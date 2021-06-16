PERYÖN Güney Marmara Şubesi yapılan Genel Kurul toplantısında 10 ve 11. dönem başkanı Barış Gül, yürütmüş olduğu görevi Oyak Renault İK Müdürü Neslihan Akkozak’a devretti.

Kurulda yapılan açılış konuşmalarından sonra yapılan oylama ile Neslihan Akkozak yeni başkan seçildi.

Gerçekleştirilen Genel Kurul ile Neslihan Akkozak, PERYÖN’e ilk kadın başkan olma sıfatını da kazanmış oldu.