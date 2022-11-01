Otomotivin geleceği şarj ve bataryada

Türkiye otomotiv sektörünün ihracattaki tek koordinatör birliği olan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından otomotiv sektöründe katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirmek amacıyla düzenlenen Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması başladı. OİB’in Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde bu yıl 11.sini düzenlediği yarışma, “Şarj ve Batarya Teknolojileri Çözümleri” teması ile Bursa Uludağ Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Elektrikli aracın kalbi olan batarya ve şarj alanındaki gelişmeler dönüşümün en hızlı yaşandığı alanlar arasında. Dolayısıyla bu yılki yarışmanın teması şarj ve batarya teknolojileri sektörümüzün geleceğini belirleyecek. Bu gibi örnek etkinliklerle sektörde yaşanan bu gelişmelere ülkemiz sanayicisinin ilgisini artırmasını amaçlıyoruz” dedi.

OİB OGTY Yürütme Kurulu Başkanı ve Denetim Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu da 12 yıldır girişimcilerin arkasında olduklarını söyledi. Yarışmaya ve ödüllere yönelik bilgiler veren Burhanoğlu şunları söyledi: “Bugüne kadar 12 bin 554 kişinin katılımıyla gerçekleşen yarışmalarda 4 bin 755 başvuru değerlendirildi ve 114 proje ödül almaya hak kazandı. Yaklaşık 2 milyon 200 bin TL nakdi ödül hak edenlere dağıtıldı.”

Açılışta video mesaj paylaşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise, “Gelecek yıldan itibaren yepyeni bir dönemin kapısını aralayacağız. Aynı zamanda ilk yerli ve milli otomobilin üretimine başlamanın gururunu yaşayacağız. Bu konuda güçlü vizyon ortaya kondu” dedi.

Etkinlikte, yerli ve milli otomobil TOGG’un batarya ortağı Farasis’in Kurucu ortağı Dr. Keith Kepler de Batarya Sistemlerinde Yeni Teknolojiler başlıklı bir konferans verdi. Gün boyu süren oturumların sonunda yarışmanın kazananları ödüllerini aldı. OGTY’nin bu yıl birincisi Tayko Pil olurken, İyi Metal ikinci ve Komporize 3’üncü oldu.