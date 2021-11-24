Bugün serbest piyasada döviz

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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Genel 24.11.2021, 10:53
İstanbul serbest piyasada dolar 13,1540 liradan, avro 14,7870 liradan güne başladı. Dolar saat 10.35 itibariyle 12,9917 seviyesinde devam ediyor.
Serbest piyasada 13,1520 liradan alınan dolar 13,1540 liradan satılıyor. 14,7850 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 14,7870 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 12,3790 lira, avronun satış fiyatı ise 13,9240 lira olmuştu.
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