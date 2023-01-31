HOSAB’da seçimler yapıldı

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri kapsamında HOSAB Müteşebbis Heyeti Seçimli Top­lantısı, 17 Ocak Salı günü HOSAB Konfe­rans Salonu’nda yapıldı ve bölgede yönetimleri belirleme süreci böylece baş­ladı. Toplantıda HOSAB Başkanı Ömer Faruk Korun 2019-2022 dönemi yönetim faaliyetleri ile ilgili bilgiler verdi. Daha sonra HOSAB Müteşebbis Heyetinde görev alacak 7 asıl 7 yedek katılımcı se­çimi gerçekleştirildi ve asıl üyeler olarak Erkan Pancaroğlu, Fatih Sivri, Tahir Taner Acar, İbrahim Gökdağ, Mehmet Topak, Metin Güvenilir ve Tamer Çelebi, yedek üyeler olarak da Kadri Öztürk, Bahtiyar Yenizağra, Ufuk Erdoğan, Fahri Hacıalioğlu, Halil İbrahim Nalbantoğlu, Erol Çelik ve İbrahim Doğangün oybirliği ile seçildiler.

15 kişilik müteşebbis heyet belirlendi

Katılımcı üyelerin belirlenmesinden sonra kuruluş protokolündeki katılım payı yüzde 100 olan Hasanağa Sanayici ve İş Adamları Derneği (HOSABSİAD) ta­rafından yeniden görevlendirilen 8 asıl, 8 yedek üye ile birlikte HOSAB Müteşebbis Heyeti 15 asıl 15 yedek üyeden oluştu. HOSABSİAD’ın görevlendirdiği 8 asıl üye Ömer Faruk Korun, Sezayi Sezer, Vedat Saygın, Rıdvan İşbaşaran, Ümit Sırt, Erdil Uğurlu, Nazmi Kırımcı ve Ali Şener Acar, yedek üyeler ise Haluk Korun, Sedat Sezer, İlhan Ferit Öztürk, İrem Tozluyurt, Oktay Örnek, Vedat Güneş, Mustafa Ba­cakçı ve Hazım İsmail Ünver oldu. HO­SABSİAD Müteşebbis Heyeti yaptığı ilk toplantıda oybirliği ile Sezayi Sezer’i yeni­den başkan seçerken, Erkan Pancaroğlu da oybirliği ile Başkan Vekili oldu.

Yönetim Kurulu değişmedi

15 kişilik HOSAB Müteşebbis Heyeti ta­rafından oybirliği ile seçilen 5 kişilik HOSAB Yönetim Kurulu da şu isimlerden oluştu; Ömer Faruk Korun, Sezayi Sezer, Erkan Pancaroğlu, Tahir Taner Acar, Fatih Sivri. Yedek üyeler ise Vedat Saygın, Rıd­van İşbaşaran, İbrahim Gökdağ, Mehmet Topak ve Metin Güvenilir. HOSAB Dene­tim Kurulu asıl üyeliklerine İbrahim Gök­dağ ve Erdil Uğurlu, yedek üyeliklere ise Mehmet Topak ve Metin Güvenilir seçildi. HOSAB Yönetim Kurulu yaptığı ilk top­lantıda Ömer Faruk Korun’un başkanlığı­nın devamına karar verirken, Erkan Pancaroğlu Başkan Vekili, Sezayi Sezer, Fatih Sivri ve Tahir Taner Acar da üye ola­rak görev aldılar.