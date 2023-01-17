Tekstil ve konfeksiyon sektöründe güçbirliği
Bursa’da tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren firmaların güç birliği yaparak, başta ihracat olmak üzere çeşitli alanlarda atılım yapmalarını sağlamak üzere Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi İş İnsanları Derneği (TEKSİDER) kuruldu. TEKSİDER’in kurucu yönetim kurulu başkanlığı görevine Nermin Ceyhan getirildi.
TEKSİDER’in kuruluş sürecine dair bir açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Nermin Ceyhan, tekstil ve konfeksiyonun Bursa ekonomisinin lokomotif sektörlerinin başında geldiğini belirterek, “ Sektörde faaliyet gösteren firmaların sesi olmak ve başta ihracat olmak üzere çeşitli alanlarda çalışmalar yapmak amacıyla bir araya gelen iş insanları olarak Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi İş İnsanları Derneği’ni (TEKSİDER) kurduk” dedi. TEKSİDER’in kurucu yönetim kurulu Nermin Ceyhan, Ezgi Danişmend Çetinel, Sedat Mermer, Suheyla Altan, Ayşe Akgün, Kadriye Akgün ile Hatice Varol’dan oluşuyor.
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022