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Organize sanayi bölgelerinde yerinde aşı uygulaması başlıyor

Sağlık Bakanı Koca, organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulamasına başlanacağını bildirdi.

Genel 15.06.2021, 18:38
Organize sanayi bölgelerinde yerinde aşı uygulaması başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin." ifadesini kullandı.

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