bir araya getiren törende, Togg’un ilk akıllı cihazı C-SUV, 1.300 Togg çalışanının alkışları arasında seri üretim bandından indi.

Togg Gemlik Kampüsü’nün açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seri üretim bandın­dan indirip sizlerin huzuruna çıkardığımız bu ilk araçla, 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahit­lik ediyoruz. Togg, Türkiye’nin 85 milyonunun ortak gururudur” dedi.

Batarya ve şarj istasyonları konusunda da ge­rekli adımların atıldığını vurgulayan Erdoğan, “Togg lityum-iyon bataryaların ülkemizde üre­timi noktasında dünyanın önde gelen şirketlerin­den biriyle anlaştık. Hemen Togg tesisinin yanın­daki 609 bin metrekarelik arazide inşa edilecek batarya fabrikasının temelini yakında atıyoruz” diye konuştu.

Seri üretim banından çıkan araçların test ve sertifikasyon süreçlerinin hemen başlayacağını aktaran Erdoğan, “Togg’u inşallah 2023’ün ilk çeyreğinin sonunda yollarımızda göreceğiz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, Togg’un otomotiv endüstrisine yön verecek bir proje olduğunu söyledi.

Açılış töreninde konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklı­oğlu ise Togg’un dijital ekonomiye geçiş oldu­ğunu belirtti.

Togg CEO’su Gürcan Karakaş da Togg’un sedan modelinin 2025’in ilk yarısında, Cross-Coupe mo­delinin ise 2026 yılında geleceğini kaydetti.

Aktaş: Otomotivde başka bir lige çıkacağız

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türki­ye’nin yerli, milli ve elektrikli otomobili TOGG ile bir­likte yıllardır hayal edilip de gerçekleşmeyen bir vizyonun hayat bulduğunu belirterek, Türkiye’nin artık otomotiv sektörü ve ihracatta başka bir lige çıkacağını söyledi.

Burkay: Teknolojik değişimin adresi olacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay da, Togg’un başta otomotiv sektörü, otonom sürüş, elektrikli araçlar gibi teknolojik değişimin de adresi olacağını söyledi. Burkay, “Togg, özellikle başta otomotiv sektörü, otonom sürüşü, elektrikli araçlar gibi teknolojik değişimin de adresi olacak. Togg hem yerli hem Bursalı” dedi.

Şener: Otomotiv başkentine yakışan yatırım

BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener de, Togg’un otomotiv başkenti olan Bursa’ya yakışacak bir yatırım olduğunu kaydetti. Togg’un katma değer kazandıracağını söyleyen Şener, Bursa’nın yıllık yaklaşık 18 milyar dolarlık ihracatının Togg ile birlikte 25 milyar dolara ulaşacağını ifade etti.

Hasan Hamamoğlu: Hem ülkeyi hem bölgeyi kalkındıracak

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hama­moğlu da Togg’un bölge ekonomisine ve is­tihdamına önemli katkı sağlayacağını dile getirdi. Hamamoğlu, “Togg ve batarya fabrikasının açılışı istihdamı olumlu etkileyecek. Bu fabri­kalarda ilk etapta 4-5 bin kişi istihdam edilecek” dedi.