CEV Endüstri 4.0’da devrim yaratacak

Meslekî ve teknik eğitim alanında glo­bal ölçekte öncü kuruluş olmayı mis­yon edinen Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV), Av­rupa Birliği (AB) iş birliğiyle gerçekleştireceği ADDress For Future Projesini, Bursa’da dü­zenlediği basın toplantıyla tanıttı. Proje, AB “Erasmus + KA220 (Yetişkin Eğitiminde İş Birliği Ortaklıkları)” programı kapsamında alınan fonla gerçekleştirilecek. Coşkunöz Holding ve Coşkunöz Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş, “Sa­nayi üretiminde geleceğin en önemli tekno­lojilerinden olan ve 3 boyutlu yazıcılarla üre­tim yapılan katmanlı üretimi hem Türkiye’de hızlandırmak hem de Avrupa ça­pında ortak bir eğitim ve iş birliği platformu oluşturmak üzere ‘ADDress For Future’ proje­sini hayata geçirdik. Katmanlı üretim tekno­lojisi; otomotivden medikale, makine üreti­minden savunma ve havacılığa kadar pek çok sektörde kullanılıyor. Sanayimizin dijital dönüşümüyle birlikte üç boyutlu yazıcı kul­lanabilen, katmanlı üretim mantığıyla düşü­nebilen nitelikli iş gücüne ihtiyaç her geçen gün daha fazla artıyor. Bu amaçla 2021 yı­lında Katmanlı Üretim Eğitim ve Deneyim Merkezimizi (KÜME) açarak geleceğin mes­leklerine yatırım yapmaya başladık. Şimdi de ‘ADDress For Future’ projesi ile katmanlı üretim teknolojilerinin benimsenmesini hız­landırmak istiyoruz” diye konuştu. CEV Mü­dürü Bige Tınmazsoy Susuzlu da proje de­taylarıyla ilgili bilgi vererek “Daha önce açtığımız merkezimizle yurt dışında çok pa­halı olan bu eğitimi yerelleştirerek, ülkemize hediye ettik. ‘ADDress For Future’ ise AB ile bu alanda ortak müfredat ve politikalar oluş­turulmasına imkan sağlayacak bir platform olacak. Vakıf olarak amacımız, finansal zor­luk yaşayan bireylere, mesleklerinde bir adım öne çıkabilmeleri ve iş bulabilmeleri için ücretsiz fayda sağlamak” diye konuştu.