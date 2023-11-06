Makine sektörünün duayeni Ali Durmaz anılıyor

1935 yılında Bulgaristan’ın Işıklar köyünde doğan Ali Durmaz, sanat okulundan mezun olduktan sonra ülkede artan baskılar sonucunda ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldı. 1950’li yıllarda bir torna atölyesinde hayatını adayacağı mesleğiyle tanışan Ali Durmaz, Durmazlar Makina’yı kurdu ve önce tekstil makineleri üretmeye başladı. Yıllar içerisinde üretim alanını genişleterek Türkiye’nin ilk kollu makasını üretti.

Çemtaş Demir Çelik Fabrikası’nın kurulmasına önderlik eden Durmaz, yola çıktığı küçük atölyesini 15 bin metrekarelik modern bir üretim tesisine taşıdı. Türkiye’nin ilk makine ihracatını gerçekleştirerek sektöre öncülük eden Durmaz, ilk giyotin makası ve ilk hidrolik abkant presi üretti. 1980 yılına gelindiğinde ülkesinin üretim gücünü Hannover Türk ürünleri fuarında dünyaya tanıtarak Durmazlar’ı dijital teknolojiye taşıdı ve ilk CNC Hidrolik Abkant Presi üretti.

İlklerde hep onun adı var

1990 yılında hedeflediği kalite anlayışını sektörün ilk CE ve ISO 9001 sertifikalarıyla tescilledi ve ilk hidrolik Punch Pres’i üretti. Makine sektöründe ilklerde imzası olan Ali Durmaz’ın, Bursa sanayisine ve eğitimine yön verecek birçok kurum ve kuruluşta imzası var. Durmaz, BUSEB’in kurucu üyeliğini yaparken Uludağ Üniversitesi Teknoloji Vakfı’nın kuruculuğuna öncülük ederek Ali Durmaz İlköğretim Okulu’nu eğitimin hizmetine kazandırdı. 2000’li yılara gelindiğinde Durmazlar Makine’yı yeni çağa, 25 bin ve 80 bin metrekarelik kapalı alanlarına sahip olan Başköy ve Bursa OSB fabrikalarına taşıdı ve Türkiye’de ilk Lazer Makinesini üretti.

Uzun dönem Türkiye Odalar Birliği’nde delege, BTSO’da Meclis üyeliği ve Busiad’da Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Eğridereliler Derneği’ni kurdu ve Başkanlığını yaptı. Bal-Böç Derneğinin yönetiminde çalıştı ve Bursaspor Yönetim Kurulu’nda hizmet verdi.