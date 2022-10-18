İş dünyası durgunluğa hazırlanıyor

BUSİAD’ın 270 üyesine ait 202 firmadan 66’sının yanıt verdiği anket Eylül 2022’de ger­çekleştirildi. Ankete katılan fir­malar, geçen anket döneminde emtia, enerji ve iş gücünden kaynaklanan maliyet artışlarına rağmen üretim sü­recine ilişkin bir yavaşlama beklemezken, Eylül ayında gerçekleştirilen yeni ankette ise resesyon beklentisi dikkat çekti. Ankete katılan firmalara yö­nelik 25 soruya verilen yanıtların ana­liz edilmesiyle elde edilen sonuçlara göre, küresel düzeyde yaşanan yüksek enflasyona yönelik olarak, gelişmiş ül­kelerin verdiği daraltıcı politika tepki­leri, küresel finansal koşulları sıkılaştı­rırken, resesyona ilişkin riskleri de güçlendirmektedir. Türkiye ekonomisinde iktisadi faaliyetin üçüncü çeyrekte yavaşlama eğilimine gir­diğine işaret etmektedir. BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, “Üyelerimiz yatırım­dan kaçınmıyor. Ancak, batı pazarlarında etkileri hissedilen daralma artık bizim üyelerimizin de gele­ceğe bakışlarını etkilemiş görünüyor” dedi.