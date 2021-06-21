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Merkezi yönetim brüt borç stoku açıklandı

Merkezi yönetim brüt borç stoku, mayıs sonu itibarıyla 2 trilyon 1,4 milyar lira oldu.

Ekonomi 21.06.2021, 17:47
Merkezi yönetim brüt borç stoku açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mayıs itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, borç stokunun 843,6 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 1 trilyon 157,8 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

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