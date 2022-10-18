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İş dünyası durgunluğa hazırlanıyor

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), Bursa ekonomisinin nabzını tutmak adına üyeleri nezdinde gerçekleştirdiği BUSİAD İktisadi Yönelim Anketi’nin ikincisinin sonuçlarını açıkladı. Çalışmada, Bursa iş insanın ikinci çeyreğin aksine üçüncü çeyrekte durgunluğa hazırlandığı ortaya çıktı.

Genel 18.10.2022, 00:24
İş dünyası durgunluğa hazırlanıyor

BUSİAD’ın 270 üyesine ait 202 firmadan 66’sının yanıt verdiği anket Eylül 2022’de ger­çekleştirildi. Ankete katılan fir­malar, geçen anket döneminde emtia, enerji ve iş gücünden kaynaklanan maliyet artışlarına rağmen üretim sü­recine ilişkin bir yavaşlama beklemezken, Eylül ayında gerçekleştirilen yeni ankette ise resesyon beklentisi dikkat çekti. Ankete katılan firmalara yö­nelik 25 soruya verilen yanıtların ana­liz edilmesiyle elde edilen sonuçlara göre, küresel düzeyde yaşanan yüksek enflasyona yönelik olarak, gelişmiş ül­kelerin verdiği daraltıcı politika tepki­leri, küresel finansal koşulları sıkılaştı­rırken, resesyona ilişkin riskleri de güçlendirmektedir. Türkiye ekonomisinde iktisadi faaliyetin üçüncü çeyrekte yavaşlama eğilimine gir­diğine işaret etmektedir. BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, “Üyelerimiz yatırım­dan kaçınmıyor. Ancak, batı pazarlarında etkileri hissedilen daralma artık bizim üyelerimizin de gele­ceğe bakışlarını etkilemiş görünüyor” dedi.

#BUSİAD #iş dünyası
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