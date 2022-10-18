Bursa’ya teşvik yağdı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Ağustos 2022 dönemine ait yatı­rım teşvik belgesi listesi 9 Ekim 2022 ta­rihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, ağustos ayında 1261 yatı­rım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 47 milyar 473 milyon 968 bin 757 lira, ithal makine ve teçhizat yatırımları 956 milyon 401 bin 128 dolar olarak hesaplandı. Söz konusu yatırımların gerçek­leştirilmesi 32 bin 148 kişinin istihdam edilmesi plan­lanıyor. Ağustos ayında Bursa’da 91 firmaya yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tu­tarı 2 milyar 756 milyon 355 bin 255 lira, ithal makine ve teçhizat yatı­rımları ise 69 milyon 55 bin 826 do­lar olarak kayıtlara geçti. Söz ko­nusu yatırımların hayata geçirilmesiyle Bursa’da 1.431 kişi­nin istihdam edilmesi öngörülüyor.

Ağustos ayında Bursa’da yatırım teşviki alan proje­lerde güneş enerjisi yatırımları dikkat çekti. Söz ko­nusu ayda Bursa’da 24 firma güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu için yatırım teşvik belgesi almaya hak kazandı. Bu projelerin yatırım tutarı ise 182 mil­yon 155 bin 57 lira olarak hesaplandı.