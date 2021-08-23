Bursa'da 2310 yeni firma kuruldu, 486 firma kapandı

Bu dönemde Bursa’da yeni kurulan firma sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.8, kapanan firma sayısı da yüzde 17.7 oranında arttı.

En çok yeni firma kurulan iller sıralamasında İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’dan sonra beşinci sırada yer alan Bursa’da geçen yılın aynı döneminde bin 928 yeni firma kurulmuş, 413 firma kapanmıştı.

Bu yılın ilk 6 ayında Bursa’da yeni kurulan 2 bin 310 yeni firmanın bin 947’si sermaye şirketi, 343’ü gerçek kişi ticari işletme ve 20’si de kooperatif, kapanan firmaların da 286’sı gerçek kişi ticari işletme, 194’ü sermaye şirketi ve 6’sı da kooperatif statüsünde. Bu dönemde Bursa’da toplan 262 firma tasfiyeye giderken bunların 259’u sermaye şirketi, 3’ü de kooperatif durumunda.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi verileriyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yayınlanan yeni kurulan ve kapanan firmalar istatistiklerine göre en çok firma kurulan ilk 5 il arasında Bursa, yeni kurulan firmaların artışı sıralamasında dördüncü, kapanan firmaların artış oranı sıralamasında ise birinci durumda bulunuyor. Bu durum değişim oranı itibariyle Bursa’da diğer illerle aynı artış oranında firma kurulmakla birlikte daha fazla oranda firma kapandığı anlamına geliyor.