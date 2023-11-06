Ermaksan Additive 3D yazıcısını sergileyecek

Ermaksan Makine’nin metal 3D katmanlı üretim teknolojisinde öncü Türk şirketi Ermaksan Additive, Avrupa’nın önde gelen katmanlı üretim etkinliği Formnext’te görücüye çıkacak. Fuar, 7-10 Kasım 2023 tarihleri arasında Frankfurt Messe’de gerçekleşecek.

Ermaksan Makine’nin bir kuruluşu olan Ermaksan Additive, yenilikçi 3D baskı çözümlerinde ön sıralarda yer alıyor. Metal 3D katmanlı imalat teknolojisini üreten ilk Türk şirketi olan Ermaksan Additive, rekabetçi üretim ortamını yeniden tanımlıyor. Son teknoloji makine, pratik işlevsellik ve ergonomik tasarımın kusursuz bir karışımını sunarak, onu çeşitli üretim uygulamaları için ideal seçim haline getiriyor. Kompakt tasarımı ve Ø120 mm x 80 mm üretim hacmiyle ENAVISION 120, hızlı, güvenilir ve uygun maliyetli katmanlı üretim sağlıyor. ENAVISION 120’nin yeni tasarımı laboratuvarlara ve ofis ortamlarına uyacak şekilde yapılandırılmıştır. Bu özellikler ürünün dental, medikal, üniversiteler ve araştırma enstitüleri gibi uygulama alanları için ideal bir seçim haline getiriyor. 3D yazıcı, seçici Lazer Ergitme yöntemini kullanılıyor. Bu teknoloji kullanılarak metal tozlarının işlenmesiyle elde edilen sonuç, yüzde 99’un üzerinde yoğunluğa ve mükemmel mekanik özelliklere sahip, endüstri standartlarını karşılayan parçalar olarak kabul ediliyor.