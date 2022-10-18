BURDÖKSAN enerjisini rüzgardan alacak

İddialı yatırımlarla 2023’e güçlü bir şe­kilde girmek isteyen Burdöksan, öz tüketim için geliştirilen Bur­döksan RES Projesi için anlaşma imzaladı.

Türkiye’nin döküm sektöründe adından söz ettiren firması Burdök­san, ihracatını yüzde 100’e ulaştırma adına çalışmalarına devam eder­ken, çevreci ve teknolojik ya­tırımlarına da hız kesmeden devam edi­yor. Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’nde 6 bin 200 metrekaresi ka­palı alan olmak üzere toplan 7 bin 950 metreka­relik alanda yıllık 18 bin ton üretim kapasitesiyle faa­liyetlerini sürdüren firma, ihracattan aldığı payı artırmanın yanı sıra üre­tim maliyetlerini düşürmek ve daha çevreci üretim yapmak için yenilene­bilir enerji kaynaklarına yöneldi.

Bu kapsamda Renawatt firması ile birlikte RES projesine imza atan Bur­döksan, Balıkesir’in Su­surluk ilçesinde rüzgâr enerjisi santralı kura­cak. Firmanın RES yatı­rımı kapsamında 1 adet Enercon E-138 EP3 E2 (4,2 mw) modeli rüzgâr türbini ile yılda 12 ile 15 milyon kWh aralığında elektrik üretilmesi hedefleniyor. Re­newatt tarafından geliştirilen proje ile yılda 8 bin tondan fazla karbon sa­lınımının bertaraf edilmesi ve elektrik maliyetlerine 50 mil­yon liranın üzerinde katkı sağlanması öngörülüyor. Konuyla ilgili değerlendir­melerde bulunan Burdök­san Yönetim Kurulu Başkanı Mürsel Karaca, çevreci üreti­min öneminin her geçen gün arttığına dikkat çekti.

Karaca, “Doğaya zarar vermeden üretmek yaşadığımız dünyaya ve gele­cek nesillere karşı bir sorumluluğu­muz. Gerçekleştirdiğimiz yatırım ile hem daha çevreci üretim yapacağız hem de önemli kazanımlar sağlayacağız” dedi.