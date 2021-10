Coşkulu gecede emeği geçenler ve başarılı firmalar ödüllendirildi 

Semih AYDIN

NOSAB’ın 20’nci kuruluş yılı nedeniyle NOSAB İdari Hizmet Binası bahçesinde NİLSİAD Yönetim Kurulu Başkanı, NOSAB Müteşebbis Heyet Başkanı Yalçın Aras ve NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez ev sahipliğinde düzenlenen kutlama yemeğine; Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz başta olmak üzere protokol mensubları, OSB Başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve bölge sanayicileri katıldı.

Emeği geçenlere teşekkür

Programın açılışında konuşan NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, “20’nci yılımızı kutlamaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Bizi bu özel günümüzde yalnız bırakmadığınız için hepinize minnettarım. 20 yıl boyunca NOSAB’ın bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. NİLSİAD Yönetim Kurulu Başkanı, NOSAB Müteşebbis Heyet Başkanı Yalçın Aras da, “Kurumların başarılı olmasında yasaların da büyük önemi var. Böyle olmasaydı NOSAB ve benzeri yerler olamazdı. 2001 yılında kurduğumuz NOSAB’ı bugünlere getirmeyi başardık. Bu süreçte sosyal sorumlulukları asla unutmadık” diye konuştu.

“Rekabet üstünlüğümüzü almayın”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 4562 sayılı OSB Kanunu’nda yapmayı planladığı değişiklikler hakkında da konuşan Aras, OSB yönetimlerinin, müteşebbis heyet ile mülki idareye devrini öngören taslağın kendilerini üzdüğünü söyledi. OSB’lerin kendi yöneticileri ve bütçeleriyle başarılı bir şekilde yönetildiğine değinen Aras, “Sanayici bölgesi için kendi parasını kendisi harcıyor, alt yapısını üst yapısını en güzel şekilde yapıyor” dedi. Türkiye’nin ihracatında OSB’lerin büyük payı olduğunu anımsatan Aras, yasa ile birlikte OSB’lerin rekabet üstünlüğünün elinden alınmaması gerektiğini vurgulayarak şu çağrıda bulundu; “Pandemide de dünyada eşi benzeri olmayan bir şekilde üretimlerimizi durdurmadan çalıştık. Getirilmesi planlanan düzenlemelerle birlikte OSB’lerin rekabet üstünlüğünü ellerinden almasınlar. Bu yüzden yasa taslağını doğru bulmuyor ve gözden geçirilmesini istiyoruz.”

NOSAB’a övgü dolu sözler

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise, NOSAB’ın hayalden gerçeğe giden sürecini her kademede gördüklerini belirterek, “Bugün çok modern ve örnek bir bölgeyle karşı karşıyayız” dedi. Üretim, istihdam ve ihracatla ülke ve Bursa ekonomisine katkı sağlayan NOSAB’lı sanayicileri tebrik eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan vekili Murat Demir de, “Büyükşehir Belediyesi olarak her daim yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Aras’ın adı yaşayacak

Coşku dolu gece bir sürprizle renklendi. Bölgenin bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan ve şu an görevine NİLSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve NOSAB Müteşebbis Heyet Başkanı olarak devam eden Yalçın Aras’a şaşırtan bir sürpriz yapıldı. NOSAB İdari Hizmet Binası’ndaki konferans salonuna Yalçın Aras Konferans Salonu ismi verildi.

Emeği geçen isimler unutulmadı

Konuşmalar sonrasında ödül törenine geçildi. Gecede; 20 yıl boyunca Nilüfer Sanayi Bölgesi için emeğini esirgemeyen isimlere plaketleri verildi. Uzun yıllar yönetim kurulunda görev alarak bölgenin buraya gelmesinde katkıları olan Ahmet Şükrü Gündoğdu ve Aral Alkan’a, kuruluştan itibaren bölge planının bugüne gelmesinde büyük emekleri olan Harita Mühendisi Mustafa Demirel ve Şehir Plancısı Nevin Demirel’e, önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanları Mehmet Fikri Ünal, Yalçın Aras ve Levent Bezmez ile NİLSİAD Kurucu Başkanı rahmetli Feridun Yeşil adına oğlu Kağan Yeşil’e teşekkür plaketleri verildi. Gecede, genç istihdamı, kadın istihdamı, genel istihdam, ihracat ve ciro kategorileri olmak üzere 5 ayrı kategoride başarı sağlayan firmalara da ödülleri takdim edildi. Gece, sanatçı Özge Öztimurun performansıyla devam etti.