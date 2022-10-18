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BURDÖKSAN enerjisini rüzgardan alacak

Döküm sektöründe 35 yıllık tecrübesi ve ihracat odaklı çalışmalarıyla ülke ve Bursa ekonomisine katma değer sağlayan Burdöksan, 85 milyon liralık rüzgâr enerjisi santrali (RES) yatırımı gerçekleştirecek.

Genel 18.10.2022, 00:22
BURDÖKSAN enerjisini rüzgardan alacak

İddialı yatırımlarla 2023’e güçlü bir şe­kilde girmek isteyen Burdöksan, öz tüketim için geliştirilen Bur­döksan RES Projesi için anlaşma imzaladı.

Türkiye’nin döküm sektöründe adından söz ettiren firması Burdök­san, ihracatını yüzde 100’e ulaştırma adına çalışmalarına devam eder­ken, çevreci ve teknolojik ya­tırımlarına da hız kesmeden devam edi­yor. Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’nde 6 bin 200 metrekaresi ka­palı alan olmak üzere toplan 7 bin 950 metreka­relik alanda yıllık 18 bin ton üretim kapasitesiyle faa­liyetlerini sürdüren firma, ihracattan aldığı payı artırmanın yanı sıra üre­tim maliyetlerini düşürmek ve daha çevreci üretim yapmak için yenilene­bilir enerji kaynaklarına yöneldi.

Bu kapsamda Renawatt firması ile birlikte RES projesine imza atan Bur­döksan, Balıkesir’in Su­surluk ilçesinde rüzgâr enerjisi santralı kura­cak. Firmanın RES yatı­rımı kapsamında 1 adet Enercon E-138 EP3 E2 (4,2 mw) modeli rüzgâr türbini ile yılda 12 ile 15 milyon kWh aralığında elektrik üretilmesi hedefleniyor. Re­newatt tarafından geliştirilen proje ile yılda 8 bin tondan fazla karbon sa­lınımının bertaraf edilmesi ve elektrik maliyetlerine 50 mil­yon liranın üzerinde katkı sağlanması öngörülüyor. Konuyla ilgili değerlendir­melerde bulunan Burdök­san Yönetim Kurulu Başkanı Mürsel Karaca, çevreci üreti­min öneminin her geçen gün arttığına dikkat çekti.

Karaca, “Doğaya zarar vermeden üretmek yaşadığımız dünyaya ve gele­cek nesillere karşı bir sorumluluğu­muz. Gerçekleştirdiğimiz yatırım ile hem daha çevreci üretim yapacağız hem de önemli kazanımlar sağlayacağız” dedi.

#Burdöksan #enerji #Rüzgar #RES
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