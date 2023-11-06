İhracatta artış sürüyor
Türkiye’nin ihracatı geçen yılın ekim ayına göre yüzde 7,4 oranında artışla 22 milyar 873 milyon dolar olurken ithalatı yüzde 1,3 oranında artışla 29 milyar 594 milyon dolar oldu.
Ekim ayı ihracat rakamları Ticaret Bakanı Prof.Dr.Ömer Bolat ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin katılımıyla Ankara’da açıklandı.
2023 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat %7,4 oranında artışla 22 milyar 873 milyon dolar, ithalat %1,3 oranında artışla 29 milyar 594 milyon dolar oldu. 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde ise, ihracat %0,3 oranında artışla 210 milyar 77 milyon dolar, ithalat %1,2 oranında artışla 304 milyar 27 milyon dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre; ihracat, %0,7 oranında artarak 254 milyar 848 milyon dolar, ithalat, %3,1 oranında artarak 367 milyar 293 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ekim ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Almanya (1 milyar 764 milyon dolar), Irak (1 milyar 322 milyon dolar) ve ABD (1 milyar 253 milyon dolar) oldu. Ekim ayında sektörlere göre ihracatın payı sırasıyla; İmalat Sanayi sektörü %93,4 (21 milyar 352 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü %4,6 (1 milyar 41 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü %1,6 (375 milyon dolar) oldu.
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