IBIA Expo için geri sayım
Yatak yan sanayi sektörü 6 – 9 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek IBIA Expo – Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı’na hazırlanıyor. Uluslararası boyutta düzenlenecek IBIA Expo’ya 100 ülkeden 25 bine yakın ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.
Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA) tarafından bu yıl ilki düzenlenecek olan IBIA Expo – Yatak Yan Sanayi ve Teknoloji Fuarı, 6 – 9 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılacak.
Yatak yüzü kumaşı, kulp, hareketli mekanizma, nonwoven kumaş, elyaf, yatak tutkalı, paket yay, sünger, ambalaj ürünler, yatak fermuarı, yatak kılıfı, ev tekstili, yorgan, yastık, yatak üretim hatları, yatak ambalaj makineleri, yorgan makineleri, yay dizgi makineleri, otomatik tutkal hattı, hotmelt tabancaları, yatak kapsülleri, yatak etiketleri başta olmak üzere binlerce inovatif ürün ve teknolojiler IBIA Expo’da görücüye çıkacak.
25 bine yakın ziyaretçi bekleniyor
Türkiye’nin yatak komponentleri ve teknolojileri konusunda tek fuarı olma özelliği taşıyan IBIA Expo ile ilgili açıklamalarda bulunan IBIA Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, fuara 100 ülkeden 25 bine yakın ziyaretçi beklediklerini söyledi.
Fuarın, yatak yan sanayi, makine ve ekipmanları profesyonellerini bir araya getiren bir ticaret fuarı olmasının yanı sıra en son teknolojilerin ve inovatif ürünlerin sergilenecek önemli bir ihracat platformu özelliği taşıyacağını aktaran Güler, “IBIA Expo ile üyelerimiz mevcut müşterileri ile birlikte sektörde birçok yeni yatak üreticileriyle B2B yeni ticari ilişkiler kurarak, sektörün dinamizmine, heyecan ve sinerji katacaklar” dedi.
Fuarda, sektördeki son gelişmelerin uzmanları tarafından ele alınacağı seminerler düzenleneceği bilgisini paylaşan Osman Güler, “Fuar süresinde ‘yatak endüstrisindeki trendler’, ‘yatak üretiminde endüstri 4.0’, ‘sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik’, ‘kalite, etki ve yeni ürün’, ve ‘yeni pazarlara ulaşım’ gibi konularda seminerler düzenlenecek” diye konuştu.
“Pazara hakim olmayı hedefliyoruz”
Açıklamalarında Türk yatak yan sanayi sektörü ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Osman Güler şunları kaydetti: “Türkiye’de yatak üreticileri son 10 yılda ciddi bir ivme yakalayarak yüzde 512 büyüme ile 256 milyon dolar ihracata ulaştı. Türk yatak teknolojileri ve komponent üreticileri olarak bizler de dünyada Çin’den sonra en iyi ikinci ülke konumundayız. Pandemi döneminde yaşanan yoğunluğun ardından bir durgunluk var ama bunun çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Sektör yine yüksek bir ivme ile büyümeye devam edecektir. Türkiye olarak çok avantajlarımız var. Dünyada Çin’den sonra en büyük oyunculardan biriyiz. Ülke olarak birçok konuda avantajlıyız. Coğrafi pozisyonumuzdan kaynaklanan navlun masrafları, üretkenlik, inovatiflik, ayrıca ürün kalite çeşitliliği ve buna dayalı fiyat performansları gibi öne çıkan özelliklerimiz var. Dünyada kullanılan yatak bileşimlerin birkaç tanesi ile değil tüm katmanları ile pazara hakim olmayı hedefliyoruz.
Türkiye’yi Çin Halk Cumhuriyeti’nden sonra yatak üreticilerine tedarik sağlayan ikinci ülke konumuna yükselttik. Artan ihracat ivmesiyle ülke ekonomisine katkı sağlamaya odaklandık.”
Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren firmaların üretimlerinin 3 milyar dolar, ihracatlarının 2 milyar dolar ve istihdamlarının ise 25 bin olduğu bilgisini paylaşan Güler, 2023 yılı sonuna kadar üretimlerini 4 milyar dolara, ihracatlarını 3 milyar dolara ve istihdamlarını 35 bin kişiye çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.
IBIA Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, “Sektör olarak üretim ve ihracatımızı artırmaya odaklandık. Hedefimiz dünyada ilk 3 ülke arasına girmek.
Bu yüzden IBIA’yı hayata geçirdik. IBIA Expo fuarımız ile de üyelerimizin ticari faaliyetlerini artırmasına katkı sağlayacağız” dedi.
Expo 2022’ye katılacak Bursa firmaları
1 ELEKTROTEKS LTD. ŞTİ.
2 DURAK TEKSTİL A.Ş.
3 İSTMAG LTD. ŞTİ.
4 KIRAYTEKS A.Ş.
5 ÖZAY GRUP LTD. ŞTİ.
6 RB KARESİ TEKSTİL A.Ş.
7 İKİYILDIZ ÖRME LTD. ŞTİ.
8 NANO YAY SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
9 MARSALA HOME TEKSTİL A.Ş.
10 BED TEKSTİL LTD. ŞTİ.
11 RUBATEKS LTD. ŞTİ.
12 JAKARTEKSTELİK LTD. ŞTİ.
13 NAMLI TEKSTİL LTD. ŞTİ.
14 HÜRPOL POLİÜRETAN A.Ş.
15 MARSTEKS LTD. ŞTİ.
16 YILMAZ SÜNGER LTD. ŞTİ.
17 BELLA YAY LTD. ŞTİ.
18 KAYSERİLİ TEKSTİL LTD. ŞTİ.
19 LUDA ÇELİK TEL LTD. ŞTİ.
20 3K SÜNGER KUMAŞ MALZ.
21 KALAYLI TEKSTİL ÖRME DOKUMA KONF. SAN. TİC. A.Ş.
22 EDDA MAKİNE AMB. NAK. İNŞ. KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
23 İNOTEKS TEKSTİL VE DERİ SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
24 NESE KİMYA PLS. KAU. MET. MEF. TEK. MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.