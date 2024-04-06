BURSA ÇINARLARI 2024 Dergisi’ni okumak için tıklayınız

Bursa’nın ekonomi gazetesi EKOHABER’in marka yayını “Bursa Çınarları” 29’uncu yılında “Sürdürülebilirlik, Dijitalleşme ve Yeşil Dönüşüm”ü mercek altına aldık.

“Bursa Çınarları 2024” dergisinde, küresel bir ekonomik güç olma vizyonuyla hareket eden Bursa iş dünyasının dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanındaki adımları ile ülke ekonomisine yön veren Bursa sanayisini detaylı bir şekilde ele aldık.

Bursa Çınarları 2024 Dergisi’ni okumak için aşağıdaki linki tıklayınız

http://heyzine.com/flip-book/e79fd5a1a2.html