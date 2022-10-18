İş dünyası durgunluğa hazırlanıyor
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), Bursa ekonomisinin nabzını tutmak adına üyeleri nezdinde gerçekleştirdiği BUSİAD İktisadi Yönelim Anketi’nin ikincisinin sonuçlarını açıkladı. Çalışmada, Bursa iş insanın ikinci çeyreğin aksine üçüncü çeyrekte durgunluğa hazırlandığı ortaya çıktı.
BUSİAD’ın 270 üyesine ait 202 firmadan 66’sının yanıt verdiği anket Eylül 2022’de gerçekleştirildi. Ankete katılan firmalar, geçen anket döneminde emtia, enerji ve iş gücünden kaynaklanan maliyet artışlarına rağmen üretim sürecine ilişkin bir yavaşlama beklemezken, Eylül ayında gerçekleştirilen yeni ankette ise resesyon beklentisi dikkat çekti. Ankete katılan firmalara yönelik 25 soruya verilen yanıtların analiz edilmesiyle elde edilen sonuçlara göre, küresel düzeyde yaşanan yüksek enflasyona yönelik olarak, gelişmiş ülkelerin verdiği daraltıcı politika tepkileri, küresel finansal koşulları sıkılaştırırken, resesyona ilişkin riskleri de güçlendirmektedir. Türkiye ekonomisinde iktisadi faaliyetin üçüncü çeyrekte yavaşlama eğilimine girdiğine işaret etmektedir. BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, “Üyelerimiz yatırımdan kaçınmıyor. Ancak, batı pazarlarında etkileri hissedilen daralma artık bizim üyelerimizin de geleceğe bakışlarını etkilemiş görünüyor” dedi.
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Ekim 2022
Ekim 2022