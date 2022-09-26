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CEV Endüstri 4.0’da devrim yaratacak

Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV), Avrupa Birliği projesi ‘ADDress For Future’ ile geleceğin teknolojilerinden katmanlı üretime yönelik Avrupa çapında bir eğitim ve iş birliği platformu oluşturacak.

Genel 26.09.2022, 21:01
CEV Endüstri 4.0’da devrim yaratacak

Meslekî ve teknik eğitim alanında glo­bal ölçekte öncü kuruluş olmayı mis­yon edinen Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV), Av­rupa Birliği (AB) iş birliğiyle gerçekleştireceği ADDress For Future Projesini, Bursa’da dü­zenlediği basın toplantıyla tanıttı. Proje, AB “Erasmus + KA220 (Yetişkin Eğitiminde İş Birliği Ortaklıkları)” programı kapsamında alınan fonla gerçekleştirilecek. Coşkunöz Holding ve Coşkunöz Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş, “Sa­nayi üretiminde geleceğin en önemli tekno­lojilerinden olan ve 3 boyutlu yazıcılarla üre­tim yapılan katmanlı üretimi hem Türkiye’de hızlandırmak hem de Avrupa ça­pında ortak bir eğitim ve iş birliği platformu oluşturmak üzere ‘ADDress For Future’ proje­sini hayata geçirdik. Katmanlı üretim tekno­lojisi; otomotivden medikale, makine üreti­minden savunma ve havacılığa kadar pek çok sektörde kullanılıyor. Sanayimizin dijital dönüşümüyle birlikte üç boyutlu yazıcı kul­lanabilen, katmanlı üretim mantığıyla düşü­nebilen nitelikli iş gücüne ihtiyaç her geçen gün daha fazla artıyor. Bu amaçla 2021 yı­lında Katmanlı Üretim Eğitim ve Deneyim Merkezimizi (KÜME) açarak geleceğin mes­leklerine yatırım yapmaya başladık. Şimdi de ‘ADDress For Future’ projesi ile katmanlı üretim teknolojilerinin benimsenmesini hız­landırmak istiyoruz” diye konuştu. CEV Mü­dürü Bige Tınmazsoy Susuzlu da proje de­taylarıyla ilgili bilgi vererek “Daha önce açtığımız merkezimizle yurt dışında çok pa­halı olan bu eğitimi yerelleştirerek, ülkemize hediye ettik. ‘ADDress For Future’ ise AB ile bu alanda ortak müfredat ve politikalar oluş­turulmasına imkan sağlayacak bir platform olacak. Vakıf olarak amacımız, finansal zor­luk yaşayan bireylere, mesleklerinde bir adım öne çıkabilmeleri ve iş bulabilmeleri için ücretsiz fayda sağlamak” diye konuştu.

#Coşkunöz Eğitim Vakfı #CEV #üretim #Teknoloji #Avrupa #eğitim
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