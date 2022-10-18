BURDÖKSAN enerjisini rüzgardan alacak
Döküm sektöründe 35 yıllık tecrübesi ve ihracat odaklı çalışmalarıyla ülke ve Bursa ekonomisine katma değer sağlayan Burdöksan, 85 milyon liralık rüzgâr enerjisi santrali (RES) yatırımı gerçekleştirecek.
İddialı yatırımlarla 2023’e güçlü bir şekilde girmek isteyen Burdöksan, öz tüketim için geliştirilen Burdöksan RES Projesi için anlaşma imzaladı.
Türkiye’nin döküm sektöründe adından söz ettiren firması Burdöksan, ihracatını yüzde 100’e ulaştırma adına çalışmalarına devam ederken, çevreci ve teknolojik yatırımlarına da hız kesmeden devam ediyor. Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’nde 6 bin 200 metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplan 7 bin 950 metrekarelik alanda yıllık 18 bin ton üretim kapasitesiyle faaliyetlerini sürdüren firma, ihracattan aldığı payı artırmanın yanı sıra üretim maliyetlerini düşürmek ve daha çevreci üretim yapmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldi.
Bu kapsamda Renawatt firması ile birlikte RES projesine imza atan Burdöksan, Balıkesir’in Susurluk ilçesinde rüzgâr enerjisi santralı kuracak. Firmanın RES yatırımı kapsamında 1 adet Enercon E-138 EP3 E2 (4,2 mw) modeli rüzgâr türbini ile yılda 12 ile 15 milyon kWh aralığında elektrik üretilmesi hedefleniyor. Renewatt tarafından geliştirilen proje ile yılda 8 bin tondan fazla karbon salınımının bertaraf edilmesi ve elektrik maliyetlerine 50 milyon liranın üzerinde katkı sağlanması öngörülüyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Burdöksan Yönetim Kurulu Başkanı Mürsel Karaca, çevreci üretimin öneminin her geçen gün arttığına dikkat çekti.
Karaca, “Doğaya zarar vermeden üretmek yaşadığımız dünyaya ve gelecek nesillere karşı bir sorumluluğumuz. Gerçekleştirdiğimiz yatırım ile hem daha çevreci üretim yapacağız hem de önemli kazanımlar sağlayacağız” dedi.
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Ekim 2022