Endüstriyel reklam pazarı  İstanbul’da yapıldı

Dijital baskı makinelerinden serigrafi makinelerine, tekstil baskıdan lazer makinelerine, LED sistemlerinden endüstriyel reklam ürünlerine, 3D baskı teknolojilerinden görsel iletişim ve sergileme ekipmanlarına kadar tüm sektörel yenilikleri tek bir çatı altında toplayan SIGN İstanbul Fuarı’na 6 Bursa firması katıldı. İki yıl aradan sonra 9 Eylül’de İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açan SIGN İstanbul, 350’den fazla firmayı, yurtiçi ve yurtdışından 25 bine yakın ticari alıcıyla buluşturdu.

Bursa firmalarından yoğun ilgi

SIGN İstanbul’a Bursa firmaları Folpa Reklam, Kartepe Makine, KRG Matbaacılık, Master Light Lazer Makine, Procolor Reklam Ürünleri ve Soletex Teknik Tekstil de sergiledikleri son teknoloji ürünleriyle katılımcılardan büyük ilgi gördü. Üç gün boyunca açık kalan SIGN İstanbul, 12 Eylül’de son buldu.