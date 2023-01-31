Sanayide enerjinin fiyatı düştü

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan “Gün Ön­cesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasa­sında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda De­ğişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, kurum tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar gün öncesi ve denge­leme güç piyasasında fiyat limitleri, mega­vatsaat başına asgari “0” lira, azami 3 bin 650 lira olarak uygulanacak.

Söz konusu usul ve esaslar 1 Şubat’ta yü­rürlüğe girecek.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Kurul kara­rıyla serbest piyasa elektrik tavan fiyatını megavatsaat başına 4 bin 200 liradan 3 bin 650 liraya düşürdüklerini belirterek, “Serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi ku­ruluşlarında elektriğin bedelinin şubattan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini bek­liyoruz” ifadesini kullandı.

Doğal gaz tarifesi açıklandı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ), internet sitesinde şubat ayına iliş­kin tarife tablosu yayımlandı.

Doğal gazda şubatta geçerli olacak mesken abonelerinin tarifesi sabit kalırken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifede indirim yapıldı.

Buna göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine şubatta uygulaya­cağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 7 bin 124 lira, ka­deme 2 için ise 13 bin 727 lira olarak belir­lendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 15 bin lira olarak açıklandı.