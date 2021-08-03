Türkiye’nin büyüme beklentisi geriledi

IMF’den ‘küresel ekonomide ayrışma genişliyor’ uyarısı

Dünya Ekonomik Görünüm Raporu ile ilgili Gopinath’ın yayımladığı yazıda IMF’nin 2021 yılı için nisan ayında açıkladığı yüzde 6’lık küresel ekonomik büyüme tahminin değişmediğini belirten Gopinath, ancak kompozisyonun değiştiğine dikkati çekti.

Gopinath, “Küresel ekonomik toparlanma devam ediyor, ancak gelişmiş ekonomiler ile birçok yükselen piyasa ve gelişmekte olan ekonomi arasında genişleyen bir fark var” değerlendirmesinde bulundu.

Gelişmiş ekonomiler için 2021 yılı büyüme beklentisinin 0,5 puan arttığını belirten Gopinath, buna karşı gelişmekte olan ekonomilerin büyüme beklentilerinin aşağı yönlü revize edildiğine işaret etti.

Türkiye’nin büyüme beklentisi yüzde 5,8

Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nu güncelleyen IMF, 2021 yılı küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 6 olarak korurken, 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 4,4’ten yüzde 4,9’a yükseltti.

Gelişmiş ekonomilere yönelik 2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 5,1’den yüzde 5,6’ya çıkarılırken, 2022 yılı tahmini yüzde 3,6’dan yüzde 4,4’e yükseltildi.

Gelişmekte olan ekonomilerin 2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 6,7’den yüzde 6,3’e düşürülürken, gelecek yıla dair büyüme tahmini yüzde 5’ten yüzde 5,’ye çıkarıldı. IMF, Türkiye ekonomisinin ise 2021’de yüzde 5,8 ve 2022’de yüzde 3,3 büyüyeceğini öngördü. Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminleri daha önce 2021 yılı için yüzde 6 ve 2022 için yüzde 3,5 olarak açıklanmıştı.