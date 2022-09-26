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Bursa’ya 14 fuar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2023 Yılı Fuar Takvimi’ni yayınladı. Türkiye genelinde 345 fuarın organize edileceği 2023 yılında Bursa’da 14 fuar düzenlenecek.

Genel 26.09.2022, 21:03
Bursa’ya 14 fuar

TOBB tarafından önümüzdeki yıl 113’ü ulus¬lararası olmak üzere 345 fuarın yapılma¬sına izin verildi. 
2023 yılında en yoğun fuar programı, 53 fuarla Mayıs ayında olacak. Mayıs ayından sonra yo¬ğunlukla Eylül ve Ekim aylarında fuar düzenlene¬cek. Bu iki ayda 50’şer fuar organize edilecek. 
Gelecek yıl düzenlenecek 345 fuarın illere göre dağılımında sırasıyla; İstanbul 201, İzmir 25, An¬talya 21, Bursa 14, Ankara 11 ve Van 10 fuar ile dikkat çekiyor. 2023’te tarım ve hayvancılık sek¬töründe 36, gıda sektöründe 22, eğitim sektö¬ründe 21, inşaat malzemeleri sektöründe 15, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe 13, tıp ve tıbbi cihazlar sektöründe 12, enerji konusunda 11, mobilya sektöründe 10, turizm sektöründe 9 fuar yapılacak.

 2023 yılı Bursa fuar takvimi

11 - 14 Ocak 2023 - JUNIOSHOW Bursa 17. Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İht. F. 
14 - 16 Mart 2023 -  Bursa Textile Show (Bursa Giysilik Kumaş ve Aksesuarları Fuarı) 
29 Nisan - 7 Mayıs 2023 Bursa 20. Kitap Fuarı 
1 - 6 Mayıs 2023 (MODEF 2023) 48. Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı 
12 - 15 Temmuz 2023 JuNIOSHOW Bursa 18. Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İht. F. 
20 Temmuz 2023 Perş. 5. Bursa Üniversite Tercih Fuarı 
2 - 7 Ekim 2023 (MODEF EXPO 2023) 49. Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı 
3 - 7 Ekim 2023 Burtarım 2023 
17 - 19 Ekim 2023 Bursa Textile Show (Bursa Giysilik Kumaş ve Aksesuarları Fuarı) 
25 - 28 Ekim 2023 Bursa 7. Uluslararası Blok Mermer Fuarı 
9 Kasım - 2 Aralık 2023 Bursa 20. Uluslararası Otomasyon Fuarı 
29 Kasım - 2 Aralık 2023 Bursa 21. Metal İşleme Teknolojileri Fuarı 
29 Kasım - 2 Aralık 2023 Bursa 14. Uluslararası Sac İşleme Teknolojileri Fuarı 

#TOBB #fuar #2023 #Bursa
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