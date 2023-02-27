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Bursa Textile Show başlıyor

Dünyanın ve ülkemizin moda ve tekstil profesyonelleri, tekstilin başkenti Bursa’da buluşuyor. Bugün kapılarını ziyaretçilere açan Bursa Textile Show, yeniliği ve sinerjiyi bir araya getirecek.

Genel 27.02.2023, 23:49 27.02.2023, 20:28
Bursa Textile Show başlıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde KFA Fuarcılık organizasyonuyla 7’ncisi düzenlenen Bursa Textile Show, bu yıl ilk defa Bursa Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

4 ayrı salonda 30 bin metrekare alanda hazırlanan Avrupa’nın en büyük tekstil fuarı Bursa Textile Show 5 kıtadan 70’in üzerinde ülkeden gelen profesyonel alıcıları sektörün önde gelen firmalarıyla buluşturacak.

Türkiye Tanıtım Grubu, Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) destekleriyle Küresel Fuar Acentesi (KFA) organizasyonuyla düzenlenen yılın ilk Bursa Textile Show Fuarı’na Bursa’dan 172 firma katılım sağlayacak. Türk tekstilinin kalitesini ve tasarımını sergilemek için benzersiz bir platform sunacak olan Bursa Textile Show’da firmalar İlkbahar – Yaz 24 koleksiyonlarını yerli ve yabancı alıcıların beğenisine sunacak.

Bursa Textile Show’a katılacak Bursa firmaları

  1. A.C.D Tekstil
  2. Acar Tekstil
  3. Adak Tekstil
  4. Adal Tekstil
  5. Adil Uçar Tekstil
  6. Akbaşlar Tekstil
  7. Akrida Tekstil
  8. ALD Tekstil
  9. Alderateks Tekstil
  10. Altınsu Tekstil
  11. Altun Brode Tekstil
  12. Anipek Tekstil
  13. Anipent Tekstil
  14. Anka Tekstil
  15. Ardem Tekstil
  16. Arsor Tekstil
  17. ASY Tekstil
  18. Avrupa Pasifik
  19. Ayazmalı Tekstil
  20. Aygün Brode
  21. Ayık İplik
  22. Aysuda Tekstil
  23. Aytürk Tekstil
  24. Barutçu Tekstil
  25. Belvü Tekstil
  26. Bengisu Tekstil
  27. Beyhan Tekstil
  28. Beztaş Tekstil
  29. Bil-Han Tekstil
  30. Bims Tekstil
  31. Bisem-Paradise
  32. Burak Çandır
  33. Burkanlar Tekstil
  34. Burmod Tekstil
  35. Bünyem Tekstil
  36. Bz Jakar
  37. Core and More
  38. Çağlar Tekstil
  39. Çavuş Örme
  40. Çeçen Tekstil
  41. Çisiy Tekstil
  42. Damla Dokuma
  43. Derhan Tekstil
  44. Dikici Tekstil
  45. Dilek Tekstil
  46. Drita Tekstil
  47. EGR Tekstil
  48. Elvan Tekstil
  49. Elyaf Tekstil
  50. Er-Ez Tekstil
  51. Eres Dokuma
  52. Erşat Tekstil
  53. Etkin Kumaş
  54. ETS Ezgi Tekstil
  55. Evirgen Örme
  56. Fabricco Kumaş
  57. Fersam Tekstil
  58. Feyteks Tekstil
  59. Forte Tekstil
  60. Forza Tekstil
  61. Gülcemal Tekstil
  62. Güldoğan Men.
  63. Gülipek Tekstil
  64. Gürkan Brode
  65. Gürtekin Tekstil
  66. Hamzagil Eprime
  67. Hatin Tekstil
  68. Hmk Tekstil
  69. Işıksoy Tekstil
  70. İlay Tekstil
  71. İlke Jakar Tekstil
  72. İmko Tekstil
  73. İpek Tekstil
  74. İpeker Tekstil
  75. İpekiş Mensucat
  76. İremak Tekstil
  77. İrfan Aydemir Tek.
  78. Joyteks Tekstil
  79. Kabul Tekstil
  80. Kaptan Tekstil
  81. Karatex Mensucat
  82. Karkent Tekstil
  83. Kaska Tekstil
  84. Kayaoğlu Tekstil
  85. Korukçu Tekstil
  86. Kotonteks Testil
  87. Kurtsoylar Tekstil
  88. Kuzman Tekstil
  89. Küçükçalık Tekstil
  90. Kükrer Tekstil
  91. Laya Tekstil
  92. Luno Tekstil
  93. Mahmutoğlu Teks.
  94. Mai Tekstil
  95. Malcılar Tekstil
  96. Marsala Tekstil
  97. Masgteks Tekstil
  98. Mayfil Tekstil
  99. Meltam Tekstil
  100. Mendi Tekstil
  101. Meray Tekstil
  102. Miatex Tekstil
  103. MİLL Tekstil
  104. Monark Mensucat
  105. Monateks İplik D.
  106. Moripek Tekstil
  107. MSS Dokuma
  108. Mysia Tekstil
  109. Nara Tekstil
  110. Nelko Tekstil
  111. Nilba Tekstil
  112. Nipteks
  113. Nos Moda
  114. Özçimen Tekstil
  115. Özel Tekstil
  116. Özer Jakar
  117. Özgün Tekstil
  118. Özüçel Tekstil
  119. Pakipek Grup
  120. Parlamış Tekstil
  121. Pernun Tekstil
  122. Polyteks
  123. R.B. Karesi Tekstil
  124. Ramazan Gülay
  125. Ramnur Tekstil
  126. Raşel Örme
  127. Raşel Tekstil
  128. Re-Bi Tekstil
  129. Reisoğlu İplik
  130. Rips Tekstil
  131. SNT Tekstil
  132. Sarcan Tekstil
  133. Savcan Tekstil
  134. Saygı Tekstil
  135. Seçen İplik
  136. Seçen Tekstil
  137. Seray Tekstil
  138. Seriko Group
  139. Sinateks Tekstil
  140. Sonasya Tekstil
  141. Sönmez ASF
  142. Ss Mir Moda Teks.
  143. Sunteks
  144. Sülekler İplik
  145. SYK Tekstil
  146. Şahsa Tekstil
  147. Tablo Tekstil
  148. Tafeks Tekstil
  149. Tebesa Fabrics
  150. Teksart Tekstil
  151. Tekstaş Tekstil
  152. Tezyaparlar Tekstil
  153. Türkay Tekstil
  154. Türkseven Tekstil
  155. U.S.K. Tekstil
  156. Uğurluoğlu Tekstil
  157. Ümit Karakoç Teks.
  158. Ünaş Tekstil
  159. Ventsa Tekstil
  160. Venturo Tekstil
  161. Vivid Tekstil
  162. Volkan Mefruşat
  163. We Teks Tekstil
  164. Yeni Formteks
  165. Yeni Tosun Tekstil
  166. Yenihayat Tekstil
  167. Yıldırımlar Dokuma
  168. Yılmam Tekstil
  169. Yılmazipek Tekstil
  170. Yuteks Tekstil
  171. Yürek Tekstil
  172. Zorluteks Tekstil

#Bursa Textile Show
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