IBIA Expo için geri sayım

Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA) tarafından bu yıl ilki düzenlenecek olan IBIA Expo – Yatak Yan Sanayi ve Teknoloji Fuarı, 6 – 9 Ekim tarihleri arasında İs­tanbul Fuar Merkezi’nde yapılacak.

Yatak yüzü kumaşı, kulp, hareketli meka­nizma, nonwoven kumaş, elyaf, yatak tutkalı, paket yay, sünger, ambalaj ürün­ler, yatak fermuarı, yatak kılıfı, ev tekstili, yorgan, yastık, yatak üretim hat­ları, yatak ambalaj maki­neleri, yorgan makineleri, yay dizgi makineleri, oto­matik tutkal hattı, hotmelt tabancaları, yatak kapsül­leri, yatak etiketleri başta olmak üzere binlerce ino­vatif ürün ve teknolojiler IBIA Expo’da görücüye çı­kacak.

25 bine yakın ziyaretçi bekleniyor

Türkiye’nin yatak kom­ponentleri ve teknolojileri konusunda tek fuarı olma özelliği taşıyan IBIA Expo ile ilgili açıklamalarda bu­lunan IBIA Yönetim Ku­rulu Başkanı Osman Güler, fuara 100 ül­keden 25 bine yakın ziyaretçi beklediklerini söyledi.

Fuarın, ya­tak yan sa­nayi, makine ve ekipman­ları profesyo­nellerini bir araya getiren bir ticaret fuarı olmasının yanı sıra en son teknoloji­lerin ve inovatif ürünlerin sergilenecek önemli bir ih­racat platformu özelliği ta­şıyacağını aktaran Güler, “IBIA Expo ile üyelerimiz mevcut müşterileri ile bir­likte sektörde birçok yeni yatak üreticileriyle B2B yeni ticari ilişkiler kurarak, sektörün dinamizmine, heyecan ve sinerji kata­caklar” dedi.

Fuarda, sektördeki son gelişmelerin uzmanları ta­rafından ele alınacağı se­minerler düzenleneceği bilgisini paylaşan Osman Güler, “Fuar süresinde ‘ya­tak endüstrisindeki trend­ler’, ‘yatak üretiminde en­düstri 4.0’, ‘sürdürülebilirlik ve izle­nebilirlik’, ‘kalite, etki ve yeni ürün’, ve ‘yeni pa­zarlara ulaşım’ gibi ko­nularda seminerler dü­zenlenecek” diye konuştu.

“Pazara hakim olmayı hedefliyoruz”

Açıklamalarında Türk yatak yan sanayi sektörü ile ilgili değer­lendirmelerde de bulu­nan Osman Güler şun­ları kaydetti: “Türkiye’de yatak üre­ticileri son 10 yılda ciddi bir ivme yakala­yarak yüzde 512 bü­yüme ile 256 milyon do­lar ihracata ulaştı. Türk yatak teknolojileri ve kom­ponent üreticileri olarak bizler de dünyada Çin’den sonra en iyi ikinci ülke ko­numundayız. Pandemi dö­neminde yaşanan yoğun­luğun ardından bir durgunluk var ama bunun çok uzun süreceğini dü­şünmüyorum. Sektör yine yüksek bir ivme ile büyü­meye devam edecektir. Türkiye olarak çok avan­tajlarımız var. Dünyada Çin’den sonra en büyük oyunculardan biriyiz. Ülke olarak birçok konuda avantajlıyız. Coğrafi pozis­yonumuzdan kaynakla­nan navlun masrafları, üretkenlik, inovatiflik, ay­rıca ürün kalite çeşitliliği ve buna dayalı fiyat per­formansları gibi öne çıkan özelliklerimiz var. Dün­yada kullanılan yatak bile­şimlerin birkaç tanesi ile değil tüm katmanları ile pazara hakim olmayı he­defliyoruz.

Türkiye’yi Çin Halk Cumhuriyeti’nden sonra yatak üreticilerine tedarik sağlayan ikinci ülke konu­muna yükselttik. Artan ih­racat ivmesiyle ülke eko­nomisine katkı sağlamaya odaklandık.”

Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren firmala­rın üretimlerinin 3 milyar dolar, ihracatlarının 2 mil­yar dolar ve istihdamları­nın ise 25 bin olduğu bilgi­sini paylaşan Güler, 2023 yılı sonuna kadar üretim­lerini 4 milyar dolara, ih­racatlarını 3 milyar do­lara ve istihdamlarını 35 bin kişiye çıkarmayı he­deflediklerini vurguladı.

IBIA Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, “Sektör olarak üretim ve ihracatımızı artırmaya odaklandık. Hedefimiz dünyada ilk 3 ülke ara­sına girmek.

Bu yüzden IBIA’yı ha­yata geçirdik. IBIA Expo fuarımız ile de üyelerimi­zin ticari faaliyetlerini ar­tırmasına katkı sağlayacağız” dedi.

Expo 2022’ye katılacak Bursa firmaları

1 ELEKTROTEKS LTD. ŞTİ.

2 DURAK TEKSTİL A.Ş.

3 İSTMAG LTD. ŞTİ.

4 KIRAYTEKS A.Ş.

5 ÖZAY GRUP LTD. ŞTİ.

6 RB KARESİ TEKSTİL A.Ş.

7 İKİYILDIZ ÖRME LTD. ŞTİ.

8 NANO YAY SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

9 MARSALA HOME TEKSTİL A.Ş.

10 BED TEKSTİL LTD. ŞTİ.

11 RUBATEKS LTD. ŞTİ.

12 JAKARTEKSTELİK LTD. ŞTİ.

13 NAMLI TEKSTİL LTD. ŞTİ.

14 HÜRPOL POLİÜRETAN A.Ş.

15 MARSTEKS LTD. ŞTİ.

16 YILMAZ SÜNGER LTD. ŞTİ.

17 BELLA YAY LTD. ŞTİ.

18 KAYSERİLİ TEKSTİL LTD. ŞTİ.

19 LUDA ÇELİK TEL LTD. ŞTİ.

20 3K SÜNGER KUMAŞ MALZ.

21 KALAYLI TEKSTİL ÖRME DOKUMA KONF. SAN. TİC. A.Ş.

22 EDDA MAKİNE AMB. NAK. İNŞ. KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

23 İNOTEKS TEKSTİL VE DERİ SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

24 NESE KİMYA PLS. KAU. MET. MEF. TEK. MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.