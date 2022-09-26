Bursa’ya 14 fuar

TOBB tarafından önümüzdeki yıl 113’ü ulus¬lararası olmak üzere 345 fuarın yapılma¬sına izin verildi.

2023 yılında en yoğun fuar programı, 53 fuarla Mayıs ayında olacak. Mayıs ayından sonra yo¬ğunlukla Eylül ve Ekim aylarında fuar düzenlene¬cek. Bu iki ayda 50’şer fuar organize edilecek.

Gelecek yıl düzenlenecek 345 fuarın illere göre dağılımında sırasıyla; İstanbul 201, İzmir 25, An¬talya 21, Bursa 14, Ankara 11 ve Van 10 fuar ile dikkat çekiyor. 2023’te tarım ve hayvancılık sek¬töründe 36, gıda sektöründe 22, eğitim sektö¬ründe 21, inşaat malzemeleri sektöründe 15, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe 13, tıp ve tıbbi cihazlar sektöründe 12, enerji konusunda 11, mobilya sektöründe 10, turizm sektöründe 9 fuar yapılacak.

2023 yılı Bursa fuar takvimi

11 - 14 Ocak 2023 - JUNIOSHOW Bursa 17. Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İht. F.

14 - 16 Mart 2023 - Bursa Textile Show (Bursa Giysilik Kumaş ve Aksesuarları Fuarı)

29 Nisan - 7 Mayıs 2023 Bursa 20. Kitap Fuarı

1 - 6 Mayıs 2023 (MODEF 2023) 48. Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı

12 - 15 Temmuz 2023 JuNIOSHOW Bursa 18. Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İht. F.

20 Temmuz 2023 Perş. 5. Bursa Üniversite Tercih Fuarı

2 - 7 Ekim 2023 (MODEF EXPO 2023) 49. Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı

3 - 7 Ekim 2023 Burtarım 2023

17 - 19 Ekim 2023 Bursa Textile Show (Bursa Giysilik Kumaş ve Aksesuarları Fuarı)

25 - 28 Ekim 2023 Bursa 7. Uluslararası Blok Mermer Fuarı

9 Kasım - 2 Aralık 2023 Bursa 20. Uluslararası Otomasyon Fuarı

29 Kasım - 2 Aralık 2023 Bursa 21. Metal İşleme Teknolojileri Fuarı

29 Kasım - 2 Aralık 2023 Bursa 14. Uluslararası Sac İşleme Teknolojileri Fuarı