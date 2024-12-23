Türkiye'nin en büyük ve Avrupa'nın en önemli plastik endüstrisi fuarı olan Plast Eurasia İstanbul her yıl plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaları, üreticileri, tedarikçileri ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Bursa merkezli olarak faaliyet gösteren Elm Kimya, Plast Eurasia’da sergilediği ürün yelpazesiyle yalnızca endüstriyel talepleri karşılamakla kalmadı, aynı zamanda sürdürülebilir ve yenilikçi üretim çözümleriyle fark yarattı. Şirketin düşük karbon ayak izine sahip kimyasal ürünleri ve ileri teknolojili formülasyonları, çevresel sorumluluk bilincini iş modeline entegre ettiğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Elm Kimya kurucularından Abdul­lah Emir Yıldızhan, “Plast Eurasia gibi önemli bir platformda sektör temsilcileriyle bir araya gelerek yeni iş birlikleri geliştirdik. Ürünlerimizin uluslararası arenada tanıtmak için benzersiz bir fırsat oldu. Fuarda sergilediğimiz yenilikçi çözümlerle yalnızca Türkiye’de değil, global pazarlarda da oyuncu olma vizyonunu bir kez daha vurguladık” dedi.

Elm Kimya olarak fuar boyunca çevreye duyarlı yaklaşımlarını ön plana çıkardıklarını ifade eden Yıldızhan, “Geri dönüştürülebilir ve yenilikçi ürünlerle plastik sektörünün sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunmayı taahhüt eden şirket, ziyaretçilerin büyük ilgisini topladı. Küresel pazarlardaki etkimizi artırma ve çevre dostu üretim anlayışımızla sektördeki öncü konumunu pekiştiriyoruz. Yenilikçi ve sorumlu bir yaklaşımla hareket ederek hem sektöre hem de çevreye katkıda bulunmaya devam ediyoruz” diye konuştu.