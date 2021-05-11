ABD’de işsizlik azalıyor

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 1 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 92 bin kişi azalarak 498 bin oldu.

Piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösteren verinin, 540 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. Koronavirüs salgınının ülkede etkili olmaya başladığı Mart 2020’den bu yana en düşük seviyeye inen işsizlik maaşı başvuruları, salgın başladığından bu yana ilk kez 500 bin seviyesinin altını gördü.