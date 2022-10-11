Eylülde 22,6 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), eylül ayı ihracat verilerini Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılımıyla Trabzon’da açıkladı. Genel Ticaret Sistemi (GTS) kayıtlarına göre eylül ayı ihracatı yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolara ulaştı.

Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye’nin, ihracatta 2021 yılında yakaladığı başarıyı 2022 yılında da sürdürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“22,6 milyar dolar tüm zamanların en yüksek eylül ayı ihracat rakamıdır. 2022 yılının ilk 9 ayının tamamında aylık olarak en yüksek ihracat rakamlarına ulaşmış bulunuyoruz.

2022 yılı Ocak-Eylül dönemi ihracatımız ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış ile 188,2 milyar dolar seviyesine çıkarak oldukça güçlü bir performans göstermiştir.”

33 milyar dolar ithalat

Enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan sert artışın etkisi ile eylül ayında ithalatın 33 milyar dolar olarak gerçekleştiği bilgisini veren Bakan Muş, “Eylül ayında altın ve enerji hariç tutulduğunda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 100’ün üzerine çıkmaktadır” dedi.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise konuşmasında ihracatta kilogram başına birim değerdeki artışın devam devam ettiğini belirterek, birim ihracat değerinin geçen yılın eylül ayına göre yüzde 22 artışla 1,62 dolara yükseldiği bilgisini paylaştı.

Parite kaybı sürüyor

Yılbaşında 1,15 seviyesinde olan euro/dolar paritesinin eylülde 0,96’ya kadar gerilediğini hatırlatan Mustafa Gültepe, bu durumun ihracata olumsuz yansımasının devam ettiğini vurguladı. Gültepe ihracatta parite kaynaklı kaybın sadece eylülde 1,8 milyar dolara ulaştığını, yılbaşından bu yana ise 10 milyar dolara ulaştığını sözlerine ekledi.

Bursa’nın eylül ayı ihracat performansı

Otomotiv yükselişe geçti

Geçtiğimiz yılın eylül ayına göre ihracatını yüzde 11 artırmayı başaran Bursa’nın 2022 yılı Ocak-Eylül döne­minde gerçekleştirdiği ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artışla 11,8 milyar dolar oldu.

Eylül ayında Bursa’da en fazla ihracatı otomotiv sektörü gerçekleştirdi. Sektörün ihracatı 2021 yılı Eylül ayına kıyasla yüzde 20,8 arta­rak 591 milyon 859 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Otomotivi, 144 mil­yon dolarlık ihracatla hazır giyim ve konfeksiyon, 123 milyon 892 bin do­larla makine ve aksamları, 118 892 bin dolarla çelik ve 117 226 bin dolarla tekstil takip etti.

Türkiye’nin eylül ayı ihracat performansı

Kimya liderliğini korudu

Eylül ayında 15 sektör ihracatını artırdı. Kimyevi maddeler geçen ay da ihracattaki liderliğini sürdürdü. Sektör eylülde 2,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken bunu, 2,7 milyar dolarla otomotiv, 1,9 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1,7 milyar dolarla çelik, 1,3 milyar dolarla elektrik elektronik sektörü takip etti.

Eylülde hububat, makine ve yaş meyve sebze mamulleri sektörleri tarihlerinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdi. Otomotiv, mobilya ve mücevher sektörlerinde de dikkat çekici artışlar yaşandı.

45 il ihracatını artırdı

45 ilin ihracatını artırdığı eylülde en çok ihracat yapan ilk 5 il 8,8 milyar dolarla İstanbul, 1,5 milyar dolarla Kocaeli, 1,4 milyar dolarla Bursa, 1,2 milyar dolarla İzmir ve 881 milyon dolarla Ankara oldu. Söz konusu ayda Sakarya, Çorum, Konya ve Gaziantep’te de önemli ihracat artışları yaşandı.

Almanya ilk sırada

Eylül’de 220 ülkeye ihracat gerçekleştiren Türk ihracatçısı, 131 ülkeye ihracatını artırmayı başardı. Söz konusu dönemde en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla ABD ve 1 milyar dolarla Irak oldu. Söz konusu ayda Suudi Arabistan’a yüzde 221, Lübnan’a yüzde 102 ve İsviçre’ye yüzde 71’lik ihracat artışı yaşandı.