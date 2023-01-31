BUSİAD 45 yaşında
Bursa iş dünyasını gönüllülük esasına dayalı, bağımsız yeni bir dernek altında toplamak üzere 1978 yılında kurulan Anadolu’nun ilk SİAD’ı BUSİAD, kuruluşunun 45’inci yılını kutluyor.
Anadolu’daki sanayi ve iş dünyasının örgütlenme sürecindeki ilk model olan ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nden (TÜSİAD) sonra Türkiye’nin ikinci, Anadolu’nun ise ilk SİAD’ı olma özelliği taşıyan Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) 45 yaşında.
Kuruluş bildirimini 1978 yılında İçişleri Bakanlığı’na ileten BUSİAD, ilk genel kurulunu ise 1979 yılında yaptı.
Doğan Ersöz’ün başkanlığını yaptığı yönetim kurulunda Giray Odman, Burhan Kurtul, Mehmet Beysel, Hikmet Komar, Turgut Gökay ve Hüsamettin Örüç’ten oluştu.
Üyelerinin sponsorluğu ile 1995 yılında Kültürpark’ın içinde yaptırılan BUSİAD Evi olarak adlandırılan yönetim binasına geçen dernek, faaliyetlerini halen burada sürdürmekte. Türkiye’nin en büyük ve eski iş insanları derneklerinden olan BUSİAD, 33 sektörde faaliyet gösteren toplam 260 üyesiyle Bursa ve ülke ekonomisine katma değer sağlıyor. Dernek, kuruluşundan bugüne kadar imza attığı çalışmalarla da öncü olma rolünü sürdürüyor.
BUSİAD, 45’inci kuruluş yılı nedeniyle üyelerine BUSİAD Logosu ve Evi’nin resimlerinin bulunduğu çeşitli hediyeler gönderdi.
BUSİAD Yönetim Kurulu imzasıyla paylaşılan yazıda, “45 yıllık geçmişinde sayısız başarılara imza atan ve yaptıklarıyla kentimizin ve ülkemizin saygın kurumları arasında yer alan BUSİAD Ailesi’nin fertleri olmaktan gurur ve onur duyuyoruz. BUSİAD’ımızın logosundaki dut yaprağı, ipek kozası ve dişli, kurucularımızın sürdürülebilirliği 45 yıl önce öngörmüş olmalarının kanıtıdır” ifaderline yer verildi.
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