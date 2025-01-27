Fuarın kendileri için verimli geçtiğini söyleyen Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, “Heimtextil Fuarı’nın geçen seneye bakarak bu sene çok fazla olmasa da daha yoğun ve daha ümit verici geçtiğini söyleyebilirim” dedi.

Dünyada ev tekstili sektörünü buluşturan en önemli organizasyonlardan birisi olan Heimtextil Fuarı’nın kendileri için de önemli olduğunu söyleyen Güler, “Yatak üretim makinaları imal eden ve dünyanın yaklaşık 140 ülkesine ihraç eden firma olarak Almanya’nın kapitone makinaları üretiminde dünya markası durumundaki 152 yıllık Mammut firmasını satın alınca Elektroteks’in ev tekstil makinaları konusuna el atması kaçınılmaz oldu” ifadelerini kullandı.

Ev tekstili sektörü üreticilerinin fuar boyunca makine parkı anlamında kendilerinden büyük beklenti içinde olduklarını ifade eden Osman Güler, “Katılımcılar farklı ev tekstili makinaları imal etmemiz konusunda bize sürekli önerilerini ilettiler, projeler sundular. Bu teklifler bizim için adeta bir görevlendirme niteliğinde oldu” diye konuştu.