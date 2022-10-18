Bursa’ya teşvik yağdı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ağustos ayında Bursa’da 91 firmaya 2 milyar 756 milyon 355 bin 255 liralık yatırım teşvik belgesi düzenledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Ağustos 2022 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi 9 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, ağustos ayında 1261 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 47 milyar 473 milyon 968 bin 757 lira, ithal makine ve teçhizat yatırımları 956 milyon 401 bin 128 dolar olarak hesaplandı. Söz konusu yatırımların gerçekleştirilmesi 32 bin 148 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Ağustos ayında Bursa’da 91 firmaya yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 2 milyar 756 milyon 355 bin 255 lira, ithal makine ve teçhizat yatırımları ise 69 milyon 55 bin 826 dolar olarak kayıtlara geçti. Söz konusu yatırımların hayata geçirilmesiyle Bursa’da 1.431 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor.
Ağustos ayında Bursa’da yatırım teşviki alan projelerde güneş enerjisi yatırımları dikkat çekti. Söz konusu ayda Bursa’da 24 firma güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu için yatırım teşvik belgesi almaya hak kazandı. Bu projelerin yatırım tutarı ise 182 milyon 155 bin 57 lira olarak hesaplandı.
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