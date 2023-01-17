KGF’nin detayları belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kredi Garanti Fonu (KGF) paketlerini oluştururken tüm paketlerde 4 temel unsura yer verecek şekilde bir yakla­şım sergilediklerini belirterek, bankaların içsel derece­lendirme sistemlerini dikkate alan standart derecelen­dirme sistematiği oluşturduklarını kaydetti. Bakan Ne­bati, yeni paket kapsamında, işletmelerin ödeme kabili­yetlerine göre 5 grupta sınıflandırılacağını söyledi.

14 ayrı kalemde açıklanan destek paketlerinin detayları ise şöyle:

Döviz Kazandırıcı Faaliyetleri Destek Paketi: 35 milyar TL kefalet limitine haiz paket ile Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren başta KOBİ’ler olmak üzere tüm firmalar desteklenecek.

Yatırım – Proje Finansmanı Destek Paketi: 20 milyar TL kefalet limitine haiz destek paketi ile Türkiye’de her alanda yatırımlar desteklenerek, sürdürülebilir üretim artırılacak. Bu kapsamda Yatırım Teşvik Belgesi almış olan firmalara daha yüksek tutarlarda kredi imkanı sağlanacak.

İşletme Giderleri Destek Paketi: 35 milyar TL kefalet limitine haiz destek paketi ile işletmelerin maaş ve kira ödemeleri başta olmak üzere sabit giderleri için finansman desteği sağlanacak.

İmalat Sanayii Destek Paketi: 15 milyar TL kefalet limitine haiz paket ile imalat sanayiinde verimlilik, üretim, istihdam ve ihracat artışı sağlanarak, imalatta yer alan yatırımlar desteklenecek.

EYT Destek Paketi: 25 milyar TL kefalet limitine haiz destek paketi ile işverenlerin EYT sürecinde kıdem tazminatı yükü hafifletilecek.

KOBİ Destek Paketi: 10 milyar TL kefalet limitine haiz paket ile imalat sanayi öncelikli olmak üzere işletmelerin yatırım, istihdam ve ihracat odaklı projelerine destek sağlanarak, bulundukları bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı verilecek.

Girişimci Destek Paketi: 4 milyar TL kefalet limitine haiz destek paketi kapsamında girişimcilik ekosistemi geliştirilerek, genç ve tekno girişimcilerin finansmana erişimleri kolaylaştırılacak.

Kadın Girişimci Destek Paketi: 4 milyar TL kefalet limitine haiz paket ile yeni bir iş yeri açmak isteyen ya da iş fikrine dayalı olarak faaliyet gösteren gerçek kişi ya da tüzel işletme sahibi kadın girişimciler ve kadın kooperatifleri desteklenerek kadın girişimciliği ekosistemi güçlendirilecek.

Yeşil Dönüşüm ve Enerji Verimliliği Destek Paketi: 7 milyar TL kefalet limitine haiz söz konusu destek paketi ile iklim değişikliğinin yol açacağı sorunların ülke ekonomisi için getirdiği riskleri bertaraf edecek ve yeşil dönüşümü amaçlayan projeler için KOBİ ölçekli firmalar desteklenecek.

Teknoloji Destek Paketi: 4 milyar TL kefalet limitine haiz destek paketi ile teknoloji alanında yazılım, blokzinciri, yapay zeka, akıllı şehir, giyilebilir teknolojiler, felaket kurtarma merkezleri ve bulut bilişim gibi belirli alanlarla sınırlı olmak üzere teknoloji geliştirme bölgelerindeki teknoloji firmaları desteklenecek.

Dijital Dönüşüm Destek Paketi: 1 milyar TL kefalet limitine haiz paket ile KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerini tamamlanması sağlanacak.

Eğitim Destek Paketi: 10 milyar TL kefalet limitine haiz destek paketi kapsamında personel giderlerini ödemekte güçlük çeken özel okullara finansman desteği sağlanacak.

Yeni Evim Programı İnşaat Destek Paketi: 20 milyar TL kefalet limitine haiz paket ile orta gelir grubuna hitap eden konut arzının artırılabilmesi için konut üreticilerine uygun maliyetli finansman imkanı sağlanacak.

Konut İnşaatı Destek Paketi: 10 milyar TL kefalet limitine haiz destek paketi kapsamında inşaat sektöründe arz/talep uyumsuzluğunun ortadan kaldırılması amaçlanıyor.