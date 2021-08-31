Yeniden yapılandırılmada süre uzatıldı

Vergi yapılandırmasına tarih uzatması geldi. Buna göre 31 Ağustos 2021 tarihinde bitecek olan başvuru ve ödemeye ilişkin karar 1 ay süreyle uzatıldı.

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması'na ilişkin kanunda süre uzatımı kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı.

30 Nisan 2021 ve öncesinde bulunan vergi, SGK prim borcu, matrah artırımı, GSS, işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları yeniden yapılandırması için süre uzamış oldu.

İlk taksit 31 Ekim'de ödenecek

Borçların yapılandırılması sonrasında ilk taksit ödeme süresi 30 Eylül 2021'den 31 Ekim 2021'e uzatılmış oldu.

