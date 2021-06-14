İnşaat maliyetlerinde artış sürüyor

Buna göre inşaat maliyet endeksi, nisan ayında aylık bazda yüzde 3,54, yıllık bazda ise yüzde 35,48 artış kaydetti.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 4,89, işçilik endeksi yüzde 0,53 yükseliş gösterirken yıllık bazda da malzeme endeksi yüzde 43,07, işçilik endeksi yüzde 20,62 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,61, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,63 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 5,02, işçilik endeksi yüzde 0,56 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 41,77, işçilik endeksi yüzde 20,92 artış kaydetti.

Malzeme endeksi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,57, işçilik endeksi de yüzde 19,49 artış gösterdi.