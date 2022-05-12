Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Turizmde bu yılki hedef 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm alanında 2019'u rekor bir turist sayısıyla kapattıklarını hatırlatarak 2020 yılında Kovid-19 salgını sebebiyle gelir noktasında gerilediklerini söyledi.

Geçen yılı 30 milyon turist ve 24,5 milyar dolar gelirle kapattıklarına dikkati çeken Ersoy, bu sene ise 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir hedefi koyduklarını ifade etti.

Ersoy, turizmde en çok vurguladıkları konunun pazar çeşitliliği olduğunun altını çizerek bu anlamda ilk olarak 2019'da Türkiye Turizm Geliştirme Ajansını kurduklarını ve Türkiye'yi tanıtmak adına birçok çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Ekonomik krizlerin tarih boyunca yaşandığını ve ülke olarak bu sıkıntılara alışkın ve hazırlıklı olunması gerektiğini dile getiren Bakan Ersoy, turizm anlamında Türkiye'nin 2 yıldır dünyada açık ara en yoğun ve en etkin tanıtım yapan ülke olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, Türkiye'nin şu anda 140 ülkede televizyon kanallarında etkili reklamının yapıldığına dikkati çekerek "Bazı noktalarda 200'e kadar çıkıyoruz ulusal kanallardan. Bir sıkıntı yok, yine 2019 rakamlarını yakalayacağız. Karadeniz'deki savaş nedeniyle beklentilerimizi bir kenara koyduk. Ama 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir hedefimizi alternatif pazarlardan sağlayacağız. Alternatif pazarlarımız da Batılı turist. İlk gelen veriler de bunu gösteriyor. Rakamlar iyi gidiyor şu anda." dedi.

Turizm 81 iline yayılacak

2023 stratejileri arasında turizm ekonomisinin 81 ile yayılması hedefinin bulunduğunu dile getiren Ersoy şunları kaydetti:

"Çok yolcu alan rakip ülkelere baktığımız zaman onlarda kültür esaslı turizm yüzde 40 civarında, bizde yaklaşık yüzde 20'ler civarında. Bizde deniz, kum, güneş ağırlığı pasta payında yer kaplıyor. Tabii bizim iki hedefimizin olması lazım, bir tanesi turizmi 81 ile yaymanız ve kültür silahını kullanmanız gerekiyor, bunlarla ilgili adımlar atılıyor. Bir de nitelikli turisti daha fazla hedeflemeniz gerekiyor ki kişi başı gelirleriniz artsın. Biz bu anlamda kültürel turizmi artırmak için arkeoloji programını başlattık. 160 kazı başkanlığını 12 aylık bir programa aldık. 12 ay boyunca kaynak aktarıyorsunuz. Belli dönemlerde raporlamasının da hazırlanması gerekiyor. Düzenli ve sürdürebilir 3 yıllık protokoller yapıyoruz kazı başkanlıklarımızla. Daha fazla ören yeri gezilebilecek noktaya geliyor böylelikle. Sonuç olarak turist çekenlerin kazı oranlarını artırıyorsunuz, yeni yerleri açıyorsunuz."

"Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük arkeoloji operasyonu"

Ersoy, kazılar sonucunda Göbeklitepe gibi 11 alanın daha tespit edildiğini belirterek "Aslında daha fazlası var. Biz şu anda 11 tanesini ortaya çıkarıyoruz. Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük arkeoloji operasyonu. İnanılmaz da ilgi uyandırdı. Şu anda 8 ülkeden yaklaşık 12 üniversite ve akademi dahil oldu, ülkemizde de 12 akademi ile ortak çalışma yapıyoruz. Herkesi bu projeye dahil etmek istiyoruz. Dünyanın sıfır noktası özelliğini çok detaylı bir şekilde vurgulamak istiyoruz. Göbeklitepe veya bizim deyimimizle Taş Tepeler grubu, Mısır piramitleri neyse bizim için de o anlama gelecek." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, 2019'a kıyasla yerli turistte erken rezervasyonda yüzde 13 artış olduğuna işaret ederek turizm alanında bir gıda tedariki sıkıntısının ön görülmediğini söyledi.

Bodrum'da, Çeşme'de, Marmaris'te ve Antalya'da ücretsiz halk plajları yaptıklarını aktaran Ersoy, "Tamamen girişler ücretsiz, yeme içme fiyatları da otellere göre çok çok düşük ve 5 yıldız standardında. Her yerden çok talep gelmeye başladı. Bu sene 2 tane Beldibi'nde açıyoruz. Boş kalmış kamu arazilerini talep ettik. Sırayla ücretsiz halk plajı yapıyoruz. Çok da iyi hizmet ve tepki alıyoruz." dedi.