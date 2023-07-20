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Sanayi şehri Bursa'nın meslek liseleri yaz tatilinde de üretime devam ediyor
Türkiye'nin önde gelen sanayi şehirlerinden Bursa'nın mesleki teknik liselerinde öğrenim gören öğrenciler, yazın da imalata devam ediyor.
Genel 20.07.2023, 14:24
Uygulamalı eğitim alarak birçok alanda üretime katkı sağlayan öğrenciler, yaz tatilinde mesai yaparak alanlarında uzmanlaşıyorlar.
Döner sermayeden aylık ödeme yapılarak öğrencilerin harçlıklarını çıkarmaları da sağlanıyor.
Yaz tatilinde üretimin devam ettiği Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, matbaacılık alanında üretim yaparken, Şehit Hüseyin Akyüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise motorlu araçlar ve plastik teknolojisi alanında imalata devam ediyor.
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