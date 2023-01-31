Sanayide enerjinin fiyatı düştü
Serbest piyasa elektrik tavan fiyatını düşüren EPDK, sanayi abonelerine şubat ayından itibaren yüzde 12 indirimli elektrik dağıtacak. Şubat ayı doğal gaz tarifesini açıklayan BOTAŞ ise elektrik üretim amaçlı gazın satış fi-yatında yüzde 16,67, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 13,30 ila 17,22 arasında indirime gittiğini açıkladı.
Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan “Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar” Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, kurum tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında fiyat limitleri, megavatsaat başına asgari “0” lira, azami 3 bin 650 lira olarak uygulanacak.
Söz konusu usul ve esaslar 1 Şubat’ta yürürlüğe girecek.
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Kurul kararıyla serbest piyasa elektrik tavan fiyatını megavatsaat başına 4 bin 200 liradan 3 bin 650 liraya düşürdüklerini belirterek, “Serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin şubattan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.
Doğal gaz tarifesi açıklandı
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ), internet sitesinde şubat ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.
Doğal gazda şubatta geçerli olacak mesken abonelerinin tarifesi sabit kalırken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifede indirim yapıldı.
Buna göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine şubatta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira.
Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 13 bin 727 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 15 bin lira olarak açıklandı.
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