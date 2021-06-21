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Merkezi yönetim brüt borç stoku açıklandı
Merkezi yönetim brüt borç stoku, mayıs sonu itibarıyla 2 trilyon 1,4 milyar lira oldu.
Ekonomi 21.06.2021, 17:47
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mayıs itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, borç stokunun 843,6 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 1 trilyon 157,8 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
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