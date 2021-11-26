Süper varyant dünyayı endişelendiriyor

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da görülen ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni varyantı, küresel düzeyde endişeye neden oldu.

Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantı, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.

Yeni varyantın, Delta türünden daha bulaşıcı olabileceği ve aşıların bu varyanta karşı daha az etkili olabileceği ihtimali, dünya çapında endişelere yol açtı.

İngiltere, Güney Afrika ve Botsvana'nın yanı sıra Lesoto, Esvatini ve Zimbabve'yi de kırmızı listeye ekleme kararı alırken AB de Afrika'nın güneyinden yapılan uçuşları durdurmayı planladığını bildirdi.

Türkiye, yeni varyant henüz tespit edilmeden önce 15 Kasım'dan itibaren Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu.

"Süper varyant" küresel piyasaları da olumsuz etkiledi

Öte yandan "süper varyant" endişesi küresel piyasaları da olumsuz etkiledi.

Almanya'da dün DAX 30 endeksi, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi değer kaybetti. Asya borsalarında da düşüş kaydedildi.

Yeni varyantın, halihazırda tarihi ortalamaların oldukça altında büyüyen Çin ekonomisini daha da yavaşlatabileceği endişelerini artırdı.

Bu varyantın tespit edildiği Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Johannesburg Borsası sert düşüşe geçti, Güney Afrika Randı da son 1 yılın en düşük seviyesini gördü.