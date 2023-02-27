Bursa Textile Show başlıyor
Dünyanın ve ülkemizin moda ve tekstil profesyonelleri, tekstilin başkenti Bursa’da buluşuyor. Bugün kapılarını ziyaretçilere açan Bursa Textile Show, yeniliği ve sinerjiyi bir araya getirecek.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde KFA Fuarcılık organizasyonuyla 7’ncisi düzenlenen Bursa Textile Show, bu yıl ilk defa Bursa Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.
4 ayrı salonda 30 bin metrekare alanda hazırlanan Avrupa’nın en büyük tekstil fuarı Bursa Textile Show 5 kıtadan 70’in üzerinde ülkeden gelen profesyonel alıcıları sektörün önde gelen firmalarıyla buluşturacak.
Türkiye Tanıtım Grubu, Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) destekleriyle Küresel Fuar Acentesi (KFA) organizasyonuyla düzenlenen yılın ilk Bursa Textile Show Fuarı’na Bursa’dan 172 firma katılım sağlayacak. Türk tekstilinin kalitesini ve tasarımını sergilemek için benzersiz bir platform sunacak olan Bursa Textile Show’da firmalar İlkbahar – Yaz 24 koleksiyonlarını yerli ve yabancı alıcıların beğenisine sunacak.
Bursa Textile Show’a katılacak Bursa firmaları
- A.C.D Tekstil
- Acar Tekstil
- Adak Tekstil
- Adal Tekstil
- Adil Uçar Tekstil
- Akbaşlar Tekstil
- Akrida Tekstil
- ALD Tekstil
- Alderateks Tekstil
- Altınsu Tekstil
- Altun Brode Tekstil
- Anipek Tekstil
- Anipent Tekstil
- Anka Tekstil
- Ardem Tekstil
- Arsor Tekstil
- ASY Tekstil
- Avrupa Pasifik
- Ayazmalı Tekstil
- Aygün Brode
- Ayık İplik
- Aysuda Tekstil
- Aytürk Tekstil
- Barutçu Tekstil
- Belvü Tekstil
- Bengisu Tekstil
- Beyhan Tekstil
- Beztaş Tekstil
- Bil-Han Tekstil
- Bims Tekstil
- Bisem-Paradise
- Burak Çandır
- Burkanlar Tekstil
- Burmod Tekstil
- Bünyem Tekstil
- Bz Jakar
- Core and More
- Çağlar Tekstil
- Çavuş Örme
- Çeçen Tekstil
- Çisiy Tekstil
- Damla Dokuma
- Derhan Tekstil
- Dikici Tekstil
- Dilek Tekstil
- Drita Tekstil
- EGR Tekstil
- Elvan Tekstil
- Elyaf Tekstil
- Er-Ez Tekstil
- Eres Dokuma
- Erşat Tekstil
- Etkin Kumaş
- ETS Ezgi Tekstil
- Evirgen Örme
- Fabricco Kumaş
- Fersam Tekstil
- Feyteks Tekstil
- Forte Tekstil
- Forza Tekstil
- Gülcemal Tekstil
- Güldoğan Men.
- Gülipek Tekstil
- Gürkan Brode
- Gürtekin Tekstil
- Hamzagil Eprime
- Hatin Tekstil
- Hmk Tekstil
- Işıksoy Tekstil
- İlay Tekstil
- İlke Jakar Tekstil
- İmko Tekstil
- İpek Tekstil
- İpeker Tekstil
- İpekiş Mensucat
- İremak Tekstil
- İrfan Aydemir Tek.
- Joyteks Tekstil
- Kabul Tekstil
- Kaptan Tekstil
- Karatex Mensucat
- Karkent Tekstil
- Kaska Tekstil
- Kayaoğlu Tekstil
- Korukçu Tekstil
- Kotonteks Testil
- Kurtsoylar Tekstil
- Kuzman Tekstil
- Küçükçalık Tekstil
- Kükrer Tekstil
- Laya Tekstil
- Luno Tekstil
- Mahmutoğlu Teks.
- Mai Tekstil
- Malcılar Tekstil
- Marsala Tekstil
- Masgteks Tekstil
- Mayfil Tekstil
- Meltam Tekstil
- Mendi Tekstil
- Meray Tekstil
- Miatex Tekstil
- MİLL Tekstil
- Monark Mensucat
- Monateks İplik D.
- Moripek Tekstil
- MSS Dokuma
- Mysia Tekstil
- Nara Tekstil
- Nelko Tekstil
- Nilba Tekstil
- Nipteks
- Nos Moda
- Özçimen Tekstil
- Özel Tekstil
- Özer Jakar
- Özgün Tekstil
- Özüçel Tekstil
- Pakipek Grup
- Parlamış Tekstil
- Pernun Tekstil
- Polyteks
- R.B. Karesi Tekstil
- Ramazan Gülay
- Ramnur Tekstil
- Raşel Örme
- Raşel Tekstil
- Re-Bi Tekstil
- Reisoğlu İplik
- Rips Tekstil
- SNT Tekstil
- Sarcan Tekstil
- Savcan Tekstil
- Saygı Tekstil
- Seçen İplik
- Seçen Tekstil
- Seray Tekstil
- Seriko Group
- Sinateks Tekstil
- Sonasya Tekstil
- Sönmez ASF
- Ss Mir Moda Teks.
- Sunteks
- Sülekler İplik
- SYK Tekstil
- Şahsa Tekstil
- Tablo Tekstil
- Tafeks Tekstil
- Tebesa Fabrics
- Teksart Tekstil
- Tekstaş Tekstil
- Tezyaparlar Tekstil
- Türkay Tekstil
- Türkseven Tekstil
- U.S.K. Tekstil
- Uğurluoğlu Tekstil
- Ümit Karakoç Teks.
- Ünaş Tekstil
- Ventsa Tekstil
- Venturo Tekstil
- Vivid Tekstil
- Volkan Mefruşat
- We Teks Tekstil
- Yeni Formteks
- Yeni Tosun Tekstil
- Yenihayat Tekstil
- Yıldırımlar Dokuma
- Yılmam Tekstil
- Yılmazipek Tekstil
- Yuteks Tekstil
- Yürek Tekstil
- Zorluteks Tekstil