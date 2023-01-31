Kaya: Enflasyonla mücadele yılı olmalı

Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yönetici­leri Derneği (GESİAD) Baş­kanı Murat Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri ve yedi Meslek Komitesi Başkanı ile birlikte düzenlediği ba­sın toplantısında ekonomi­nin durumuyla ilgili 2022’yi değerlendirirken 2023 beklentilerini açıkladı. Basın toplantısında makro­ekonomik konulara değinen GESİAD Başkanı Kaya, “Co­vid-19 pandemisinin devam eden etkileri, Rusya ile Uk­rayna arasında 1 yıla yaklaşan sıcak savaş, global tedarik zincirinin bozulmasından kaynaklanan ham­madde sıkıntıları, gelişmiş ülkelerde yaşanan yüksek enflasyon ve durgunluk beklentisi gibi sebepler ülke­mizi de yoğun bir şekilde etkiledi. 2022’yi en hafif anlatı­mıyla zor bir yıl olarak geride bıraktık ve yalnız bırakıl­dık” dedi. Kaya, 2022 yılının kayıtlara 2000 ve 2009 krizleri ile 2020 pandemisi­nin ardından son 30 yılın en düşük büyüme yılı olarak ge­çeceğini söyledi. GESİAD Baş­kanı Murat Kaya, üreten, katma değer sağlayan, ihra­cat yapan ve istihdam oluş­turan genç müteşebbisler olarak önerilerini dile getirir­ken, “2023’te ekonomi yöne­timinin ana gündem mad­desi her durumda enflasyon ile mücadele olmalıdır.

Döviz kurunun üretebilir ve rekabet edebilir seviyeye gelmesi sağlanmalıdır. Devletimizin ihracatçıların üze­rindeki maliyet baskısını hafifletecek önlemleri alması büyük önem taşımaktadır.

Bu kapsamda 2023 yılı ortalama dolar kuru beklenti­mizin üretebilmek ve istihdamımızı sabit tutabilmek için 25 TL, karlılık için de 30 TL bandında olması gerekti­ğini önemle belirtiriz” şeklinde konuştu.

Komite başkanları sektörlerini değerlendirdi

Basın toplantısında konuşan Otomotiv Komitesi Başkanı Mustafa Samancı, Tekstil Komitesi Başkanı Orhan Aksakal, İnşaat Komitesi Başkanı Fatih Kutlucan, Makine ve Robot Teknolojileri Komitesi Başkanı Berkant Arseven, Turizm Komitesi Başkanı Fırat Yıldız ile Eğitim ve Hukuk Komitesi Başkan Vekili Cem Ağ ve Hizmet Komitesi Başkan Vekili Recep Dönmez de kendi sektörlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundular.

Mustafa SAMANCI / Otomotiv Komitesi Başkanı

Avrupa’da resesyon beklentisi, seçim, kur baskısı gibi sebeplerle zor bir yıl olacak. Kurların düşük seviyede kalması bir sorun, ihra­cat için fiyat tutturmak güç, bu sebeple ihracat düşüşü olabilir.

Orhan AKSAKAL / Tekstil Komitesi Başkanı

2023’ten ortak beklentisi, enerji maliyetinin stabil, döviz kurunun olması gereken yere gelmesi ve satışlarının yüzdelik diliminde ih­racata ağırlık verme isteği yönündedir.

Fatih KUTLUCAN / İnşaat Komitesi Başkanı

Kalifiye eleman bulamamak, artan maliyetler üstümüze bir baskı getirirken açıklanan yeni destek paketi ile piyasada bir hareketli­lik beklentisi var.

Berkant ARSEVEN / Makine ve Robot Teknolojileri Komitesi Bşk.

Bizim gibi ihracat yapan ithalatı azaltıcı orta-yüksek teknoloji üre­ten firmalara uygun maliyetli, uzun vade kiralama, ucuz elektrik, SGK desteği gibi teşvikler verilmelidir.

Fırat YILDIZ / Turizm Komitesi Başkanı

Ekonominin düzelmesi sağlanmalı ve bunun dışında Bursa ilimizin görünmeyen değerleri turizme kazandırılmalıdır. Uludağ, sadece kış turizmi olarak değil, tüm mevsimlerde değerlendirilmelidir.

Cem AĞ / Hukuk, Eğitim ve Danışmanlık Komitesi Bşk. Vkl.

2023 yılından ulusal manada beklentimiz elbette ki enflasyonun düşürülmesi, fiyat istikrarının sağlanması, alım gücümüzün art­ması ve ekonomik anlamda güven ortamının tesis edilmesidir.

Recep DÖNMEZ / Bilişim ve Hizmet Komitesi Bşk. Vkl.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün E-ticaret hacmi ve önemi artmakta olup devletin bu anlamdaki destekleri sektör için her zamankinden daha fazla önem arz etmektedir.