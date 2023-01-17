Başkan Aktaş’tan katma değerli sanayi vurgusu

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehirdeki sanayileşme ve yeni sanayi bölgeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bursa’nın bir sanayi şehri olduğunun al­tını çizen Başkan Aktaş, ancak sanayiyle il­gili bundan sonraki atılacak adımlarda dikkatli olunması gerektiğine vurgu yaptı. Başkan Aktaş, “’Sanayi olsun da nasıl olursa olsun’ mantığıyla bir sanayileşme tasvip edilemez. Sadece sanayicilerin değil tüm Bursalı hemşehrilerimizin tasvip ettiği konu nitelikli, katma değeri yüksek sanayi veya plansız sanayilerin planlı sanayi ola­rak dönüştürülmesidir” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali­nur Aktaş sözlerine şöyle devam etti:

“Yeni sanayi bölgeleri oluşturmak için plansız sanayileri dönüştürme şeklinde bir yöne gidilmesini de kabul etmek çok müm­kün değil. Plansız sanayileri dönüştürelim ve bunun yanında şehre katma değeri katma yüksek işleri yükleyeyim. Benim amaçlarımdan ve hedeflerimden biri de bu.”