Tekstil ve konfeksiyon sektöründe güçbirliği

Bursa’da tekstil ve konfek­siyon sektöründe faaliyet gösteren firmaların güç birliği yaparak, başta ihracat olmak üzere çeşitli alanlarda atılım yapmalarını sağlamak üzere Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi İş İnsanları Derneği (TEKSİDER) kuruldu. TEKSİDER’in kurucu yönetim kurulu başkanlığı görevine Nermin Ceyhan getirildi.

TEKSİDER’in kuruluş sürecine dair bir açıklama yapan Yöne­tim Kurulu Başkanı Nermin Ceyhan, tekstil ve konfeksiyo­nun Bursa ekonomisinin loko­motif sektörlerinin başında gel­diğini belirterek, “ Sektörde faa­liyet gösteren firmaların sesi ol­mak ve başta ihracat olmak üzere çeşitli alanlarda çalışma­lar yapmak amacıyla bir araya gelen iş insanları olarak Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi İş İnsan­ları Derneği’ni (TEKSİDER) kurduk” dedi. TEKSİDER’in ku­rucu yönetim kurulu Nermin Ceyhan, Ezgi Danişmend Çeti­nel, Sedat Mermer, Suheyla Al­tan, Ayşe Akgün, Kadriye Ak­gün ile Hatice Varol’dan oluşuyor.