Togg banttan indi
Togg’un 18 Temmuz 2020’de inşaatına başlanan Gemlik Kampüsü, Cumhuriyetin 99’uncu kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg’un seri üretim bandından inen ilk akıllı cihazı C-SUV’u kullanarak tören alanına giriş yaptı.
Yaklaşık 2 yıl gibi kısa sürede tamamlanan Togg Gemlik Kampüsü’nün açılışı büyük bir coşkuya şahit oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni, Togg hissedarlarını, Togg Yönetim Kurulu üyelerini ve geniş bir davetli grubunu bir araya getiren törende, Togg’un ilk akıllı cihazı C-SUV, 1.300 Togg çalışanının alkışları arasında seri üretim bandından indi.
Togg Gemlik Kampüsü’nün açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seri üretim bandından indirip sizlerin huzuruna çıkardığımız bu ilk araçla, 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz. Togg, Türkiye’nin 85 milyonunun ortak gururudur” dedi.
Batarya ve şarj istasyonları konusunda da gerekli adımların atıldığını vurgulayan Erdoğan, “Togg lityum-iyon bataryaların ülkemizde üretimi noktasında dünyanın önde gelen şirketlerinden biriyle anlaştık. Hemen Togg tesisinin yanındaki 609 bin metrekarelik arazide inşa edilecek batarya fabrikasının temelini yakında atıyoruz” diye konuştu.
Seri üretim banından çıkan araçların test ve sertifikasyon süreçlerinin hemen başlayacağını aktaran Erdoğan, “Togg’u inşallah 2023’ün ilk çeyreğinin sonunda yollarımızda göreceğiz” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, Togg’un otomotiv endüstrisine yön verecek bir proje olduğunu söyledi.
Açılış töreninde konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Togg’un dijital ekonomiye geçiş olduğunu belirtti.
Togg CEO’su Gürcan Karakaş da Togg’un sedan modelinin 2025’in ilk yarısında, Cross-Coupe modelinin ise 2026 yılında geleceğini kaydetti.
Aktaş: Otomotivde başka bir lige çıkacağız
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye’nin yerli, milli ve elektrikli otomobili TOGG ile birlikte yıllardır hayal edilip de gerçekleşmeyen bir vizyonun hayat bulduğunu belirterek, Türkiye’nin artık otomotiv sektörü ve ihracatta başka bir lige çıkacağını söyledi.
Burkay: Teknolojik değişimin adresi olacak
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay da, Togg’un başta otomotiv sektörü, otonom sürüş, elektrikli araçlar gibi teknolojik değişimin de adresi olacağını söyledi. Burkay, “Togg, özellikle başta otomotiv sektörü, otonom sürüşü, elektrikli araçlar gibi teknolojik değişimin de adresi olacak. Togg hem yerli hem Bursalı” dedi.
Şener: Otomotiv başkentine yakışan yatırım
BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener de, Togg’un otomotiv başkenti olan Bursa’ya yakışacak bir yatırım olduğunu kaydetti. Togg’un katma değer kazandıracağını söyleyen Şener, Bursa’nın yıllık yaklaşık 18 milyar dolarlık ihracatının Togg ile birlikte 25 milyar dolara ulaşacağını ifade etti.
Hasan Hamamoğlu: Hem ülkeyi hem bölgeyi kalkındıracak
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hamamoğlu da Togg’un bölge ekonomisine ve istihdamına önemli katkı sağlayacağını dile getirdi. Hamamoğlu, “Togg ve batarya fabrikasının açılışı istihdamı olumlu etkileyecek. Bu fabrikalarda ilk etapta 4-5 bin kişi istihdam edilecek” dedi.
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