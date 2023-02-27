Bursa Textile Show başlıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde KFA Fuarcılık organizasyonuyla 7’ncisi düzenlenen Bursa Textile Show, bu yıl ilk defa Bursa Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

4 ayrı salonda 30 bin metrekare alanda hazırlanan Avrupa’nın en büyük tekstil fuarı Bursa Textile Show 5 kıtadan 70’in üzerinde ülkeden gelen profesyonel alıcıları sektörün önde gelen firmalarıyla buluşturacak.

Türkiye Tanıtım Grubu, Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) destekleriyle Küresel Fuar Acentesi (KFA) organizasyonuyla düzenlenen yılın ilk Bursa Textile Show Fuarı’na Bursa’dan 172 firma katılım sağlayacak. Türk tekstilinin kalitesini ve tasarımını sergilemek için benzersiz bir platform sunacak olan Bursa Textile Show’da firmalar İlkbahar – Yaz 24 koleksiyonlarını yerli ve yabancı alıcıların beğenisine sunacak.

Bursa Textile Show’a katılacak Bursa firmaları