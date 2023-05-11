Site yönetim sektörü konut aidatlarında indirim bekliyor

Tesis Yöneticileri Federasyonu Başkanı Yahya Sağır, sektör olarak İstanbul'da Bakan Kurum ile bir araya gelerek, sorunlarını iletme fırsatı bulduklarını söyledi.

Sağır, Bakan Kurum'un toplantı sonrasında, "Site yönetimlerimizin bizden yüzde 18 KDV'nin oluşturduğu yükle alakalı bir talepleri olmuştu. Biz bu konuda durum tespiti yapan ve çözüm önerilerini hazırlayacak bir süreci başlatıyoruz. İnşallah elimizi taşın altına koyarak bu sorunun çözümüne katkı sunacağız." açıklamasında bulunduğunu anımsattı.

Federasyon olarak daha önce TBMM ile Bakanlığa, kat malikleri ile site yönetim şirketlerini ilgilendiren sorunların çözümüne ilişkin önerilerini ilettiklerini belirten Sağır, Bakan Kurum'un da bu taleplerine yönelik çalışma yaptıklarını söylediğini bildirdi.

Sağır, bu kapsamda, aidatların yüzde 18 KDV'den muaf olması, site yönetim şirketlerinin Bakanlıkça belgelendirilmesi, site yöneticilerinin sicil kaydının tutulması ve bu kişilerden mesleki yeterlilik belgesi istenmesi gibi taleplerde bulunduklarını ifade etti. İçişleri Bakanlığına da yine site yönetimlerine ilişkin taleplerini ilettiklerini vurgulayan Sağır, bu kapsamda, sitelerdeki güvenlik zafiyeti ve bazı kesimlerin bu yönetimleri ele geçirmesi gibi konuları gündeme getirdiklerini anlattı.