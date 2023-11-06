İhracatta artış sürüyor

Ekim ayı ihracat rakamları Ticaret Bakanı Prof.Dr.Ömer Bolat ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin katılımıyla Ankara’da açıklandı.

2023 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat %7,4 oranında artışla 22 milyar 873 milyon dolar, ithalat %1,3 oranında artışla 29 milyar 594 milyon dolar oldu. 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde ise, ihracat %0,3 oranında artışla 210 milyar 77 milyon dolar, ithalat %1,2 oranında artışla 304 milyar 27 milyon dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre; ihracat, %0,7 oranında artarak 254 milyar 848 milyon dolar, ithalat, %3,1 oranında artarak 367 milyar 293 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ekim ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Almanya (1 milyar 764 milyon dolar), Irak (1 milyar 322 milyon dolar) ve ABD (1 milyar 253 milyon dolar) oldu. Ekim ayında sektörlere göre ihracatın payı sırasıyla; İmalat Sanayi sektörü %93,4 (21 milyar 352 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü %4,6 (1 milyar 41 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü %1,6 (375 milyon dolar) oldu.